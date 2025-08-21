晴時多雲

評論 > 社群

沈榮欽國際視野》 論跪舔，黃安哪裡比得上館長？

館長和黃國昌兩人經常一搭一唱，正好是台灣兩種小人的類型，這兩人都是為了個人利益可以出賣朋友、人民、乃至國家的典型，如今都為中共寵愛，真是不令人意外。
沈榮欽 國際視野

沈榮欽 國際視野

2025/08/21 13:00

◎ 沈榮欽

我曾說早知以館長膝蓋之軟、舌頭之勤，不過是另一個黃安。

我曾說早知以館長膝蓋之軟、舌頭之勤，不過是另一個黃安。（取自作者貼文）

我錯了，論跪舔，黃安哪裡比得上館長？

很多人都注意到館長吃當歸時，故意說「台灣當歸」，鼓勵中國併吞台灣。而且繼續批台舔中，說深圳高房價是經濟繁榮、台灣高房價則是炒房結果，連在地的陪同者都對館長的厚顏一時驚訝到不知如何回答。

館長（右2）日前二度赴中到深圳,大讚深圳高房價是經濟繁榮、台灣則是炒房結果。（資料照）

是的，館長不只要處處貶台去討好中國，而他心中要討好的甚至不是中國一般百姓，而是中國共產黨，才是他念茲在茲的跪舔對象。

在館長出發訪中前夕，中國正好發生江油事件，一位少女遭到集體霸凌虐待，因為少女出身貧窮家庭，中國公安根本沒有處理，讓霸凌者繼續在外囂張，甚至到事件鬧大後，還替霸凌者大事化小，刻意不處理搶劫少女手機的事實（否則霸凌者就算未成年也必須判刑入獄），引發江油人民怒火暴動。

館長因為馬上又要赴中拍馬，所以在直播中，刻意找了一張不知從何而來的 AI 少女合成照片，說都是民進黨用 AI 合成，全部都是假的（別忘了未成年保護，不得揭露真實照片），刻意忽略中國底層人民的痛苦、受到凌虐的少女、卑微下跪求救的父母，以便討好中共鎮壓。人格無底限到這種地步，連黃安看了也要自嘆弗如。

希望中國民眾能夠理解，館長不過是中共的一個棋子，他要的只是個人經濟上的利益，完全不在乎中國人的死活，隨時可以支持有權有勢者對貧窮家庭子女的欺凌、中共對人民的鎮壓，別再被他騙了。

而當台灣政府禁止退將到中國參加閱兵時，立刻傳出館長可能參加，以填補退將的缺席，方便中共繼續對台灣的認知戰。

館長和黃國昌兩人經常一搭一唱，正好是台灣兩種小人的類型，這兩人都是為了個人利益可以出賣朋友、人民、乃至國家的典型，如今都為中共寵愛，真是不令人意外。

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

