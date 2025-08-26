自由開講》缺席的不是將軍 是軍心對習發的警訊

◎ 衛重華

中共國防部於七月三十一日在人民大會堂舉行的建軍九十八週年招待會，本應是高層將領齊聚一堂的儀式性場合，卻出現七名現役上將集體缺席主桌的異常景象，引發外界廣泛關注與諸多猜測。特別是武警、海軍、中部戰區與中央軍委政治工作部的高階指揮體系幾乎「全員失聯」，不僅使人聯想到近年頻繁發生的軍內人事震盪與反腐風暴，更揭示出中共軍隊內部嚴重的不安與整肅氛圍。

中國國防部7月31日在北京人民大會堂舉辦招待會，慶祝解放軍建軍98週年。（圖取自微博）

對比去年，海陸空三軍、武警及戰區各司令與政委往往雙雙出席，展現體系完整與官場穩定。然而今年不僅人數銳減，還以「英雄模範」填補主桌空位，反映出軍中高層人事佈局可能陷入斷層與重組的混亂狀態。特別值得注意的是，海軍政委袁華智自去年底後便無公開行程，與另名已落馬的苗華上將同樣出自三十一集團軍，說明清洗行動或與特定派系或戰區有關，屬針對性極強的政治打擊。

更令人疑慮的是，在遼寧舉行的北部戰區建軍座談會上，政委鄭璇代表黨委發言，卻未見司令黃銘現身，明顯與去年情況有所落差。這種「一把手消失」的現象，並非偶發，而是自去年底以來的延續性操作——從火箭軍高層連番落馬、裝備部與軍委會議頻繁缺席、再到前後兩任國防部長魏鳳和與李尚福皆被調查的連環動作，已足見習近平藉「軍中反腐」之名全面掌控武裝力量的決心與深度。

中國領導人習近平藉「軍中反腐」之名全面掌控武裝力量。（歐新社檔案照）

換言之，中共軍隊早已不再是過去那種具備「軍人本色」與專業化作戰能力的體系，而是被高度政治化、派系化、權鬥化的權力工具。每一次招待會主桌的異動，都是一次軍心震盪的外顯信號。透過缺席將領的位置空下來，不只是軍中權力洗牌，更是上層忠誠測試的考場。

最後，中共對軍隊的整肅並不單是反腐或重整紀律那麼簡單，而是為了進一步將軍隊絕對化置於習近平個人領導之下，使「黨指揮槍」從一句口號，變成人人自危的現實。建軍節不是慶典，是警告；招待會不是團圓，是分裂。這場對軍隊「忠誠度再教育」的運動，也註定會讓中共自身陷入前所未有的軍政不穩與體制僵化。

（作者為軍人）

