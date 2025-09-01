晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》 巴士海峽兩端 台菲是命運共同體

2025/09/01 20:00

◎ 廖雨詩

40分鐘，地圖上的警鐘

「從呂宋島北部飛到高雄，只要四十分鐘。」

小馬可仕總統在印度接受《第一郵報》專訪時，語氣淡得像是在閒聊旅遊行程，卻把一顆地緣政治的炸彈輕輕放上了桌面。

菲律賓總統小馬可仕訪問印度，接受印媒專訪時說，若中國與台灣爆發衝突，菲律賓「無法置身事外」。（彭博檔案照）菲律賓總統小馬可仕訪問印度，接受印媒專訪時說，若中國與台灣爆發衝突，菲律賓「無法置身事外」。（彭博檔案照）

對於長年研究台海安全的人來說，這四十分鐘是一條在地圖上直直劃過的紅線——從菲律賓呂宋島北端，跨越藍得發亮的巴士海峽，到達台灣南端的港灣。飛行時間短到，你還沒喝完機上的一杯咖啡，戰火的陰影就可能跨越這片海域。

這句話的分量，不只在於它精準描繪了距離，更在於它來自一位現任國家元首的公開承認：菲律賓「不可能在台海戰事中置身事外」。

這與日本前首相安倍晉三早已在東京政界深植的那句「台灣有事就是日本有事，也就是日美同盟有事」不謀而合——只是今天，馬尼拉也用自己的版本，把它納進了國家戰略的詞典。

北京的「內政」口號與雙重標準

話音未落，北京的反應就像海嘯般迅速湧來。中國外交部用熟悉的劇本開場——「曲解一個中國原則」、「在核心利益上玩火」——語氣嚴厲得像是在當眾訓斥一個犯錯的學生。

吊詭的是，當北京要求別人不要「干涉中國內政」時，它自己卻毫不遲疑地跨過巴士海峽，對菲律賓的外交自主指手畫腳。這種雙重標準，早就不是新聞了。從台灣到南海，這種「說一套、做一套」的外交姿態屢見不鮮，唯一不變的是——它幾乎從未奏效過。

事實上，每一次過度反應，都是一聲提醒：台海與南海並不是誰家的「後院」，而是一片所有沿岸國家都無法置身事外的公共海域。結果，北京越是大聲喊話，越讓區域國家彼此之間的距離縮短，像一塊塊拼圖，慢慢拼出一幅「共同防衛」的地圖。

巴士海峽兩端：從地圖到街巷的連結

打開地圖，你會發現台灣和菲律賓之間隔著的，只是一道不寬不窄的藍色水道——巴士海峽。這裡有商船的引擎聲、漁船的曬網味，也有颱風季節裡翻騰的海浪聲。這條海峽，承載的不只是經貿航線，更是雙方的安危命脈。

在主權安全上，台灣早已習慣在中國軍機和軍艦的壓力下生活；菲律賓則要應對中國海警船與軍艦在南海的長期「盤旋」。

自由開講》 巴士海峽兩端 台菲是命運共同體中國海警3104號，在南海黃岩島附近追逐菲律賓巡邏艦時，撞上自家飛彈驅逐艦「桂林號」。（法新社檔案照）
 

經濟上，菲律賓是台灣重要的農產與勞動力來源；台灣則是菲律賓電子零組件與能源運輸的重要節點。文化交流更是交織成網：二十多萬菲律賓人在台生活，從工廠到醫院、從看護到工程師，都是台灣社會運作不可或缺的角色，而台灣政府多年來也在制度上提供保障與緊急援助。

這樣的關係，不是偶然的偶遇，而是一條條事件編織成的長線。2016年，雙方簽下漁業合作備忘錄，減少南海漁業爭端；2018年，菲律賓打開更多市場讓台灣農產品進入；2020年疫情蔓延時，台灣向在台菲律賓移工提供防疫與醫療協助；2022年，菲律賓批准美軍在北部基地擴增部署，讓防衛觸角直指台海方向；隔年，雙方啟動高層級海上搜救合作；到2025年，小馬可仕用「台灣有事即菲律賓有事」這句話，為雙邊關係的戰略意義畫下醒目的註解。

地緣戰略圖像：40分鐘的安全邏輯

在戰略地圖上，40分鐘的航程不是旅行日程，而是一條衝突外溢的高速通道。台灣是第一島鏈中段的樞紐，呂宋島北端的美軍EDCA基地面向台灣，就像一道前沿防線。任何台海衝突，都會在巴士海峽這個「風口」迅速擴散，將菲律賓直接捲入。

從撤僑到聯防：合作的軌跡正在成形

小馬可仕談到撤離二十萬在台菲僑時，說的不是一張空泛的藍圖，而是一幅已經開始描繪的現實場景：港口上停滿接駁船，菲律賓空軍的運輸機準備起飛，台灣各地的集結點湧現等待撤離的家庭。而這種規模的動員，需要的不只是危機當下的應變，更需要平時就建立的制度化合作。

撤僑只是序幕。要應對台海局勢的外溢影響，台菲必須在外交、國防、內政之間架起直接而暢通的「熱線」，定期舉行海上搜救與空中撤運的聯合演練，把能源運輸安全與海域巡防納入共同規劃。這種合作，不僅讓菲律賓僑民在台灣感到安心，也讓台灣企業與居民在菲律賓的存在更有保障。

馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）主辦「菲律賓獨立127週年暨移工節」，在高雄鳳山體育館盛大舉行。（高市府提供）馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）主辦「菲律賓獨立127週年暨移工節」，在高雄鳳山體育館盛大舉行。（高市府提供） 

更長遠地看，這條從撤僑到聯防的合作路徑，是將「生命共同體」四個字落在地圖與街巷之間的具體化行動。它意味著，雙方不只是鄰居，而是肩並肩站在同一條安全防線上的夥伴。

地理讓我們靠近，現實讓我們並肩

小馬可仕的談話，不是挑釁，而是一面映照現實的鏡子。它讓台菲之間的安全連結，從智庫報告與外交詞藻，變成元首級的公開共識。

對北京而言，這是一個重新審視外交手法的契機——每一次威嚇，都只是把更多鄰國推向彼此的懷抱。對台灣與菲律賓來說，這是一個倒數計時的提醒：在這條40分鐘的航線上，牽動的是數百萬人的安全與未來。沉默，從來都不是選項。

（作者為淡江大學外交與國際關係學系兼任助理教授）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書