評論 > 投書

自由開講》我支持核能 但不同意「核三延役」

2025/08/19 10:30

◎ 小小公務員

核能是目前人類最穩定的電力來源，但也是風險最高的，為什麼我支持核能，因為我認為台灣需要的是多元的電力，核能、綠能甚至火力發電都不該被污名化，而且在發展核能的過程台灣也能持續發展相關技術。

位於屏東恆春的第三核能發電廠，於今年5月17日正式除役。（資料照）位於屏東恆春的第三核能發電廠，於今年5月17日正式除役。（資料照）

為什麼我不同意這次的公投核三延役，主要因為本次支持方的論述相當的不負責且刻意利用資訊落差試圖以騙換核，這次支持方的方向大致上分為低廉成本、安全無虞、能源自主，並試圖透過公投證明社會共識，其中我只能夠認同能源自主的，不同意原因如下：

1、公平性：在40年前台灣在沒有經過恆春人的支持與同意下設立了核三廠，然而在40年後的今天卻要用全民公投的方式要求位於恆春的核三廠延役，顯然以多欺少，我認為核三場的延役應該在完整說明核三延役的優缺點及安全分析後透過恆春或屏東地區人民的共識決定。

2、合理性：這次公投的題目是「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」，除了利用多數人決定少數人命運的命題顯然不合理外，身為這次支持方的藍白是立法院多數，你們大可利用過去1年來強勢的立法要求強制經濟部全面評估核三延役的安全性，且既然你們號稱有超過7成的恆春人同意延役，那根本無需浪費11億的公帑舉辦這場公投，只要評估完安全性再取得恆春人的同意不就可以了？

3、成本低估：根據目前台電公布的核能每度電成本為1.41-1.98元左右（含核後端基金），是目前所有發電成本最便宜的，然而長期最終處置設施費用、核災成本及社會成本均未考慮，支持者當然會說核後端基金可以支應，但實際上核後端基金的提撥是大幅的低估，根據lazard投資機構的評估，核電成本約6-7元（不含核災、社會成本），主要差異原因就是長期最終處置設施費用成本非常高昂。

自由開講》我支持核能 但不同意「核三延役」日本福島核電廠因海嘯來襲發生爆炸，釀成嚴重核災。（路透檔案照）

4、安全認知：事實上我認為台灣的核能廠在各方面的安全指數一定都是非常高的，我不能接受的是刻意規避發生核災可能性輿論，即使是核能技術最先進的美國也發生了數次核洩漏及部分溶毀事件，日本福島核廠當初安全評估也是無虞，再安全的設施也不可能排除任何意外，更何況是過耐用年限的核能廠，重點應該是提出如何降低發生核災的機率及如果發生的應變措施。

我支持台灣發展核能，即使有這麼多安全疑慮、潛在成本，因為我認為它是最穩定的能源，可以強化台灣的能源韌性，但透過規避問題，只灌輸核能有利的資訊，沒有好好面對發生洩漏等核災可能性，以多欺少的核能，我無法認同。即使在攤開對核能不利資訊下仍然能夠說服人民才是負責任的支持核能論述。

（作者為公務員）

