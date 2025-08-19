自由開講》中國江油血淚控訴 粉碎中共政客謊言

◎江峰

據說一座城，民眾抗議遭受特警鎮壓，現場喊出「習近平下台」。

這，一切都要從那個名叫賴靖涵的女孩說起。

學校中最脆弱、最孤立、最不敢反抗的賴同學被集體霸凌。（取自江峰時刻）



學校中最脆弱、最孤立、最不敢統治的賴同學，不幸的被霸凌者選中。她的家庭背景，就像一個為訂製訂製的說明：母親是聾啞人，父親不識字，是那種社會上最底層的家庭。賴同學在學校裡長期著“明” “裡暗裡的欺負”，她也曾想轉學，寄託這個充滿惡意的環境，但最終沒有成功。這是一場少女時代的哭泣和多少次希望的破滅，還有身為父母的悲痛無奈。當所有的出口都被堵死時，她只能留在原地，等待下一次獵殺的來臨。

獵人們騙她出來，說是要好好談談，在棟廢棄的樓房裡，鏡頭記錄下一切。耳光、飛踢、辱罵，最後著女孩脫掉上衣，跪在地上。而在所有暴力手段之上，懸浮著那段魔音：「你以為我們害怕你報警嗎？又不是沒進去過……二十分鐘就出來了。」這比那些拳相加更讓人不寒而栗，它的代價彷彿說著：在這裡，作惡的低到可以計不計。

受難者父母的下跪，像一根細線針刺穿了所有江油人的心

那位說不出話的聾啞母親，和她那個不識字的丈夫，雙雙跪在了冰冷的地面上。（取自江峰時刻）

8月3日晚，百般努力也無法求得公道之後，在政府大樓前，那位說不出話的聾啞母親，和她那個不識字的丈夫，雙雙跪在冰冷的地上。兩個卑微的身體，近乎匍匐的此張照片像一根燒紅的鋼針，瞬間刺穿了所有江油人的心。一個母親的無聲，勝過了千言萬語；一根彎曲的父親的脊梁，質問著整座城市的良心。

第二天，江油的街頭開始聚集人潮。他們從城市的各個廣場走出來，聚集到市政府門前，目的一個：為跪在地上的母親，和她受辱的女兒討一條公道。一開始，氣氛中甚至充滿了一種理想主義的秩序感，人們高唱起國歌—— ——「起來！不願做奴隸的人們！」剎那間，他們或許真的相信，唱著國歌，就是自己人。自己是國家的主人，他們的正義訴求，理應得到回應。就像六個善良的學生一樣，跪在人民大會堂的階梯上，以為自己的聲音能被聽見。

中共的標準作業節目暗藏了多少人民的血淚

天色漸晚，人越聚越多，維持秩序的力量開始加強，一群身份意識不清、全身黑衣的男子出現，他們像幽靈一樣滲透進人群，眼神冷漠的等待著指示。公安的警情通報指示了對三名施暴女孩的處理決定：「送專門學校矯正，或譴責教育。受害者也得到了慰問心理和疏導。」通告寫得滴水不漏，符合所有程序。同時，民眾的聚集被定性為「停止交通」。

這是中共年鎮壓群眾的經驗，是多麼富有智慧的定性。它成功地遏制了一個追求多少社會公義的集會，扭曲了一個日常的交通問題。官方提出了一項措施「依法規制」無法平息民憤處理的結果，同時迅速將抗議行為問題化，以頓掉最核心的訴求。從白紙運動、鐵鍊女，到蒲城職專跳樓，這幾乎是個標準作業方案。

這次，江油的市民沒有默默散去，就像他們同鄉李白一樣，「安能斷眉折腰事權貴，使我不得人心顏？在警方的指揮下，那些黑衣人開始行動，他們像狼群衝入羊群，將一些舉著手機、情緒比較激動的市民，從人群中拖出來拽，直接帶走。

大批江油市民被警方暴力抓捕，甚至被送上一輛柵欄式卡車。（取自江峰時刻）

但鎮壓只是平亂行動的一半，另一半則是技術上的「致盲」與「禁言」。就在混亂達到頂峰之際，一輛塗著迷彩的卡車，悄悄無聲地駛入街角，識貨的人一看就知道，那是軍用等級的信號交互車。它的出現，意味著鎮壓行動已經提升高度，瞬間製造出一個巨大的信息黑洞，將整個核心區域籠罩記載，阻止任何人將暴力畫面直播出去；讓聚集的人群無法互相通信、協調，從而瓦解他們的組織能力，更是為了確保接下來發生的一切都不會有目擊者能夠將第一手證據傳播到互聯網上。

