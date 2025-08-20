晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 專欄

有志一「童」》從《明天會更好》到《一支小雨傘》 台灣歌曲在新加坡的共鳴

十二年後，2025年的國慶群眾大會，黃循財總理再度引用台灣歌曲。他選擇的是1980年代膾炙人口的洪榮宏台語歌曲《一支小雨傘》，借「雨越大，你來照顧我，我來照顧你」的意境，比喻新加坡人在風雨挑戰中彼此扶持。當演講最後會場響起這首旋律時，嚴肅的政治場域瞬間轉化為充滿溫度的情感共鳴。
童振源

童振源

2025/08/20 17:00

◎ 童振源

音樂是最動人的語言，不需翻譯就能觸動人心。2013年國慶群眾大會上，李顯龍總理以六首華語金曲串聯政策內容──《往事只能回味》、《我是一隻小小鳥》、《月亮惹的禍》、《你知道我在等你嗎》、《我在你左右》，最後以《明天你是否依然愛我》收尾，並巧妙引用《明天會更好》來象徵國家前景。

李總理這段巧妙的「歌曲接龍」，讓嚴肅的政策瞬間多了幾分親切與幽默，引發全場笑聲與掌聲。這些歌曲對新加坡人而言並不陌生，它們早已透過廣播、卡帶與卡拉OK深入日常，成為幾代人的青春記憶。

新加坡總理黃循財引用台灣歌曲《一支小雨傘》，比喻星國人民在風雨挑戰中彼此扶持。（取自貼文）新加坡總理黃循財引用台灣歌曲《一支小雨傘》，比喻星國人民在風雨挑戰中彼此扶持。（取自貼文）

十二年後，2025年的國慶群眾大會，黃循財總理再度引用台灣歌曲。他選擇的是1980年代膾炙人口的洪榮宏台語歌曲《一支小雨傘》，借「雨越大，你來照顧我，我來照顧你」的意境，比喻新加坡人在風雨挑戰中彼此扶持。當演講最後會場響起這首旋律時，嚴肅的政治場域瞬間轉化為充滿溫度的情感共鳴。

台灣歌曲的廣泛共鳴

除了國慶群眾大會上的引用，台灣歌曲早已深深烙印在新加坡人的日常生活。鄧麗君的《月亮代表我的心》、鳳飛飛的《掌聲響起》、費玉清的《一剪梅》，至今仍在婚宴、聚會場合一再唱響，旋律伴隨著人生成長。

台語歌曲同樣深入人心。《我問天》與《愛拚才會贏》傳遞的奮鬥精神，與新加坡社會追求勤奮與突破的價值觀不謀而合。江蕙的《落雨聲》更觸動無數聽眾，而齊豫、施孝榮等歌手所代表的台灣民歌，更在新加坡舞台上屢屢重現。新加坡民間盛行的「歌台」表演裡，台灣歌曲更是不可或缺的靈魂，不少經典旋律都是炒熱氣氛的首選。

華語歌壇天后的「阿妹」張惠妹，2023年前往新加坡巡演。（聲動娛樂提供）華語歌壇天后的「阿妹」張惠妹，2023年前往新加坡巡演。（聲動娛樂提供）

數據更能說明這股熱潮。2023年，新加坡共舉辦99場大型演唱會，其中台灣歌手佔了20場，是所有外國歌手之最。2024年魏如萱登上新加坡華藝節舞台，演出座無虛席，觀眾甚至在散場後久久不願離去。

歷年來，周杰倫、五月天、張惠妹等重量級歌手來新加坡開唱，門票幾乎一開賣便秒殺。張惠妹在新加坡國家體育場舉辦巡迴演唱會時，35,000張門票瞬間售罄，場場爆滿。

長年推廣新加坡新瑤與台灣校園民歌的新加坡朋友蔡憶仁先生，自2000年至今，已累計舉辦超過一千場台灣民歌演唱會。今年，他更帶領一百位新加坡朋友赴台灣參加「台灣民歌50」盛會。許多新加坡重要企業家今年八月也特地飛到台北，只為親耳聆聽江蕙的演唱會。這些點滴，無一不映照出台灣音樂在新加坡的廣泛吸引力。

台語天后「二姐」江蕙，8月在小巨蛋開唱。（寬宏提供）台語天后「二姐」江蕙，8月在小巨蛋開唱。（寬宏提供）

音樂是最真摯的友誼橋樑

從2013年到2025年，兩位新加坡總理在國慶群眾大會演講中引用台灣歌曲，顯示這些旋律早已成為新加坡社會共同的文化語言。當新加坡朋友在生活裡哼唱台灣歌曲，當新加坡領導人在國家最高講壇引用這些旋律，這些瞬間都讓台星兩地的情感更為緊密。

音樂跨越了國界，卻拉近了人心。台灣流行歌曲在新加坡的受歡迎程度，正是台星文化交流的最佳寫照。未來，隨著台星交流合作的深化，這些旋律將繼續伴隨兩地人民，共同走向更緊密與真摯的友誼。

2025年國慶群眾大會，黃循財總理引用台灣歌曲《一支小雨傘

（作者為我國駐新加坡代表）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書