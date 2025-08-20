美台觀測站》核能是高風險的選項

最專業的軍事議題智庫之一，蘭德公司（RAND）七月份時才剛出版了一份報告：中譯名為「建立台灣的韌性：台灣面對戰爭時的公民韌性」 在這份報告當中（24頁）對核能做了評估，裡面特別提到：「核能是戰爭時的高風險的選項」。

◎ US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站



台灣即將舉行核三重啟公投，這幾天關於核能的討論非常熱烈。正好前陣子《外交事務》（Foreign Affairs）刊登一篇由胡佛研究所研究員吉姆·埃利斯（Jim Ellis）與華裔諾貝爾物理學獎得主朱棣文共同撰寫的文章Taiwan’s Achilles’ Heel - Why the Island Should Shore Up Its Energy Security and Resurrect Its Nuclear Reactors，指出台灣能源高度依賴進口，再生能源發展進度又不如預期，呼籲美國政府要協助台灣使用核能以分散能源的風險，以確保電力穩定供應、支持高科技產業發展，尤其考慮到台灣面對戰爭的威脅。

到底，核能與戰爭準備之間有什麼關聯呢？許多人說有核電廠才能在戰時確保能源供應，也有人說國際公約有保障核能電廠不可以成為交戰時的攻擊目標。



這邊我們必須要指出這種說法的錯誤。



首先，中國哪裡會去理會什麼國際公約的存在呢？這是不可能的事情。例如看看他們現在在南海都在做什麼，開著船在公海去高速衝撞別國船艦（然後還自己撞到自己），這是遵守國際公約的展現嗎？沒有的，他們一直講說整個南海都是他們的。更何況，中國出兵攻擊台灣這件事情本身早已違反國際法，然而中國一直堅稱台灣是中國的一部份，根本從來沒有把國際法當一回事呀！

請繼續往下閱讀...

俄烏戰爭中，核電廠就一直不斷成為攻擊的目標。圖為烏克蘭札波羅熱核電廠曾遭俄軍攻擊。（路透檔案照）

從俄烏戰爭當中來看也可以知道，核電廠就真的一直不斷成為攻擊的目標。稍早在八月初，烏克蘭的扎波羅熱核電廠才剛遭到一波軍事攻擊。



其實所有的民生設施都有可能成為攻擊目標呀！攻擊方的主要目的就是要造成受攻擊方的壓力，也要造成更多的不方便，來對對方施壓。



第二，我們一定要多讀各種專業的分析意見。最專業的軍事議題智庫之一，蘭德公司（RAND）七月份時才剛出版了一份報告：Building Taiwan's Resilience：Insights into Taiwan’s Civilian Resilience Against Acts of War。中譯名為「建立台灣的韌性：台灣面對戰爭時的公民韌性」

在這份報告當中（24頁）對核能做了評估，裡面特別提到：「核能是戰爭時的高風險的選項」。

核能是高風險的選項。（取自貼文）

在戰爭當中，就算交戰國遵守日內瓦公約而不主動攻擊核電廠，也非常有可能因為「不小心」打到核電廠而造成輻射外洩的危機，風險非常高。甚至，核能電廠與相關設施也有可能被攻擊方拿來當成勒索目標，拿來脅迫防守方或者是防守方的盟友。這邏輯很簡單，攻擊方可以對防守方說，你如果不投降我就打你的核電廠喔！



在報告當中還引用了不同單位的評估說法，指出核電廠在戰爭時的輻射外洩風險很高，有可能造成毀滅性的結果（The consequences would be devastating.）。



當然也有人說，如果中國攻擊我們，那我們也可以攻擊回去呀！中國沿岸的核電廠有很多座，都可以攻擊！



是的沒錯，但是台灣沒有任何一丁點承受核災的彈性空間，但是中國有，而且中國政府可以完全不理會老百姓的存活與觀感，所以就算我們威脅要反擊也不可能阻止中國做出瘋狂舉動。



2021年核四重啟公投時，時任台北市長柯文哲說他反對重啟核四：「核廢料怎麼處理，沒人講得出來；核災事故疏散，不管是核一、核二、核四，要畫半徑30公里的疏散圈，要疏散幾十萬人，也沒人有辦法寫出疏散計畫，這是現實問題。」



「台灣出現核災大概就是滅國了，大家是否願意承擔這樣的後果，必須要拿出來討論。」



福島核電廠當時出事的時候，也沒有人想得到呀。（路透檔案照）

是的，在戰爭中核災出現的風險其實是相當高的，我們這邊都還沒有討論到什麼地震與斷層帶的問題。（其實福島核電廠當時出事的時候，也沒有人想得到呀）



在最近的一次（8/2）烏克蘭扎波羅熱核電廠被攻擊事件中，國際原子能總署（IAEA）表示，該廠駐地團隊在當天早上聽到爆炸聲，也目擊砲擊與無人機造成的煙霧。被攻擊的是核電廠輔助設施，距離核電廠本身約1200公尺。有人說這距離還很遠（真的嗎？？）事實上砲彈沒有長眼，更何況核電廠要維持正常運轉、尤其是其冷卻系統，絕對不會只有核電廠本身而已。IAEA署長葛羅西強調「無論攻擊目標為何，只要在核電廠周邊發動軍事行動，都有可能構成核災風險，呼籲各方對核設施保持最大程度的軍事克制」。但我們不能夠依靠中國方面的克制來避免我們的風險吧……



核能與戰爭的議題，我們相信專家說法。蘭德公司是軍事議題的最權威研究單位之一，我們認為這份報告可以供核電與戰爭相關討論一個很重要的參考。



同場加映：我們大多數的成員對於能源政策也都有在看相關文章、收集資訊。不過最後這邊些問題要一併請大家思考一下。



大家有看到公投主文了嗎？公投主文是請主管機關做「核三重啟的評估」。為什麼不是先評估、再公投，或者評估完直接立院做成決議就好？提出公投的立院在野黨在立院有多數，直接做成決議或法案請主管機關做評估不是更快嗎？辦一個全國性公投要花11億，可是這個主文就算投完了也不會有任何效果的，那到底大家是要投什麼？還有就是，其實依照法律應該要在「除役前就評估」才對，而不是已經除役了才要重新開始評估。如果要討論核電，那是不是可以從新型的核電廠來討論起，而不是再去啟用已超過使用年限的舊電廠呢？



依照法律應該要在「除役前就評估」才對，而不是已經除役了才要重新開始評估 。核三廠2號機已在5月17日除役。（資料照）

尤其，在蘭德公司的報告裡面講到，要加強韌性的重點在於「多樣化」的能源來源，加強能源的儲備，以及電網設施。報告裡面講說台灣北部用電量很大，但卻需要耗費許多資源南電北送。如果真的要討論供電，位於南部的核三真的不該是一個選項才是。

本文經授權轉載自US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站臉書

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法