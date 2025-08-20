自由開講》島國的心跳

◎ 陳破空
在彼岸，我已聽到島國的呼聲
如太平洋的季風，在遠處呼嘯
但，只有走進這片島嶼
才能聽清島民的語音
只有俯伏這片土地
才能感受島國的呼吸
只有緊靠她的胸膛
才能感受島國的心跳
那有力的脉動
阿里山日出遠近馳名，吸引無數海內外遊客慕名而來。（嘉義縣政府提供）
並非因為夏日
才有撲面而來的熱力
這是一片熱土，四季如斯
每當踏入這片翡翠之林
就魅惑於島國的搖滾
縱然在寂靜的午夜
也能聽到那遠古的歌謠
福爾摩沙，雲霧之謎
歲月無痕，濤聲依舊
台灣不僅有濃厚的人情味，還有許多景點美不勝收。（資料照）
四百年激流
衝浪出一個新葉般的夢想
任颱風肆虐雨水沖刷
無改她，冷艷的堅挺
孤懸大海的傲立
（作者為旅美作家、政論家）
