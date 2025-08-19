自由開講》打過726美好一仗 823罷免不放棄

◎吳俊益

你看到的是結果，我看到的是過程。

罷後，照例又是一大堆人發表「不滿」，許多意見看似成理，

但情緒居多，難脫後見之明。

有歸罪民進黨未動員支持，但既然肯定這次大罷免是公民自主運動，則民進黨扮演公民團體的協力者，並無不妥，在長達一年的連署中，除了運用各地方民意代表幫忙收集連署書，在大型活動中，民進黨也消極不主導，讓年輕的罷團成員上台倡導理念，活動內容既創意又活潑，如果民進黨強力介入，難保與罷團意見不和，讓對手見縫插針。

請繼續往下閱讀...

罷團在726大罷免前舉行「迎向成功 凱道晚會」，國旗與台獨旗並列揮舞。（資料照）

再說現場標語，有人批評國旗與台獨旗並列，甚至出現兩蔣照片來強調反共，導致部分深藍或深綠支持者觀感不佳。

但投票前，這種「反共大聯盟」的象徵，其實廣受支持，被視為共同守護台灣價值、擴大票源的象徵。如今失敗，這些原被稱讚的作法，卻被倒回檢討，實屬不公。罷免是公民運動，沒人能要求每個支持者只能拿什麼旗、喊什麼口號，只要理念一致，皆為夥伴。

三，有人認為藍白發一萬元是有效的反罷免，且以他們自身聽到的耳語來支持其論點，行政院罷前不該反對，造成選民反感而投下反罷票，甚至講幹話，現在應該加碼二萬三萬才對，反正台灣人愛這套。

然立法院「不得為增加支出之提議」，是罷免方多數認定違憲的行為，不會因為敗選後就變正當。但我支持行政院可以反制，即釋憲大法庭未能開議前，因為無法聲請釋憲來救濟，故院長暫時不副署，總統不公布。

四，有呼喻行政院罷後應改組，這也模糊了罷免的焦點，按激起公民行動大罷免的緣由是藍白陣營毀憲，程度已達法內政變程度，又不是行政院哪些政策或閣員能力操守有問題，選敗竟拿他們當祭旗，莫名其妙。閣員可以改組，但絕對和大罷免失敗無關。

就我看來，罷免失敗的關鍵在於成案的大多是藍區，是他本命區，要罷免本來就難，同理綠區也有15案要罷免，結果不但成案都難，還抄名單違法連署。就算成案也一樣過不了罷免門檻。所以不必太氣餒------

民進黨新北市黨部主委蘇巧慧（左二）與多位立委及議員到新店惠國市場參加823罷免宣導。（資料照）

下一波823的罷免要再出發，可是比726之前要更大的勇氣，也會招來更多的嘲笑，當台灣人本就很累，今日台灣能民主，是一代代前輩被殺被打被關才漸漸獲得，多數人一路嘲笑指責，卻一路搭便車享受民主。

事後的檢討，其實無須過度，公民權利的本質，重在實踐，而非事後算計，那美好的仗已打過，我不是權力中人，也猜不準核心，但我敬佩罷團的勇氣。

筆者家住汐止，常常晚上十點，還見罷團在火車站出口彎腰拉連署，假日菜市場宣導換冷眼，鄉下地方，揹著小蜜蜂，頂著太陽挨家挨戶揮汗宣導邀請，面對反對者辱罵推擠，也微笑以對，深怕失焦壞事，就這樣由一張連署書到送件再到補件，他們無酬無怨，只有對台灣堅定的愛，是一段史詩般的歷程，溫柔又堅定。

（作者為補教業）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法