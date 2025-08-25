晴時多雲

評論 > 投書

自由開講》川普反恐政策 右派色彩鮮明

2025/08/25 13:00

◎ 楊聰榮

2025年，美國在川普政府領導下，推出了一系列反恐政策與行政命令，標誌著國家安全策略的深刻轉向。根據最新消息，美國正積極審查是否將穆斯林兄弟會（Muslim Brotherhood）、美國伊斯蘭關係理事會（CAIR）、跨國販毒集團，以及白人至上主義團體與右翼民兵組織列入「外國恐怖組織」（FTO）或相關監控名單。這一政策不僅回應了全球與國內恐怖主義威脅的演變，也凸顯了美國右派思想抬頭的具體作為，以國家安全為核心，優先國族利益，並壓縮國際承諾與多元價值。

美國國務院將多個墨西哥販毒集團以及其他跨國犯罪組織指定為外國恐怖組織，引發墨西哥政府的強烈關切。（路透檔案照）美國國務院將多個墨西哥販毒集團以及其他跨國犯罪組織指定為外國恐怖組織，引發墨西哥政府的強烈關切。（路透檔案照）

這些舉措在強化安全的同時，也引發了法律程序、國際關係與國內自由的諸多爭議。透過政策背景、具體案例、實際影響與可能挑戰，深入分析這一趨勢。

美國2025年的反恐政策轉向，來自全球地緣政治壓力與國內社會撕裂的雙重驅動。根據《2025年全球恐怖主義指數》（GTI），恐怖襲擊的國家數量從58個增至66個，孤狼式襲擊在西方國家暴增93%，薩赫爾地區則佔全球恐怖攻擊死亡人數的一半以上，而伊斯蘭國（IS）與塔利班運動（TTP）等組織的活動範圍仍在擴張。

非洲的薩赫爾地區，佔全球恐怖攻擊死亡人數的一半以上。（取自維基百科）非洲的薩赫爾地區，佔全球恐怖攻擊死亡人數的一半以上。（取自維基百科）

在美國國內，2024年反猶事件激增200%，反穆斯林仇恨事件更飆升300%，顯示社會分裂加深。在這樣的背景下，川普政府於2025年1月20日簽署行政命令14157，將跨國販毒集團與恐怖組織並列審查，並推動對穆斯林兄弟會與CAIR的FTO指定流程，藉以展現強硬姿態應對多重威脅。

安全至上 符合「美國優先」理念

這一政策的右派色彩尤為鮮明。川普政府的「美國優先」理念，將安全置於多元與國際合作之上，體現在凍結美國國際開發署（USAID）資金、終止多元與包容（DEI）計畫，以及對宗教與移民團體的嚴格審查。

例如，USAID資金的凍結導致全球60多個國家的援助計畫停擺，影響包括台灣在內的177個受援國與29個地區。右派認為，削減對外援助能將資源集中於國內安全與經濟，但此舉卻可能讓中國與俄羅斯趁機填補真空，改變全球地緣政治格局。

穆斯林兄弟會與CAIR的審查，成為政策中最具爭議的案例。根據《Lynnwood Times》報導，國務卿魯比歐（Marco Rubio）在2025年8月12日公開表示，美國正「積極推進」將穆斯林兄弟會列為FTO，並對CAIR進行類似審查。穆斯林兄弟會雖在埃及、約旦等地有合法地位，但在沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國則被列為恐怖組織。美國右派長期指控其與哈瑪斯等組織有資金或意識形態聯繫，儘管公開證據不足。

CAIR則因其在美國穆斯林社群的維權角色與對巴勒斯坦的支持立場，而成為右派質疑的焦點。

如果穆斯林兄弟會被正式列入FTO，其美國境內資產將被凍結，成員將面臨入境限制與刑事追訴，這可能影響美國與中東盟友的關係。例如，埃及塞西政權打壓穆斯林兄弟會已引發國內爭議，若美國跟進，將進一步激化中東反美情緒。同時，CAIR的審查引發了國內自由派與穆斯林社群的強烈反彈。他們認為，這是右派藉反恐之名打壓宗教自由與言論自由的具體展現。2024年，CAIR已就類似指控提起多起訴訟，顯示未來法律挑戰將極為複雜。

