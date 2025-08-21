晴時多雲

自由開講》青年到中國「追夢」 恐是噩夢一場

2025/08/21 08:30

◎陳啟濃

某項調查指出台灣在20至24年齡層的年輕人最親中，中共國台辦發言人朱鳳蓮藉題發揮，要歡迎台灣青年到中國「追夢」。然而觀乎這幾年中國的局勢發展，台灣青年到中國追夢，這個夢恐怕不會是美夢，而是噩夢一場。

國台辦發言人朱鳳蓮，歡迎台灣青年到中國「追夢」。（翻攝自直播）國台辦發言人朱鳳蓮，歡迎台灣青年到中國「追夢」。（翻攝自直播）

中共仗著經濟發展後有點錢，就到世界各處點火，爭取盟友的戰爭勝利，一點也不熱愛和平，因為中共政權就是要靠著世界不安動亂，反而能夠顯露出其存在的價值。

民主國家本來要好好跟中國做生意賺錢，彼此互惠。現在已經察覺到經濟發展無法讓中國走向民主，是因為中共專制獨裁的掌控中國，世界各國讓中國經濟越好，中國人的生活並沒有更好。

除了掌權好戰，中國人在中共高壓統治下，完全失去了社會公義，權力才是一切，利益永遠第一。四川綿陽江油市女學生的霸凌事件，突顯弱勢族群受到權力的壓榨欺凌，在中共政治集團的專制獨裁統治下，社會沒有公平正義，只有互相包庇彼此掩護的政治分贓。許多事件並非單一事件，也不只是霸凌事件，而是整體國家秩序失控，政府公權力不彰，失去人民的信任。

大批江油市民被警方暴力抓捕，甚至送上運豬車。（翻攝自李老師不是你老師X平台）大批江油市民被警方暴力抓捕，甚至送上運豬車。（翻攝自李老師不是你老師X平台）

除了世界民主國家開始用經濟手段制裁中共，中國普遍欠缺社會公義，年輕人也普遍失去了發展的機會。因為經濟倒退、社會混亂，中共對整體社會控制的層面反而越來越嚴密，導致將資源集中在特定統治集團，一般沒有特權的年輕人，哪怕具備高學歷，擁有很好的能力，也只能受到漠視排擠，被遠拋到冰冷無聞的角落。

看不到美好未來的社會，中共還只會專注在搞權力鬥爭，完全不顧人民的死活。這樣的蠻橫統治者，這樣失去希望的國家，台灣的年輕人，到中國要發展什麼。

（作者為政治評論員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

