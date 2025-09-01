自由開講》 巴士海峽兩端 台菲是命運共同體

◎ 廖雨詩

40分鐘，地圖上的警鐘

「從呂宋島北部飛到高雄，只要四十分鐘。」

小馬可仕總統在印度接受《第一郵報》專訪時，語氣淡得像是在閒聊旅遊行程，卻把一顆地緣政治的炸彈輕輕放上了桌面。

請繼續往下閱讀...

菲律賓總統小馬可仕訪問印度，接受印媒專訪時說，若中國與台灣爆發衝突，菲律賓「無法置身事外」。（彭博檔案照）

對於長年研究台海安全的人來說，這四十分鐘是一條在地圖上直直劃過的紅線——從菲律賓呂宋島北端，跨越藍得發亮的巴士海峽，到達台灣南端的港灣。飛行時間短到，你還沒喝完機上的一杯咖啡，戰火的陰影就可能跨越這片海域。

這句話的分量，不只在於它精準描繪了距離，更在於它來自一位現任國家元首的公開承認：菲律賓「不可能在台海戰事中置身事外」。

這與日本前首相安倍晉三早已在東京政界深植的那句「台灣有事就是日本有事，也就是日美同盟有事」不謀而合——只是今天，馬尼拉也用自己的版本，把它納進了國家戰略的詞典。

北京的「內政」口號與雙重標準

話音未落，北京的反應就像海嘯般迅速湧來。中國外交部用熟悉的劇本開場——「曲解一個中國原則」、「在核心利益上玩火」——語氣嚴厲得像是在當眾訓斥一個犯錯的學生。

吊詭的是，當北京要求別人不要「干涉中國內政」時，它自己卻毫不遲疑地跨過巴士海峽，對菲律賓的外交自主指手畫腳。這種雙重標準，早就不是新聞了。從台灣到南海，這種「說一套、做一套」的外交姿態屢見不鮮，唯一不變的是——它幾乎從未奏效過。

事實上，每一次過度反應，都是一聲提醒：台海與南海並不是誰家的「後院」，而是一片所有沿岸國家都無法置身事外的公共海域。結果，北京越是大聲喊話，越讓區域國家彼此之間的距離縮短，像一塊塊拼圖，慢慢拼出一幅「共同防衛」的地圖。

巴士海峽兩端：從地圖到街巷的連結

打開地圖，你會發現台灣和菲律賓之間隔著的，只是一道不寬不窄的藍色水道——巴士海峽。這裡有商船的引擎聲、漁船的曬網味，也有颱風季節裡翻騰的海浪聲。這條海峽，承載的不只是經貿航線，更是雙方的安危命脈。

在主權安全上，台灣早已習慣在中國軍機和軍艦的壓力下生活；菲律賓則要應對中國海警船與軍艦在南海的長期「盤旋」。

中國海警3104號，在南海黃岩島附近追逐菲律賓巡邏艦時，撞上自家飛彈驅逐艦「桂林號」。（法新社檔案照）



經濟上，菲律賓是台灣重要的農產與勞動力來源；台灣則是菲律賓電子零組件與能源運輸的重要節點。文化交流更是交織成網：二十多萬菲律賓人在台生活，從工廠到醫院、從看護到工程師，都是台灣社會運作不可或缺的角色，而台灣政府多年來也在制度上提供保障與緊急援助。

這樣的關係，不是偶然的偶遇，而是一條條事件編織成的長線。2016年，雙方簽下漁業合作備忘錄，減少南海漁業爭端；2018年，菲律賓打開更多市場讓台灣農產品進入；2020年疫情蔓延時，台灣向在台菲律賓移工提供防疫與醫療協助；2022年，菲律賓批准美軍在北部基地擴增部署，讓防衛觸角直指台海方向；隔年，雙方啟動高層級海上搜救合作；到2025年，小馬可仕用「台灣有事即菲律賓有事」這句話，為雙邊關係的戰略意義畫下醒目的註解。

地緣戰略圖像：40分鐘的安全邏輯

在戰略地圖上，40分鐘的航程不是旅行日程，而是一條衝突外溢的高速通道。台灣是第一島鏈中段的樞紐，呂宋島北端的美軍EDCA基地面向台灣，就像一道前沿防線。任何台海衝突，都會在巴士海峽這個「風口」迅速擴散，將菲律賓直接捲入。

從撤僑到聯防：合作的軌跡正在成形

小馬可仕談到撤離二十萬在台菲僑時，說的不是一張空泛的藍圖，而是一幅已經開始描繪的現實場景：港口上停滿接駁船，菲律賓空軍的運輸機準備起飛，台灣各地的集結點湧現等待撤離的家庭。而這種規模的動員，需要的不只是危機當下的應變，更需要平時就建立的制度化合作。

撤僑只是序幕。要應對台海局勢的外溢影響，台菲必須在外交、國防、內政之間架起直接而暢通的「熱線」，定期舉行海上搜救與空中撤運的聯合演練，把能源運輸安全與海域巡防納入共同規劃。這種合作，不僅讓菲律賓僑民在台灣感到安心，也讓台灣企業與居民在菲律賓的存在更有保障。

馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）主辦「菲律賓獨立127週年暨移工節」，在高雄鳳山體育館盛大舉行。（高市府提供）

更長遠地看，這條從撤僑到聯防的合作路徑，是將「生命共同體」四個字落在地圖與街巷之間的具體化行動。它意味著，雙方不只是鄰居，而是肩並肩站在同一條安全防線上的夥伴。

地理讓我們靠近，現實讓我們並肩

小馬可仕的談話，不是挑釁，而是一面映照現實的鏡子。它讓台菲之間的安全連結，從智庫報告與外交詞藻，變成元首級的公開共識。

對北京而言，這是一個重新審視外交手法的契機——每一次威嚇，都只是把更多鄰國推向彼此的懷抱。對台灣與菲律賓來說，這是一個倒數計時的提醒：在這條40分鐘的航線上，牽動的是數百萬人的安全與未來。沉默，從來都不是選項。

（作者為淡江大學外交與國際關係學系兼任助理教授）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法