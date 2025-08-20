名家分享~許政維》核安的科學現實與工程限制

核三延役意味著我們必須容忍在「安全邊際逐年縮小」的情況下繼續運作。一旦出事，後果不只是區域性災難，而是整個臺灣島鏈的社會與經濟崩解。這不是單純靠「工程補強」或「延役評估報告」能夠掩蓋的。

◎ 許政維

臺灣的能源轉型正處於十字路口，核能議題也始終是輿論的熱點。然而，每一次關於核能的爭論，都只在「支持」或「反對」的二分法中打轉，鮮少有人願意誠實面對核能安全的科學現實與工程限制。

隨著各國積極追求能源轉型，核能發電再次受到重視。（路透檔案照）

核三廠自 1980 年代啟用至今，已經運轉了四十多年。國際經驗告訴我們，反應爐的壽命並非可以無限延長。鋼材脆化、混凝土劣化、管線腐蝕，甚至電纜的絕緣老化，都是時間帶來的不可逆風險，這些問題是許多舊式反應爐延役評估中都必須面對的挑戰。

核三延役意味著我們必須容忍在「安全邊際逐年縮小」的情況下繼續運作。一旦出事，後果不只是區域性災難，而是整個臺灣島鏈的社會與經濟崩解。這不是單純靠「工程補強」或「延役評估報告」能夠掩蓋的。

至於核四，本質上就是一個「拼裝車工程」：設備來自美國奇異、日本東芝等不同供應商，因發包時程與合約變動，導致不同系統的整合與相容性問題層出不窮。即便沒有政治紛擾，核四的施工品質問題早已讓它成為一顆定時炸彈。

核四若要商轉，就意味著把一個安全風險極高的半成品強行推給全國人民承擔。這不是「是否擁核」的問題，而是「是否容許不合格工程」的問題。真正理解核能安全的人，絕對不會支持核四商轉。

如果有人真心認為臺灣未來需要核能，那麼他們應該主張的不是核三延役、也不是核四拼裝廠，而是興建核五、核六、核七、核八⋯⋯。也就是說，在不同地點規劃全新世代的反應爐。

小型模組化反應爐（SMR）正在國際上發展，設計更安全、規模更彈性，甚至可用於工業區與高耗能產業。第四代反應爐更強調燃料利用率與被動安全設計，可以降低廢料與事故風險。

新加坡持續關注核能技術發展，包括小型模組化反應爐（SMR）。（法新社檔案照）

然而，這條道路並非毫無阻礙。興建新廠除了龐大的財務成本與漫長的興建時程，更必須正面回應社會對於核廢料與廠址選擇的疑慮。但這些才是「真正擁核派」應該誠實面對的未來方向。

核三延役，是把風險轉嫁給下一代；核四商轉，是把不合格的工程硬塞給社會；而新廠則至少是一種正直的選擇。承認我們需要核能，但必須承擔起新建的財務成本與社會對話。

能源安全沒有捷徑。若要核能，請勇敢主張蓋新廠；若不要核能，就老實承認必須全力投入再生能源與儲能科技。真正不負責任的，是一邊喊著擁核，卻只敢選擇風險高、成本低，將問題轉嫁給他人的方案。

但我們真的有勇氣，為自己的能源選擇負起全部的責任嗎？

（作者為台北市民）

本文經授權轉載自許政維臉書

