自由開講》島國的心跳

2025/08/20 18:30

◎ 陳破空

在彼岸，我已聽到島國的呼聲
如太平洋的季風，在遠處呼嘯

但，只有走進這片島嶼
才能聽清島民的語音
只有俯伏這片土地
才能感受島國的呼吸
只有緊靠她的胸膛
才能感受島國的心跳
那有力的脉動

阿里山日出遠近馳名，吸引無數海內外遊客慕名而來。（嘉義縣政府提供） 阿里山日出遠近馳名，吸引無數海內外遊客慕名而來。（嘉義縣政府提供）

並非因為夏日
才有撲面而來的熱力
這是一片熱土，四季如斯
每當踏入這片翡翠之林
就魅惑於島國的搖滾

縱然在寂靜的午夜
也能聽到那遠古的歌謠
福爾摩沙，雲霧之謎
歲月無痕，濤聲依舊

自由開講》島國的心跳台灣不僅有濃厚的人情味，還有許多景點美不勝收。（資料照）

四百年激流
衝浪出一個新葉般的夢想
任颱風肆虐雨水沖刷
無改她，冷艷的堅挺
孤懸大海的傲立

（作者為旅美作家、政論家）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

