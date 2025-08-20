有志一「童」》從《明天會更好》到《一支小雨傘》 台灣歌曲在新加坡的共鳴

十二年後，2025年的國慶群眾大會，黃循財總理再度引用台灣歌曲。他選擇的是1980年代膾炙人口的洪榮宏台語歌曲《一支小雨傘》，借「雨越大，你來照顧我，我來照顧你」的意境，比喻新加坡人在風雨挑戰中彼此扶持。當演講最後會場響起這首旋律時，嚴肅的政治場域瞬間轉化為充滿溫度的情感共鳴。

◎ 童振源

音樂是最動人的語言，不需翻譯就能觸動人心。2013年國慶群眾大會上，李顯龍總理以六首華語金曲串聯政策內容──《往事只能回味》、《我是一隻小小鳥》、《月亮惹的禍》、《你知道我在等你嗎》、《我在你左右》，最後以《明天你是否依然愛我》收尾，並巧妙引用《明天會更好》來象徵國家前景。

李總理這段巧妙的「歌曲接龍」，讓嚴肅的政策瞬間多了幾分親切與幽默，引發全場笑聲與掌聲。這些歌曲對新加坡人而言並不陌生，它們早已透過廣播、卡帶與卡拉OK深入日常，成為幾代人的青春記憶。

新加坡總理黃循財引用台灣歌曲《一支小雨傘》，比喻星國人民在風雨挑戰中彼此扶持。（取自貼文）

台灣歌曲的廣泛共鳴

除了國慶群眾大會上的引用，台灣歌曲早已深深烙印在新加坡人的日常生活。鄧麗君的《月亮代表我的心》、鳳飛飛的《掌聲響起》、費玉清的《一剪梅》，至今仍在婚宴、聚會場合一再唱響，旋律伴隨著人生成長。

台語歌曲同樣深入人心。《我問天》與《愛拚才會贏》傳遞的奮鬥精神，與新加坡社會追求勤奮與突破的價值觀不謀而合。江蕙的《落雨聲》更觸動無數聽眾，而齊豫、施孝榮等歌手所代表的台灣民歌，更在新加坡舞台上屢屢重現。新加坡民間盛行的「歌台」表演裡，台灣歌曲更是不可或缺的靈魂，不少經典旋律都是炒熱氣氛的首選。

華語歌壇天后的「阿妹」張惠妹，2023年前往新加坡巡演。（聲動娛樂提供）

數據更能說明這股熱潮。2023年，新加坡共舉辦99場大型演唱會，其中台灣歌手佔了20場，是所有外國歌手之最。2024年魏如萱登上新加坡華藝節舞台，演出座無虛席，觀眾甚至在散場後久久不願離去。

歷年來，周杰倫、五月天、張惠妹等重量級歌手來新加坡開唱，門票幾乎一開賣便秒殺。張惠妹在新加坡國家體育場舉辦巡迴演唱會時，35,000張門票瞬間售罄，場場爆滿。

長年推廣新加坡新瑤與台灣校園民歌的新加坡朋友蔡憶仁先生，自2000年至今，已累計舉辦超過一千場台灣民歌演唱會。今年，他更帶領一百位新加坡朋友赴台灣參加「台灣民歌50」盛會。許多新加坡重要企業家今年八月也特地飛到台北，只為親耳聆聽江蕙的演唱會。這些點滴，無一不映照出台灣音樂在新加坡的廣泛吸引力。

台語天后「二姐」江蕙，8月在小巨蛋開唱。（寬宏提供）

音樂是最真摯的友誼橋樑

從2013年到2025年，兩位新加坡總理在國慶群眾大會演講中引用台灣歌曲，顯示這些旋律早已成為新加坡社會共同的文化語言。當新加坡朋友在生活裡哼唱台灣歌曲，當新加坡領導人在國家最高講壇引用這些旋律，這些瞬間都讓台星兩地的情感更為緊密。

音樂跨越了國界，卻拉近了人心。台灣流行歌曲在新加坡的受歡迎程度，正是台星文化交流的最佳寫照。未來，隨著台星交流合作的深化，這些旋律將繼續伴隨兩地人民，共同走向更緊密與真摯的友誼。

2025年國慶群眾大會，黃循財總理引用台灣歌曲《一支小雨傘》



（作者為我國駐新加坡代表）