運豬車向人民宣告：你們的權利一文不值

在高科技的掩護下，那擊穿人倫底線的一幕上演了，一些被抓走的市民被塞進了一輛柵欄式的卡車，這樣的車，一眼就能認出是運送生豬的。這幕帶來的侮辱性超過了暴力本身，就像一個冰冷的巴掌，狠狠地扇在每一個還對公權力抱有幻想的公民臉上。它用一種極端的方式宣告：在管理者眼中，你們的人格一文不值。就在這一刻，整個事件發生了不可逆轉的發展。

運豬車這一幕帶來的侮辱性遠遠超過了暴力本身。（取自江峰時刻）

一個普通人，為了一個難民受害者尋求正義，卻換來了警棍、辣椒水、信號提醒和運豬車的伺候；當他們在自己的國土上唱著國歌，卻被成需要動用軍事手段來遭遇敵人時；當所有在體制內尋求溝通和解決問題的渠道都被堵死時，他們的憤怒的矛頭，會指向哪裡？

答案，在江油的夜色中響起。在騷亂和鎮壓最激烈的時候，人群中有人引發了那句話石破天驚的口號：「共產黨下台！習近平下台！」這句話口號就像喊黑色的閃電劈開了夜空，直接指向了這個國家的權力結構本身。從“給個公道”到“政權下台”，這中間的距離，就是警棍到人民身體的距離，就是運豬車輪到人民世界的距離。官方的鐵拳，親手打碎了人民的信任。

長期以來的經濟下行、貧富懸殊、階級固化、司法不公不義累積已久，社會的壓力槽已滿載。江油的霸凌事件，不過是那個洩壓閥，引爆了積攢已久的口天怒。

民眾維權被鎮壓，有人高喊「習近平下台」！共產黨下台！。（取自江峰時刻）

將鎮壓和外敵入侵相提並論是最深刻的憤怒

當下線戰場逐漸歸於沉寂時，另一場更為浩大的網路戰爭全面爆發。這是一場民意的反噬，一場針對官方敘述的「圍剿」。

「女孩跪在『施暴者』面前，父母跪在『執法者』面前，群眾抓進監獄裡。」這句話評論出現在「@平安綿陽」的官方抖音帳號上，高度毀滅了事件中令人心碎的自殺悲劇和權力錯位的荒誕網友甚至表示：「比日本兵還厲害，畢竟1937年日本兵的裝備沒這麼好！」這種對內鎮壓比作對外侵略的侵犯，是和平年代裡，一個普通公民所能表達出的最深沉的憤怒和失望。

然後憤怒的矛頭，轉向了江油市公安局副局長陳震，簡歷照片配上了憤怒的文字：「是這傢伙下令用警棍和拉豬貨櫃車對待我們……」。感染的網路戰爭迅速擴散到了全國，新疆阿克蘇沙雅縣警察局的直播間，被消息趕來的網友們「爛衝」，被迫中斷了直播。這一刻，中國的網路將江油的大火，燒向了全國的警務系統。

當下的中國，一個充滿矛盾與緊張的撕裂社會

一方面，上千人在四十度的火車車廂裡悶悶不樂，不敢砸窗；另外，為了一個素不相識的小女孩，數千的市民敢走上街頭與全副武裝的警察對峙。這背後是民眾心中那桿尚未完全失靈的良心秤，當此事突破了他們內心深處的底線時，那股被刺激的血性就會瞬間迸發。

實際上，每個上街的市民，每一個在網路上發出憤怒吼叫的網民，他們抗議的，何嘗不是自己生活中所遭遇的種種不公與屈辱？是對搖搖欲墜經濟的擔憂，是對高在上權力的不滿，是對一般人上升通道被堵死的絕望。

這些情緒，都需要一個出口。江油，不幸又幸運地，成為了那個出口。那些被拖進運豬車的市民，那些在街頭被打倒的年輕人，那些跪在地上的聾啞的母親，還有那些喊出「共產黨下台」的勇士，他們共同構成了2025年中國的印象。所有人都會記得這個悶熱的夏天，記得那輛恥辱豬車的運車，以及那劃聲破了整個中國夜空，石破天驚的怒吼們。

影音資料庫來源：乾淨世界

完整影片按此

