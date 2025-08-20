名家分享~汪浩》川普外交 中國是最大輸家？

在印太，川普重申「印太優先」，強化與日本、澳洲、菲律賓等盟邦合作，在南海與台海展現軍事存在，對中共形成有效嚇阻。王毅已明顯憂慮，一旦俄國戰敗，美國將全力轉向亞太，對中國形成更大壓力。

◎ 汪浩

川普在重返白宮七個月內，展現出鮮明的外交領導力與戰略眼光。他以強硬果斷的作風，迅速扭轉拜登任內的戰略偏誤，重新把美國帶回全球權力核心。

美國總統川普（中）於8月18日在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基（左四）和英、法、德、義、芬蘭、歐盟、北約等多位領袖舉行會談，討論烏國和平問題。（彭博檔案照）

首先，在中東，川普聯手以色列精準打擊伊朗核設施與代理人勢力，削弱恐怖組織活動，同時鞏固美以同盟，讓美國再度成為區域安全秩序的塑造者，而非被動的旁觀者。這不僅嚇阻伊朗擴張，也使中東阿拉伯國家重新傾向美國。

其次，在歐洲，川普成功迫使北約各國提高軍費，並在烏克蘭戰爭承擔更多責任。他清楚傳遞「歐洲安全歐洲自負」的訊息，讓美國逐步減輕負擔，將資源轉向亞太，為全球戰略重心再平衡鋪路。同時，他親自推動俄烏和平進程，先後與普廷、澤倫斯基及歐洲領袖會談，促使各方首次正面討論戰後安全保障架構。歐洲領袖甚至集體到訪白宮，顯示美歐烏在戰後秩序設計上的高度協調。

第三，在印太，川普重申「印太優先」，強化與日本、澳洲、菲律賓等盟邦合作，在南海與台海展現軍事存在，對中共形成有效嚇阻。王毅已明顯憂慮，一旦俄國戰敗，美國將全力轉向亞太，對中國形成更大壓力。

總體來看，川普七個月的外交成就，既有精準打擊的硬實力，也有調和戰爭、推進和平的軟實力。他以領袖對領袖的方式促進談判，避免陷入官僚僵局，展現了美國作為世界主要和平推動者的姿態，勸和了多個國際戰爭。這些努力不僅恢復了美國的國際威信，也讓全球看到MAGA時代的美國仍是不可替代的霸權與和平仲裁者。

下面這張白宮橢圓形辦公室的照片，像是教授給研究生講課場面。

（取自貼文）

（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書

