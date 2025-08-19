自由開講》破解台灣憲政僵局 焦點不應僅放在內閣

◎ 陳宏銘

在「726大罷免」後，社會各界對政局的檢討與改革，普遍集中於行政權，尤其聚焦於內閣是否應改組或重組。這些意見固然有其立論基礎，但台灣當前的憲政紛擾與政治僵局，其實是多重制度因素與政治行為交織所致，將責任單方面歸咎於內閣，視角未免狹隘。如果忽略立法院在其中扮演的角色與應負的責任，單靠要求內閣調整來解決困局，恐怕只是緣木求魚。

總統、政院與立院 三角權力架構

台灣的憲政體制屬於混合制度，既非純粹的總統制，也非典型的內閣制。在行政與立法之間，總統、行政院與立法院形成一種三角權力架構，共同牽動憲政運作。

請繼續往下閱讀...

民進黨籍總統賴清德（左）任命同黨籍卓榮泰（右）擔任行政院長，組建行動創新AI內閣。（資料照）

目前，總統與行政院由民進黨主政，立法院則由藍白兩黨合計過半，構成一種「分立而少數的政府」（divided minority government）。行政與立法分屬不同政黨陣營，加上意識形態的嚴重分歧，使得法案推動困難，朝野之間的互信基礎也極為薄弱。

去年以來，國會通過具違憲爭議的法案，行政院隨即提出覆議並聲請憲法法庭裁判，政治對抗進一步升高，最終也引發罷免行動的全面展開。若想要緩解接下來憲政衝突，並回應人民的期待，讓政府有效因應內外挑戰，行政機關固然有其無可迴避的責任，但國會若試圖撇清其應負的憲政責任，那麼即便內閣全盤改組、重整政策，政局依舊難望穩定。

立法院由藍白兩黨合計過半，立委上任僅一年多，已有不低比例選民表達對其問政表現的不滿。（資料照）

這次罷免結果，如果解讀為國會表現獲得民意背書，恐怕是一種錯誤且危險的迷思。雖然24個選區無一通過罷免案，顯示當前多數選民傾向不支持罷免，但值得關注的是，立委上任僅一年多，便已有不低比例的選民表達對其問政表現的不滿，這無疑是一種民意展現和警惕。

當前政局紛擾，各個憲政機關都扮演不同角色，應該承擔相應的責任。但我國憲政體制在設計上形成權力牽制，卻難以突破僵局的制度困境。一旦行政與立法對立，便容易陷入彼此牽制，各自指控對方濫權或霸凌的現象，模糊了責任歸屬。扮演公正而超然仲裁者的司法權，也在強勢立法權之下，淪為「泥菩薩過江，自身難保」。

解政治僵局 修憲討論解散國會、倒閣

日前立法院雖通過成立「修憲委員會」，據報導將處理監察院存廢、十八歲公民權等議題，但針對憲政僵局的制度性解方，卻還沒有見到納入討論。目前憲法所提供的解決工具——如覆議、倒閣、解散國會、憲法訴訟、公民投票等——實際操作下大多效果非常有限。

立法院會在院長韓國瑜主持，日前朝野無異議下決議組成修憲委員會。（資料照）

若比較其他國家經驗，倒閣與解散國會本可作為化解政治僵局的制度解方。但在台灣，這兩項機制的配套設計顯然失靈。例如，現行制度下解散立法院的權力，必須建立在國會先倒閣成功的前提上，形同將政治僵局的解決主動權單方面交在國會手中。

相較之下，法國第五共和憲法賦予總統主動解散國會的權力，使倒閣與解散成為各自獨立且雙向運作的政治手段，更有助於突破體制僵局。當然，這會被認為是單方面增加總統權力。如果朝野政黨有共識，一併將閣揆同意權納入討論，增進國會對政府組成的參與權力，以穩定政府組成和行政及立法關係，也未嘗不可。

執政者固然應對施政負責，展現有效的治理能力，但若國會輕忽自身在憲政體制中的角色，只著眼於短期政治算計，不僅政局難以穩定，台灣的民主體制可能將陷於動盪與信任衰退之中。

（作者為中原大學通識教育中心教授）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法