極右翼組織「驕傲男孩」反移民、全男性，意識形態非常強烈。（法新社檔案照）極右翼組織「驕傲男孩」反移民、全男性，意識形態非常強烈。（法新社檔案照）

在國內，美國對白人至上主義與右翼民兵的審查，也凸顯出右派政策的矛盾。2021年，拜登政府首次將白人至上主義與反政府民兵列為主要威脅，尤其針對「驕傲男孩」（Proud Boys）與「誓言守護者」（Oath Keepers）等參與2021年國會暴動的團體。川普政府雖在2025年延續了對這些團體的監控，但因擔憂疏遠右翼選民，其態度顯得小心翼翼。例如2024年德州民兵團體因抗議移民政策被FBI調查，隨即引發右派媒體反彈，指控政府「選擇性執法」。這種雙重標準進一步撕裂社會。

右派認為政府對穆斯林團體過於嚴苛，卻對白人至上團體「放水」；而自由派則批評右派刻意淡化白人至上主義的威脅，指出2024年德國馬格德堡聖誕市場襲擊即由白人至上意識形態啟發，證明其威脅已跨國蔓延。右派的兩難反映出「安全優先」政策在國內的執行困境：既要迎合選民安全期待，又要避免得罪自己的基本盤。

在國際層面，美國反恐政策的擴張同樣帶來複雜後果。若將穆斯林兄弟會列為FTO，將加劇與約旦等國的緊張，因其國內分支仍具合法性；對伊朗支持的胡塞武裝與真主黨的持續制裁，雖符合右派強硬立場，卻惡化葉門內戰與黎巴嫩局勢的人道危機。至於拉美，行政命令14157將販毒集團納入FTO審查，雖有助於打擊如錫納羅亞集團的跨境犯罪，但也可能損害與墨西哥等國的合作關係。2024年墨西哥政府公開批評美國單邊制裁侵害其主權，顯示右派的「美國優先」可能犧牲長期外交信任。

此外，USAID資金凍結打擊了拉美多國的民主與反貪計畫，間接為中國與俄羅斯的影響力擴張創造空間。

美國右派思想在反恐政策中的具體表現，可以歸納為三方面：其一是強調「國族安全」，以強硬手段同時應對國內外威脅；其二是排外與內縮，體現在援助縮減與DEI計畫終止；其三是將恐怖主義與犯罪全面「安全化」，如將販毒集團與恐怖組織並列審查。這些措施帶來深刻思辨：安全與自由該如何平衡？短期強硬是否反而削弱美國長期影響力？CAIR的審查案例凸顯宗教與言論自由的挑戰，而DEI計畫的終止則可能加劇少數族群不滿，成為激進化的溫床。GTI報告顯示，西方93%的恐怖襲擊由孤狼執行，這提醒美國社會撕裂與不滿情緒才是潛在風險來源。

德國薩克森—安哈特邦首府馬德堡耶誕市集去年發生汽車高速衝撞，死傷慘重，為孤狼式恐攻事件。（法新社檔案照）德國薩克森—安哈特邦首府馬德堡耶誕市集去年發生汽車高速衝撞，死傷慘重，為孤狼式恐攻事件。（法新社檔案照）

避免單邊主義 美應加強與盟友對話

國際上右派的孤立主義可能加速美國影響力的衰退。USAID資金凍結已影響到台灣參與的全球合作暨訓練架構（GCTF），削弱台灣在國際人道與民主推廣的角色。同時，中國2024年在非洲與拉美投入逾200億美元基建援助，正好填補美國留下的真空。這不僅改變了地緣政治格局，也增加了台灣等盟友的外交壓力。

美國若要在安全與自由之間取得平衡，需要更透明與包容的路徑。FTO指定應公開證據並接受獨立審查，避免被視為政治打壓。國際上應加強與盟友對話，特別是中東與拉美，避免單邊主義加劇緊張；國內則需與宗教及公民團體展開對話，建立跨宗教平台，並投入資源防堵網路激進化。對台灣而言，美國政策的轉向既是挑戰也是機遇。挑戰在於援助資金凍結可能影響台灣參與國際合作。機遇則是台灣可藉由新南向與歐日合作，填補部分空白，鞏固自身影響力。

總結來看，2025年的美國反恐政策清楚展現右派思想的主導，以國族安全為優先，縮減國際承諾，並全面擴張安全化邏輯。這些措施或許能在短期內彰顯強硬，但長期而言卻可能侵蝕美國的制度韌性與國際領導力。若無法在安全與自由之間找到真正平衡，右派政策的「勝利」將可能只是短暫的表象，而為未來的危機埋下伏筆。

（作者為ESG碳減量聯盟理事長、中台灣教授協會理事長、任教於台灣師範大學）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

