自由開講》島國的心跳

◎ 陳破空

在彼岸，我已聽到島國的呼聲

如太平洋的季風，在遠處呼嘯

但，只有走進這片島嶼

才能聽清島民的語音

只有俯伏這片土地

才能感受島國的呼吸

只有緊靠她的胸膛

才能感受島國的心跳

那有力的脉動

阿里山日出遠近馳名，吸引無數海內外遊客慕名而來。（嘉義縣政府提供）

並非因為夏日

才有撲面而來的熱力

這是一片熱土，四季如斯

每當踏入這片翡翠之林

就魅惑於島國的搖滾

縱然在寂靜的午夜

也能聽到那遠古的歌謠

福爾摩沙，雲霧之謎

歲月無痕，濤聲依舊

台灣不僅有濃厚的人情味，還有許多景點美不勝收。（資料照）



四百年激流

衝浪出一個新葉般的夢想

任颱風肆虐雨水沖刷

無改她，冷艷的堅挺

孤懸大海的傲立

（作者為旅美作家、政論家）

