名家分享～陳方隅》核三公投 花11億納稅錢的超級詐騙案

為什麼是詐騙？因為：1、主文內容是要請主管機關做評估，不是直接問你贊不贊同核電；2、主管機關可以決定是否安全，然後再做決定，所以根本不能直接要求核三重啟；3 而且其實台電是獨立的私法人，不是權責機關，不受到公投的約束。

◎陳方隅

核三重啟公投完全就是一場詐騙，這並不是一場擁核與反核的公投，而是針對核三廠投了沒有任何效果的公投。

為什麼是詐騙？因為：1、主文內容是要請主管機關做評估，不是直接問你贊不贊同核電；2、主管機關可以決定是否安全，然後再做決定，所以根本不能直接要求核三重啟；3 而且其實台電是獨立的私法人，不是權責機關，不受到公投的約束。

請繼續往下閱讀...

來自全國逾百間學校系所共523位學者，共同連署以7大論點，呼籲大家核三重啟公投投下「不同意」票。（記者黃宜靜攝）

事實上，這就是白藍兩黨亂花納稅人11億的一場超級大作秀，投完不會有任何結果。【即使如此，還是必須要出來投不同意，否則白藍會拿來做更多莫名其妙的操作，浪費更多我們的納稅錢】。



同時，現在每個地方的「跳電」都會被說是「缺電」，也同樣就是紮紮實實的詐騙。

根據統計，過去十年來全台灣停電次數已減少7成，從2012年2萬1019次持續降低至2023年6133次，然後媒體每天都會把雞毛蒜皮的小停電或跳電大幅報導（報導數量大增五倍以上），很努力想要營造出「缺電」的樣子。

過去十年來全台灣停電次數與停電報導。（圖片來源：Gordon Chiu，取自貼文）



事實上，跳電與停電的改善，最主要是電網的健康度與完整度的問題，跟缺不缺電完全沒有關係。

（而且【台灣已經核電歸零三個月】了喔！這幾年來電力備轉容量也是維持穩定）



現在白藍兩黨操作公共議題討論，絕大多數都是以反智與詐騙的手段在進行，非常糟糕。

-

註：台灣的犯罪率穩定下降，媒體也是一直不斷炒作治安有多差。事實上重大治安案件常常都是被新北市或台中市政府給壓掉，然後別的縣市小事情一直不斷放大炒作。看台北市「又」爆發虐童案件，但媒體有在關注嗎？

另外就是台灣的經濟成長率這幾年一直都很好，但白藍紅的平行世界裡面台灣經濟快要完蛋了，只能靠中國。



（作者為東吳大學政治系助理教授）

本文經授權轉載自陳方隅臉書

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法