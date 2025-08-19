晴時多雲

評論 > 社群

黑暗流浪者》823核三公投 就是假議題

藍白要人民回答的卻是「是否同意核三經主管機關確認無安全疑慮後繼續運轉」，而不是「是否同意核三經營者向主管機關申請換照，並經主管機關確認無安全疑慮後換發執照繼續運轉」，因此這次公投的題目設計根本無法讓重啟核三符合法定程序，對重啟核三實際上毫無幫助。
黑暗流浪者

黑暗流浪者

2025/08/19 17:00

◎ 黑暗流浪者

823的核三公投，完全就是假議題。

核三的第一機組的啟用時間是1984年7月27日，第二機組則是1985年5月18日。依照《核子反應器設施管制法》第6條的規定，運轉執照的有效期間最長是40年，如果期滿須繼續運轉，可以在執照有效期間屆滿前向主管機關申請換發執照，未依規定換發執照則不得繼續運轉。

所以第一機組的退役日期是2024年7月27日，第二機組則是2025年5月17日，正是啟用屆滿40年後依法退役。

屏東恆春核三廠5月初發生火警意外。（資料照）屏東恆春核三廠5月初發生火警意外。（資料照）

如果藍白真的打算讓核三延役，大可直接要求經營者依法向主管機關申請換發執照，就可以合法延役20年。藍白也可以乾脆直接修《核管法》，把40年有效期間或是換發執照程序的規定都修成他們想要的樣子，就可以替核三解套了。反正他們連憲法法庭都敢癱瘓了，修法讓核三延役應該只是舉手之勞而已吧？

結果藍白做的是什麼？他們不但不敢行使立委的職權修法讓核三延役，還訴諸直接民意發起公投，公投主文更是可笑：「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」《核管法》規定的是經營者得在執照屆滿前主動向主管機關申請，經營者若沒有提出申請，主管機關當然就不會主動依法換發執照。

藍白要人民回答的卻是「是否同意核三經主管機關確認無安全疑慮後繼續運轉」，而不是「是否同意核三經營者向主管機關申請換照，並經主管機關確認無安全疑慮後換發執照繼續運轉」，因此這次公投的題目設計根本無法讓重啟核三符合法定程序，對重啟核三實際上毫無幫助。這樣的公投即使通過了，又有什麼意義？

台灣環境保護聯盟暨護台團體於日前舉行「守護永續家園，拒絕核三延役」遊行活動，訴求823公投要投不同意票。（資料照）台灣環境保護聯盟暨護台團體於日前舉行「守護永續家園，拒絕核三延役」遊行活動，訴求823公投要投不同意票。（資料照）

藍白還好意思造謠說花16億公帑發起罷免是浪費錢，實際上這16億中辦726罷免的經費是5.2億，剩下11億則花在辦823的公投上。花了這麼多錢辦一個毫無實益的公投，這才叫做浪費錢。況且用點常識判斷就知道，726罷免只有24個選區要辦（7個補件的選區是和823一起辦），823公投卻是全台灣都要辦，後者的花費絕對是前者的兩倍以上，怎麼還會相信藍白的拙劣謊言？

藍白不但不願意修法直接讓核三依法延役，也不對人民說清楚上述規定，辯論時甚至說出核廢料放地下五公里這種完全違反地球科學基本常識的幹話，就是典型的操縱議題愚民。很遺憾的是，2020年以後的選舉跟罷免結果，證明了這種愚民騙票的手段相當管用。

（作者為時事評論者）

本文經授權轉載自黑暗流浪者臉書

