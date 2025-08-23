自由開講》防範匿名言論 傷害白衣天使

◎ 林仁斌

護理人員在第一線專業崗位照護病人，付出無數心力與時間，也長期承擔著沉重的責任與壓力。有時卻在一些匿名社群（例如：《靠北護理師》等）遭受不實指控與侮辱，這不僅傷害名譽，也侵害了她們的人格權。這種被匿名言論傷害的心寒，就像德州冰風暴，會凍得讓人說不出話來。更精確地說，是荒謬到不知道從何處說起。

護理人員在第一線專業崗位照護病人，圖為中華醫事科大護理生實習前，校方先舉行加冠、宣誓儀式。（資料照）

情緒釋放是維持心理健康的重要一環，我們真心愛護每一位護理人員，也支持她們擁有抒發情緒與壓力的空間。然而，在這些匿名平台流傳的言論，多數缺乏事實基礎，充斥個人情緒與偏見，卻仍是被不負責任地放大傳播。

令人遺憾的是，與其辯論往往徒勞，因為匿名者並不在乎事情的真相。更嚴重的是，這種氛圍不僅誤導大眾視聽，造成護理人員之間的信任裂痕，對團隊士氣與合作基礎的衝擊更是不堪言狀，也間接影響病人安全的保障。因此，我們需要建立更健全的情緒抒發與申訴管道，為白衣天使打造安全的發聲空間，並確保醫療品質與病人的權益。

值得提醒的是，「匿名不等於免責」。在現行法律下，任何公開發表的言論，都可能承擔法律責任。即使出發點是為了討論、抱怨或求助，只要涉及人身攻擊、未經查證的指控或影射特定個人，就有可能背上公然侮辱、誹謗等罪名，甚至引發民事求償。因此，除了提供護理人員健全的情緒宣泄管道，更重要的是給予她們必要的法律觀念與風險意識，讓她們知道：哪些表述是安全的？

哪些內容需要經過查證？哪些言論可能帶來法律風險？因此，我們真心守護白衣天使，不只是讓她們「能說話」，更是要確保她們「能在法律安全的範圍內放心說話」。

全民守護白衣天使，圖為行政院長卓榮泰出席「114年國際護師節慶祝大會」，親自頒發台灣傑出護理人員獎給得獎人。（資料照）

最後，筆者要呼籲社會大眾不要輕信缺乏查證的內容，要有媒體識讀與思辨能力。同時，也希望醫院管理層、護理專業團體、以及平台業者們能夠積極檢討，共同建立制度，防止匿名網路空間成為謾罵與誹謗他人的溫床。唯有讓護理人員在安全的環境中，透過事實、理性的表達情緒與想法，才能讓真正關心護理場域的聲音被更多人聽見，而不是被匿名謾罵與法律糾紛所淹沒。

（作者為文化大學副教授）

