名家分享~童子瑋》關於升格問題 基隆人生活升級更要緊

如果我們的財源（像是財劃法、統籌分配款）能有合理的支持，基隆完全有機會用「共同治理圈」的方式，發展出直轄市等級的水準與公共服務，那有沒有掛上「大基隆直轄市」這個頭銜，其實反而沒有這麼重要。

◎ 童子瑋

基隆的朋友大家晚安，最近好多朋友傳來媒體關於「大基隆市」合併與升格的新聞，問我怎麼看。謝謝大家關心，我想乾脆用一篇文章，把我的想法完整講清楚，也歡迎大家在底下留言分享你們的意見。



很多人一看到新聞，第一個問題就是：「基隆要不要升格直轄市？」

（取自貼文）

我必須說，我的立場並不是一定要升格。

因為升格這兩個字，不是解方，而只是手段。



重點應該是：基隆與周邊東北角、北海岸的區域，能不能真正的做到整合治理？我們能不能讓生活更方便、文化有連結、資源能到位，這才是我最在乎的事情。



如果我們的財源（像是財劃法、統籌分配款）能有合理的支持，基隆完全有機會用「共同治理圈」的方式，發展出直轄市等級的水準與公共服務，那有沒有掛上「大基隆直轄市」這個頭銜，其實反而沒有這麼重要。



大家都知道，基隆與東北角本來就是共同生活圈，這些地方和基隆的連結非常深：從小學到補習班，很多孩子在基隆就讀，當地的居民要就醫，許多人都來到基隆醫院，更不用說通勤、購物、就業、用水、用電，幾乎都跟基隆綁在一起。

北北基桃首都圈唯獨基隆市非直轄市，市府推動升格。（資料照）

從出生到死亡，這些生活需求都在基隆完成。這代表什麼？代表這些地方本來就是基隆的一部分生活圈，只有行政劃分把它們劃到新北而已。



問題是，這些地方劃在新北市裡，離板橋太遠，文化和生活又沒有交集，就容易成為新北的「邊陲」，資源分不到位，發展也受限。如果把這些地區納入基隆，反而能夠跟我們一起規劃觀光、基礎建設、都市發展，提升公共服務水準。這對基隆，也對東北角、北海岸的居民，都是雙贏。



但是我很清楚，現行的《地方制度法》對人口有門檻的要求，要做到基隆單獨升格的確不可能。如果真的要推動合併或調整，一定要有法律上的解套，但這個是曠日費時、困難重重。

更不用說，這牽涉到國土規劃、城市發展、甚至國家競爭力。要靠更多的民眾討論、訪談、政策設計，會有很多的意見要表達、融合甚至會有衝突，要經過很多的時間跟努力，才能凝聚真正的共識，不是用一份民調就可以處理跟說服大家的事情，沒有這麼簡單。



我現在的主張，更希望以「基隆郡」的概念為基礎，把基隆和這些區域重新連結起來，就算沒有升格，也應該跟新北市合作，把他們做為一個完整的治理範圍，因為歷史上，日治時期的「基隆郡」範圍，就是基隆＋東北角＋北海岸。



基隆應與新北市合作，整合東北角、北海岸共同治理，圖為石門草里漁港景觀。（新北市政府提供）

這樣一來，生活基礎設施能夠同步提升，公共資源的分配，可以更貼近居民的實際需求，觀光產業還可以串連發展，甚至吸引更多投資。



「基隆要不要升格直轄市」是一個表面的問題，但如果我們能讓教育、醫療、交通、建設，都透過中央、跨縣市的合作達到直轄市等級的水準，那就是最好的結果，不論它的名字是不是「大基隆市」，對我來說，「基隆人的生活能不能真正升級？」這才是最重要的問題，也是我們要努力的方向。

（作者為基隆市議會議長）

本文經授權轉載自童子瑋臉書

