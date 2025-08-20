自由開講》承認中華人民共和國 民間推動正名制憲

◎ 朱孟庠

台灣與中國是兩國不是一國兩區，內政部長劉世芳稱中國為國家，遭藍白批違憲，藍、白一向視國際法為無物，國際法上的中國就是「中華人民共和國」，藍白政客手抱憲法就可以瞎掰？當然今天藍、白之囂張，就是仗著一部終極統一的神話《中華民國憲法》，而行舔共賣台之實。台灣主權屬於台灣公民，台灣就是台灣，。

內政部長劉世芳表示政府承認中華人民共和國，引發藍營批評所言違憲、要求她下台。（資料照）

藍、白國會為中共開後門，抖音、小紅書等數位平台充斥統戰訊息。「七二六」一役25:0，震撼！敵我不分，統戰滲透嚴峻，司法、行政、監察權被親中國會癱瘓，傾中板塊擴張，八二三後為中共開後門的法案都將復活，現狀還能「維持現狀」？

台派挺身為台灣主權定錨需要清晰的戰略，進入中華體制的本土政府有其難處，可先由民間做起，承接反共護台的公民力量，開始思考正名制憲的普羅論述，蓄積民意。

近日曹董書寫〈民主和主權「讓」了，以後是「撿」不回來的〉一文，引用TEDS台灣選舉與民主化調查，二○二○年台灣全體民眾有53.1%認同民主體制，但在二○二四年，已經下降至49.2%。

國民黨支持民主者已降至37.0%；民眾黨支持者降為43.6%，這答案令人毛骨悚然，卻也印證了這一年在我街頭所見所聞，統戰謬論氾濫，獨派論述相對微弱。台灣在中華民國憲法下國家認同混淆。

八年來全面執政的民進黨，進入「中華體制」，不得不向中間、向淺藍靠，以「綏靖政策」面對深藍，在安撫、妥協下，戰鬥藍更加囂張，「七二六」大罷免挫折，曹興誠明白，只談反共不足以護台，一中框架混淆下，現狀已維持不下去，於是悍然地提出「統一根本是侵略、違反人權的言論，反台獨也是反對台灣人主權的一種違法言論。」將「統毒」與「反台獨」定義為違法言論，宣示：縱容紅統論調，才是「民主自由之恥」應立法處理，然《國安十法》被擋在程序委員會外五一二次，統派以《中華民國憲法》之「一中」及「反獨」模糊國家主權，致敵我不分。

聯電創辦人曹興誠要接棒推動「正名制憲，建立台灣國」。（資料照）



曹興誠當然了解忽視「國家定義」的便宜行事，已導致中華蘇維埃病毒入侵，再持續鴕鳥心態，國危矣！於是接棒「正名制憲，建立台灣國」，民間先啟動，定錨主權意識！眼前這部一九四六年制定的憲法，雖經修憲，但也已經保衛不了「中華民國」，在台灣的中華遺民也該覺醒了！唯有和台灣人民同心合作，才能驅逐入島、入戶的統戰。

統戰溫床也源於憲法問題，一九九○年代修憲，礙於時局的妥協，不尋建國正途的便宜行事，什麼「自由地區」、「大陸地區」，現在只得面對沿用「中華民國憲法」下的苦果而一籌莫展。想維持現狀卻危機重重，紅統論調如溫水煮青蛙，侵入生活中，顯然這部《中華民國憲法》合法化了中國的侵略統戰。

眼前賴政府諸多現實民生問題要面對，而進入中華體制內的民進黨政府也有其難處，連內政部長依據再實在不過的話，都被藍、白拿憲法來忽悠。就讓民間先行一步推動正名制憲，替賴政府創造有利的條件。

正本溯源，「本」則需從憲法之國家體制的釐清，拉高憲改高度，由文本開始重寫國家到底是什麼，清楚定義，總不能永遠是個「地區」吧？

（作者為李登輝基金會前副秘書長、雙和罷團志工）

