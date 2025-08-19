晴時多雲

黃澎孝練「孝」話》沒有「站隊美國」 哪來的「抗戰勝利」！？

話又說回來，當年蔣介石選擇「站隊美國」的戰略正確，扭轉了國軍戰技、戰鬥甚至戰術的落後於日軍，終於贏來了1945年的終戰奇蹟。
2025/08/19 13:00

◎ 黃澎孝

今年8月15日是日本投降、二戰結束80週年的紀念日。雖然國共兩黨拚命炒作，硬是要將所謂的「抗戰勝利」與所謂的「台灣光復」扯在一起，說白了就是想要把台灣揪進中國的「懷抱」！

事實上，在這個日新月異的光速時代，除了一些LKK外，沒多少台灣人有興趣去回首八九十年前的往事。

就以8月15日那天，網路上聚焦的新聞，還是在遙遠的阿拉斯加川普與普廷的「雙普會」。這也說明了，從上世紀終戰迄今的80年，美國和俄國仍是這個世界上最受矚目的關鍵國家。

今年8月15日當天，全球目光焦點是美國總統川普與俄羅斯總統普廷，在阿拉斯加展開會談。（法新社檔案照）今年8月15日當天，全球目光焦點是美國總統川普與俄羅斯總統普廷，在阿拉斯加展開會談。（法新社檔案照）

◆美國是二戰最關鍵國家

就以二戰而言，沒有美國的「世界兵工廠」，透過國會1941年3月11日通過的「租借法案」（Lend-Lease Program）為同盟國提供鉅量戰爭物資，以及後來美軍的直接參戰，二戰的結果可能不會是80年前終戰的那個結果。就以中國為例吧：

不論「抗戰」究竟是國民黨所謂從1937年的「七七事變」開始的，或是共產黨所主張從1931年的「九一八事變」開始的。
但是，

▲即使1937 年 11 月 26日結束的淞滬戰役，已經把蔣介石最精銳的三個德械師消耗殆盡。

▲即使1938 年 1 月 31 日，甚至首都南京都已經失守了！蔣介石仍未對日宣戰。一直憋到 1941年：
▲12月7日，日本偷襲美國珍珠港。

▲12月8日，美國向日本宣戰。

▲然後12月9日，中國才「終於」正式向日本宣戰！

換言之，蔣介石對於日本侵略，雖然屢戰屢敗而不宣戰，就是為了要等到「站隊美國」。

◆「站隊美國」使中國獲得美援抗戰

雖然，日本早已封鎖了中國整個海岸線，以致於中國站隊美國後，無法經由海運大量接收美國的援助。而只能依賴：滇緬公路（1942年被切斷）。和從印度空運至雲南的所謂「駝峰航線」。讓「美援」宛如通過「鼻胃管」般地，維持著中國抗戰的一線生機。

援華物資經滇緬公路到達昆明後，再轉送到重慶和抗日前線。（取自維基百科）援華物資經滇緬公路到達昆明後，再轉送到重慶和抗日前線。（取自維基百科）

據統計，中國總共獲得美國大約 16 億美元的「租借援助」。按照通膨換算至 2025 年的價值，大約相當於 今的270 億美元。是僅次於英國、蘇聯和法國之後的第四大受援國。

◆中國對比俄國相形見絀

儘管如今的中國大張旗鼓卯足了全勁搞什麼大閱兵、拍什麼日本罪行恐怖片，拚命想將中國營造成二戰的主戰場。但是，對比於二戰當年俄國的「衛國戰爭」，中國即便獲得美援後，戰場的表現依然欠佳！

誠如英國歷史學家傑佛瑞·羅伯茲（Geoffrey Roberts ）在其名著：《Victory at Stalingrad： The Battle That Changed History》指出，「第二次世界大戰期間80%以上的戰鬥都發生在東線」。俄國不但堅強死守住首都莫斯科以及史達林格勒（1961年已更名為「伏爾加格勒」）後來俄軍更一路在東線打到納粹首府柏林。

