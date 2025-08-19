晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》破解台灣憲政僵局 焦點不應僅放在內閣

2025/08/19 11:30

◎ 陳宏銘

在「726大罷免」後，社會各界對政局的檢討與改革，普遍集中於行政權，尤其聚焦於內閣是否應改組或重組。這些意見固然有其立論基礎，但台灣當前的憲政紛擾與政治僵局，其實是多重制度因素與政治行為交織所致，將責任單方面歸咎於內閣，視角未免狹隘。如果忽略立法院在其中扮演的角色與應負的責任，單靠要求內閣調整來解決困局，恐怕只是緣木求魚。

總統、政院與立院 三角權力架構

台灣的憲政體制屬於混合制度，既非純粹的總統制，也非典型的內閣制。在行政與立法之間，總統、行政院與立法院形成一種三角權力架構，共同牽動憲政運作。

民進黨籍總統賴清德（左）任命同黨籍卓榮泰（右）擔任行政院長，組建行動創新AI內閣。（資料照）民進黨籍總統賴清德（左）任命同黨籍卓榮泰（右）擔任行政院長，組建行動創新AI內閣。（資料照）

目前，總統與行政院由民進黨主政，立法院則由藍白兩黨合計過半，構成一種「分立而少數的政府」（divided minority government）。行政與立法分屬不同政黨陣營，加上意識形態的嚴重分歧，使得法案推動困難，朝野之間的互信基礎也極為薄弱。

去年以來，國會通過具違憲爭議的法案，行政院隨即提出覆議並聲請憲法法庭裁判，政治對抗進一步升高，最終也引發罷免行動的全面展開。若想要緩解接下來憲政衝突，並回應人民的期待，讓政府有效因應內外挑戰，行政機關固然有其無可迴避的責任，但國會若試圖撇清其應負的憲政責任，那麼即便內閣全盤改組、重整政策，政局依舊難望穩定。

立法院由藍白兩黨合計過半，立委上任僅一年多，已有不低比例選民表達對其問政表現的不滿。（資料照）立法院由藍白兩黨合計過半，立委上任僅一年多，已有不低比例選民表達對其問政表現的不滿。（資料照）

這次罷免結果，如果解讀為國會表現獲得民意背書，恐怕是一種錯誤且危險的迷思。雖然24個選區無一通過罷免案，顯示當前多數選民傾向不支持罷免，但值得關注的是，立委上任僅一年多，便已有不低比例的選民表達對其問政表現的不滿，這無疑是一種民意展現和警惕。

當前政局紛擾，各個憲政機關都扮演不同角色，應該承擔相應的責任。但我國憲政體制在設計上形成權力牽制，卻難以突破僵局的制度困境。一旦行政與立法對立，便容易陷入彼此牽制，各自指控對方濫權或霸凌的現象，模糊了責任歸屬。扮演公正而超然仲裁者的司法權，也在強勢立法權之下，淪為「泥菩薩過江，自身難保」。

解政治僵局 修憲討論解散國會、倒閣

日前立法院雖通過成立「修憲委員會」，據報導將處理監察院存廢、十八歲公民權等議題，但針對憲政僵局的制度性解方，卻還沒有見到納入討論。目前憲法所提供的解決工具——如覆議、倒閣、解散國會、憲法訴訟、公民投票等——實際操作下大多效果非常有限。

立法院會在院長韓國瑜主持，日前朝野無異議下決議組成修憲委員會。（資料照）立法院會在院長韓國瑜主持，日前朝野無異議下決議組成修憲委員會。（資料照）

若比較其他國家經驗，倒閣與解散國會本可作為化解政治僵局的制度解方。但在台灣，這兩項機制的配套設計顯然失靈。例如，現行制度下解散立法院的權力，必須建立在國會先倒閣成功的前提上，形同將政治僵局的解決主動權單方面交在國會手中。

相較之下，法國第五共和憲法賦予總統主動解散國會的權力，使倒閣與解散成為各自獨立且雙向運作的政治手段，更有助於突破體制僵局。當然，這會被認為是單方面增加總統權力。如果朝野政黨有共識，一併將閣揆同意權納入討論，增進國會對政府組成的參與權力，以穩定政府組成和行政及立法關係，也未嘗不可。

執政者固然應對施政負責，展現有效的治理能力，但若國會輕忽自身在憲政體制中的角色，只著眼於短期政治算計，不僅政局難以穩定，台灣的民主體制可能將陷於動盪與信任衰退之中。

（作者為中原大學通識教育中心教授）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書