自由開講》中共對日「近鄰」論 只是地緣戰略的話術

◎李明緯

最近中共副總理何立峰在訪問日本時，輕描淡寫地拋出一句「中日是搬不走的近鄰」，這句話乍聽之下充滿地緣事實的無奈與修好的意圖，然而從北京當局一貫的言行模式來看，這句話實則暗藏玄機，尤其在即將迎來抗戰勝利80週年這個敏感節點提出，更顯其複雜與諷刺。

中國副總理何立峰在訪問日本時，輕描淡寫地拋出一句「中日是搬不走的近鄰」。（彭博檔案照）



作為一個長期觀察區域安全及中共行徑的評論者，這句話絕非單純的地緣描述，而是北京當局在當前國際局勢下的精心算計。我們必須以銳利的眼光，穿透其表面辭令，揭示其背後的真正意圖與令人不齒的歷史包袱。

一、 「近鄰」只是地理事實，惡鄰才是行為本質

中共官員口中的「搬不走的近鄰」無疑是地理現實，然而，一個國家如何對待其鄰居，才真正定義其是否為「好鄰居」。

環顧中共周邊，無論是東海、南海的軍事擴張與灰色地帶行動，與印度的邊界衝突，對東南亞國家的經濟脅迫，乃至於對台灣持續不間斷的軍事恫嚇與認知作戰，都顯示北京當局奉行的並非睦鄰友好，而是強權霸凌與擴張主義。

將自己包裝成「搬不走的近鄰」，不過是一種試圖軟化形象的話術，本質上無法掩蓋其在區域內扮演的惡鄰角色。日本作為區域重要的一員，對於中共的行徑感受應當最為深刻。

二、 抗戰敘事：中共操弄歷史的雙重標準

何立峰選在抗戰勝利80週年前夕強調「近鄰」關係，時間點極度諷刺。長期以來，中共將抗日戰爭視為其合法性的重要基礎之一，並不斷利用這段歷史激發民族主義，對日本進行批判與施壓。每年相關紀念活動，無不強調「勿忘國恥」。

然而，當外交上有所圖謀時，卻又能輕易放下歷史的沉重，談論「搬不走的近鄰」與「修好」。這種對歷史的選擇性記憶與工具化利用，充分暴露了中共的犬儒主義與雙重標準。他們並非真正尊重歷史，而是將歷史當作隨時可取用的政治籌碼。

三、 北京的算盤：經濟壓力下的地緣破壞企圖

中共此刻對日本展現看似和緩姿態，很大一部分是基於現實的戰略與經濟考量。面對國內經濟下行壓力，以及以美國為首的印太戰略及圍堵態勢逐漸成形（包括美日韓、澳英美等緊密合作），北京急需打破外交僵局，尤其希望分化或至少軟化日本在區域安全議題（特別是台灣問題）上的立場。

中國副總理何立峰配合大阪世博的「國家日」訪問日本，圖為世博會中國館。（路透檔案照）



透過模糊的「近鄰」論，試圖營造對話空間，減少日本對其軍事擴張的戒心，甚至爭取經濟合作。這並非真心尋求區域和平共存，而是企圖以戰術性的外交姿態，服務其長遠的戰略目標，即孤立台灣、削弱美國及其盟友在印太地區的影響力。

總而言之，中共副總理何立峰的「中日是搬不走的近鄰」一語，在光鮮的外表下，掩蓋不住其一貫的話術與策略性操作。北京當局一邊在國際舞台上擺出「修好」姿態，一邊持續其擴張與壓迫的本質，這正是其令人不齒的雙面性。他們對歷史的扭曲與利用，以及對鄰國行徑的侵略性，都與其口中的「近鄰」形象大相徑庭。

對於區域內的各國，特別是與中共有主權爭議或面臨其威脅的鄰居們，包括台灣，絕不能被此類詞藻迷惑。唯有看清其本質，保持警惕，並持續強化自身防衛與國際合作，方能在複雜多變的地緣政治浪潮中站穩腳步，粉碎中共企圖分化及蠶食的野心。

（作者為學生）