俄軍戰鬥力之強悍，讓西線的英美盟軍為之瞠目結舌不已！而且，根據「雅爾達協定」，歐戰結束後，俄軍還出兵滿洲，迅速瓦解了日本的關東軍。加速了日本投降的決定。也奠定了二戰後蘇聯得以與美國分庭抗禮的底氣。

◆日軍「一號作戰」國軍全線潰敗◆

在亞太戰場上，美軍以1942 年 6 月 7 日中途島海戰大獲全勝為轉捩點，隨後進行「跳島戰術」Island jumping tactics，自1943 年 2 月 9 日贏得瓜達康納爾島戰役（Guadalcanal campaign）後，1945年3月又贏得馬尼拉戰役，實現麥克阿瑟重返菲律賓的豪語。

然後，精銳強悍的美國海軍陸戰隊，以無比的勇氣和堅強的戰力，先後進行沖繩戰役與硫磺島戰役，一步一步的向日本本土推進，並封鎖了日本支援境外日軍的通路，迫使日本「支那派遣軍總司令官」岡村寧次發動所謂的「大陸打通作戰」或「一號作戰」（いちご作戦）。其主要目標是：打通北平至越南河內的南北陸路交通線。並摧毀美軍在中國內陸沿線的空軍基地。

當時日本已呈現強弩之末，「支那派遣軍」雖然還有62萬人，但因精銳部隊大多抽調給「南方軍」去對抗美軍。留在中國戰場的日軍，大多是退役復員的「大叔級」所編成的「特設師」算是日軍的3流部隊。但是，國軍依然不敵而節節敗退。

日本自1944年4月17日發動「大陸打通一號作戦」（中國稱爲豫湘桂會戰），雖以老弱的「特設師」為主力，卻從河南、湖南、廣西、廣東及貴州接連奪下146個城市，7個空軍基地、36機場被毀。日軍不但佔領了中國大片國土，短短的8個月中，國軍幾乎全線潰敗，還損兵50萬，竟然成為整個抗戰期間最大的一場敗績。

二戰末期，日本發動一號作戰（豫湘桂會戰），中國潰敗。（取自維基百科）二戰末期，日本發動一號作戰（豫湘桂會戰），中國潰敗。（取自維基百科）

尤其不可思議的是，日軍攻勢竟已遠達貴州獨山，距離陪都重慶僅400公里，嚇得蔣介石準備遷都到西康的雅安大山裡去了。

◆「站隊美國」中國終於「站勝」日本◆

按照《維基百科》（Wikipedia）對於日軍「一號作戰」的評論，認為是「導致國民政府對外威信遭到沉重打擊」的戰役。很多研究抗戰史的學者也認為「一號作戰」是導致中共趁勢擴大佔領區的一大關鍵。因此，這讓直白的賴清德總統怎麼說得出「抗戰勝利」這句不符實際的假話呢？

但是，話又說回來，當年蔣介石選擇「站隊美國」的戰略正確，扭轉了國軍戰技、戰鬥甚至戰術的落後於日軍，終於贏來了1945年的終戰奇蹟

▲8 月 6 日 美軍向日本廣島投擲第一顆原子彈。

▲8 月 9 日 ，美軍向日本長崎投擲第二顆原子彈。

▲8月9日，蘇聯向日本宣戰，進軍滿洲國迫使關東軍幾乎不戰而降。

▲8月15日，日本裕仁天皇終於「玉音放送」宣告無條件投降。

然後，中華民國一夕之間就從幾乎全線潰敗，華麗轉身成為「戰勝國」。

總而言之，不論是「二戰」？或是「抗戰」？對我們最大的啟示那就是：當面對大國博弈時，「站隊」選邊很重要！

當初的中華民國若沒有「站隊美國」的話，哪來的「抗戰勝利」？「站勝」日本啊？

（作者為前國大代表）

本文經授權轉載自黃澎孝臉書

