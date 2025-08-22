晴時多雲

評論 > 投書

自由開講》核三延役公投 漠視屏東人生存權！

2025/08/22 10:30

◎ 葉昱呈

即將在八月廿三日舉行之「核三延役」公投，主文為：您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？問題是，核三有可能「無安全疑慮」嗎？茲將其潛在風險列舉如下：

台電核三廠距離恆春斷層只有六○○公尺，一旦發生強烈地震，後果不堪設想。（資料照）台電核三廠距離恆春斷層只有六○○公尺，一旦發生強烈地震，後果不堪設想。（資料照）

潛在風險一

根據美國核能管制委員會頒布之《核能電廠地震與地質選址準則》規定，核能電廠之廠址半徑八公里內不可有活動斷層，但核三廠距離恆春斷層只有六○○公尺，遠低於美國的安全標準，且該斷層經過核三廠的大門，距離反應爐大約僅九○○公尺，一旦發生強烈地震導致斷層錯動，後果實不堪設想，無論當初建廠時是否因地質調查技術不足，造成選址錯誤，核三廠運轉有安全疑慮之事實，是明顯存在且難以改變。

潛在風險二

核廢料的最終處置，必須找到地質構造穩定且無地層變動風險的地點進行深埋處置，但核三廠地底下存在斷層錯動風險，無法就地處置核廢料，且相信亦無縣市會有意願接受後續產生的核廢料，試問若連核廢料都無法貯存及處置，核三有可能「無安全疑慮」嗎？

二○一五年，時任新北市長朱立倫表示，台灣一定要走向非核家園，核一、核二與核三不能延役是應確定方向；二○一七年，時任時代力量立委的黃國昌認為核二廠因燃料池爆滿，改以「裝載池」作為使用過核燃料棒儲存池，如重啟核二，可能造成核安疑慮；二○二一年，學者提出評估核四機組移地台中市可能性，台中市長盧秀燕曾說，假如執意要在台中增加核電機組，她與台中人堅決反對。

立委黃國昌（右二）昔日反對核二廠二號機重啟，認為對北北基地區居民恐有危害。（資料照）立委黃國昌（右二）昔日反對核二廠二號機重啟，認為對北北基地區居民恐有危害。（資料照）

諷刺的是，昔日反核、拒核的藍白政治人物，如今為了算計「公投綁罷免」的政治利益，竟打臉過去的自己，昧著良心聯手通過「核三延役」公投案，將屏東居民的人身安全，無限上綱訴諸全國人民來決定，就好比你家經常拋錨的老爺車是否繼續使用，要由所有里民投票決定，不啻是霸凌屏東人，且漠視屏東人的生存權！

（作者為公務員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

