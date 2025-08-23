晴時多雲

評論 > 投書

自由開講》網紅赴中拍「旅遊」片 削弱反共警覺心

2025/08/23 16:00

◎ 張詠翔

近期，中共透過招募網紅赴中旅遊，再度掀起統戰輿論戰。大陸委員會7月29日在臉書發文直言：「你是去旅遊？還是登上紅色舞台配合演出？」直接點出中共以包吃包住、安排拍攝行程等方式，換取網紅在影片中稱讚中國進步、人民熱情，刻意避談人權打壓與威權本質，目的就是削弱台灣對中共的警覺心。

館長陳之漢（右）繼遊上海後，8月前往中國深圳做直播。（翻攝自YouTube）館長陳之漢（右）繼遊上海後，8月前往中國深圳做直播。（翻攝自YouTube）

法國《世界報》（Le Monde）駐北京記者，今年6月曾揭露，中共正積極拉攏台灣、美國等地的網紅赴中拍攝「旅遊影片」，並指網紅已成為中共的大外宣工具。報導提及台灣網紅「館長」陳之漢近年對中國態度轉趨溫和，正是中共「紅色旅遊外交」見效的例子。

美國直播主Darren Watkins與華裔演員歐陽萬成也被點名，皆在參訪中國後大讚當地現代化與「文化多元」，完全不提中共對香港、西藏、新疆的壓迫。

事實上，早在2024年，知名YouTuber波特王就曾公開表示，有中國單位透過中介邀請他赴中拍攝，開出全額補助的條件，但要求內容「正面、正能量」，不能批評中國。

波特王拒絕並直指這是赤裸裸的文化統戰。另一位反共網紅「八炯」，更與歌手「閩南狼」陳柏源拍攝《中國統戰紀錄片》，揭露中國如何用高報酬、豪華行程利誘台灣網紅。他們甚至公開與中國官員的通話錄音，內容顯示統戰部門會主動給「劇本」、安排拍攝角度，試圖控制對外形象。

北京當局日前邀請美國青年網紅，免費到中國玩10天，圖為天安門廣場。（歐新社檔案照） 北京當局日前邀請美國青年網紅，免費到中國玩10天，圖為天安門廣場。（歐新社檔案照）

這些案例都在告訴我們：中共對台統戰不再只是軍機繞台、文攻武嚇，而是透過你我手機裡的YouTube、TikTok影片，慢慢滲透人心。許多「看起來只是分享旅遊經驗」的影片，其實背後早已設計好主軸。當觀眾對創作者本身有信任感時，就很容易接受影片中的「中國很棒」、「我們被媒體騙了」等說法，最終動搖對中共威脅的認知。

統戰的目的不是當下就讓你支持中國，而是先讓你覺得「中國也沒那麼壞」、「其實和平也不錯」，然後逐漸模糊敵我界線，為其未來對台政治操作與干預創造輿論空間。

我們不是反對網紅旅遊，也不是禁止分享見聞。但面對中共這種「軟性收買、文化洗腦」的新型滲透手法，台灣人民不能傻傻分不清楚。每一支看似無害的影片，都可能是對民主社會的慢性腐蝕。認清這一點，保持應有的警惕，才不會落入中共精心設計的陷阱。

（作者為研究生）

