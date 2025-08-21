自由開講》東京，七月五日

◎ 陳破空

謠言，如盛夏里

一股灼熱的風

中傷了沉靜的島國

日本有作家指出東京羽田機場週0704突然異常擁擠。示意圖。（路透資料照）

游客紛紛逃離

耳畔猶縈繞甜蜜的贈別語：

さようなら

請繼續往下閱讀...

然而，街市依舊

新宿，如群峰環立的大廈

依舊，淹沒在色彩繽紛的人海

制服筆挺的上班族

散發優雅的淡定

淺草的艷陽下

正是和服的浪漫季

一叢叢花傘，

遮掩的，非止嬌嫩的雪膚

還有東瀛之美的秘笈

在華燈初上的心情裡

夜晚從溫馨開始

夜色漸變，酒吧裡高潮漸起

有人喜極而泣

嘔吐了久藏的心事

有人大醉而悟

透過醉眼，才辨識真實的人生

喧囂隨午夜落潮

電車，最後的夜行線

絕塵而去

把謠言遠遠拋離

大地震，末日

一場臆想的劫難

與島國擦身而過

日本漫畫家龍樹諒作品預言0705將發生大災難，被許多人視為「末日預言」。圖為日本2011年3月11日大地震引發海嘯。（美聯社檔案照）

（作者為旅美作家、政論家）



自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法