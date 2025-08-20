晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

名家分享~汪浩》川普外交 中國是最大輸家？

在印太，川普重申「印太優先」，強化與日本、澳洲、菲律賓等盟邦合作，在南海與台海展現軍事存在，對中共形成有效嚇阻。王毅已明顯憂慮，一旦俄國戰敗，美國將全力轉向亞太，對中國形成更大壓力。
名家分享

名家分享

2025/08/20 19:30

◎ 汪浩

川普在重返白宮七個月內，展現出鮮明的外交領導力與戰略眼光。他以強硬果斷的作風，迅速扭轉拜登任內的戰略偏誤，重新把美國帶回全球權力核心。

美國總統川普（中）於8月18日在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基（左四）和英、法、德、義、芬蘭、歐盟、北約等多位領袖舉行會談，討論烏國和平問題。（彭博檔案照）美國總統川普（中）於8月18日在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基（左四）和英、法、德、義、芬蘭、歐盟、北約等多位領袖舉行會談，討論烏國和平問題。（彭博檔案照）

首先，在中東，川普聯手以色列精準打擊伊朗核設施與代理人勢力，削弱恐怖組織活動，同時鞏固美以同盟，讓美國再度成為區域安全秩序的塑造者，而非被動的旁觀者。這不僅嚇阻伊朗擴張，也使中東阿拉伯國家重新傾向美國。

其次，在歐洲，川普成功迫使北約各國提高軍費，並在烏克蘭戰爭承擔更多責任。他清楚傳遞「歐洲安全歐洲自負」的訊息，讓美國逐步減輕負擔，將資源轉向亞太，為全球戰略重心再平衡鋪路。同時，他親自推動俄烏和平進程，先後與普廷、澤倫斯基及歐洲領袖會談，促使各方首次正面討論戰後安全保障架構。歐洲領袖甚至集體到訪白宮，顯示美歐烏在戰後秩序設計上的高度協調。

第三，在印太，川普重申「印太優先」，強化與日本、澳洲、菲律賓等盟邦合作，在南海與台海展現軍事存在，對中共形成有效嚇阻。王毅已明顯憂慮，一旦俄國戰敗，美國將全力轉向亞太，對中國形成更大壓力。

總體來看，川普七個月的外交成就，既有精準打擊的硬實力，也有調和戰爭、推進和平的軟實力。他以領袖對領袖的方式促進談判，避免陷入官僚僵局，展現了美國作為世界主要和平推動者的姿態，勸和了多個國際戰爭。這些努力不僅恢復了美國的國際威信，也讓全球看到MAGA時代的美國仍是不可替代的霸權與和平仲裁者。

下面這張白宮橢圓形辦公室的照片，像是教授給研究生講課場面。

（取自貼文）（取自貼文）

（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書