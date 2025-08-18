名家分享~汪浩》川澤與歐洲峰會 鋪墊俄烏和平談判

這場峰會的最大意義，在於它可能為俄烏和平談判作最後鋪墊，也將決定未來幾年歐美關係的走向。

◎ 汪浩

歐洲領袖廷烏 大陣仗赴白宮

今晚的白宮峰會是一場歷史性的大秀，也是一場高風險的密室談判。從行程安排來看，川普先與澤倫斯基舉行雙邊會談，隨後再與歐洲領袖進行多邊會議，顯示出「美烏共識先行，再拉歐洲背書」的戰略布局。川普本人更高調宣稱「從未有過這麼多歐洲領袖同時到訪白宮」，這凸顯他想透過峰會營造歷史性場面，重申美國對歐洲和世界的領導地位。

白宮峰會時程表，川普先與烏克蘭總統澤倫斯基舉行雙邊會談，隨後再與歐洲領袖進行多邊會議。（取自貼文）

然而，公開場合的高調對比於閉門會議的低調，正說明了真正敏感的議題不會在鏡頭前出現。美方可能會提出一種「安全保障但不入北約」的烏克蘭解決方案，既滿足澤倫斯基的基本需求，又給普廷台階下；同時，美國的二級制裁威脅，亦是迫使俄國讓步的重要槓桿。至於歐洲領袖，則需要在「持續支持澤倫斯基作戰」與「接受川普方案」之間做出抉擇。

請繼續往下閱讀...

美國總統川普（右）曾在今年2月在白宮橢圓形辦公室，與烏克蘭總統澤倫斯基會面。（法新社檔案照）

美歐若達共識 中國壓力大增

這場峰會的最大意義，在於它可能為俄烏和平談判作最後鋪墊，也將決定未來幾年歐美關係的走向。對北京而言，王毅承認「中國不希望俄國戰敗」的說法，將在這個時刻更顯得尷尬，因為若美歐形成共識，俄烏停火，美國聚焦亞太，對中國的壓力將全面上升。王毅想竭力避免的事正在發生。

在歐中戰略對話上，王毅當面向歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯表示，北京不希望俄國在烏克蘭敗北，否則美國就會全力對付中國。（彭博檔案照）

（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法