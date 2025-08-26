自由開講》灰色作戰已開始 從英國備戰看台灣危機

◎ 嶼明

2025年6月2日，英國首相施凱爾（Keir Starmer）宣布，自冷戰以來最大規模的國防改革正式啟動。

英國首相施凱爾6月初發布「戰略防衛檢討」，揭示國防改革方向，包括將打造新型核動力攻擊潛艦、讓陸軍為歐洲戰爭做好準備，向俄羅斯和美國釋出明確訊號。（美聯社檔案照）

這項計畫包括建造最多12艘核動力攻擊潛艦、加強網路防衛與國防工業鏈重組，展現了英國面對地緣風險升高、尤其是俄羅斯威脅下的全面戒備。首相明確指出，「英國必須成為整裝待戰、武力堅實的國家」。

英國國防大臣希利更語重心長地提醒：「我們正處於冷戰結束以來最危險的時期。」

2025年7月27日，英國國防大臣於澳洲表示，如果因台灣爆發衝突，英國已做好在太平洋地區作戰的準備。離台灣千里之遙的英國都已預見台海可能爆發的戰爭，台灣人民不能再有掩耳盜鈴與我無關的心態，也不能讓在野黨拖累國防準備的進度。

英國的行動，正是自由世界面對戰爭型態演變與盟友承諾變數下的理性選擇。當美國戰略重心轉向印太、俄羅斯在歐洲步步進逼，英國選擇主動強化其北約角色，顯示出在多極衝突環境中，一個中等強國也有義務自我防衛，不能將命運全然交託於他人。

美、英、日等6國海軍機、艦8月齊聚菲律賓海演訓，並藉「照相演習」（PHOTOEX）等課目時機，演練編隊航行等戰術作為，強化各軍間作業互通性。（英國皇家海軍航艦打擊群官方X帳號）

台灣面臨的威脅：不是是否會戰，而是已經正在作戰

對照英國的改革行動，台灣的安全處境更為險峻。與英國不同，台灣正面對的是一個非和平主義、明確宣稱要以武力併吞台灣的極權政權。

中國共產黨在政治文件、軍事部署與宣傳話術中，早已不掩其對台灣主權的全面否定。中共「武統」的核心戰略，雖以陸海空聯合登陸為終局模式，但其實早已進行一場不流血卻致命的「灰色地帶戰爭」。

根據美國智庫蘭德（RAND）報告，灰色地帶作戰可分為四大領域：軍事、資訊、經濟、地緣政治。台灣在亞洲各國中，是遭受中共灰色攻擊最嚴重的國家。中共不斷滲透媒體、經濟與政黨系統，透過「親中言論」、「合法質詢包裝的話術」、「境外資金介入輿論市場」，試圖動搖人民對政府的信任、對國軍的支持，甚至製造台灣社會的自我懷疑與內耗分裂。

這些作戰手法不是抽象名詞，而是真實且正在發生的威脅。它們每天出現在新聞台的標題、立法院的質詢台上、Line群組的謠言裡，甚至滲入你我週遭的生活之中。

民主制度的脆弱點：來自內部的協力者

台灣最大的危險，不只是外部敵軍的飛彈或登陸，而是灰色地帶作戰中的「內部協力者」。這些人可能是政客、媒體人、KOL，甚至是地方基層組織與親中企業。他們不一定直接領命於北京，但其行為與話語，卻有效替中共製造「自由社會內部的分裂與疲弱」。

根據國防部的判斷，這些協力者的法律定義與打擊範圍在現行體制下仍有模糊地帶。然而，我們無需等到法律完備才能開始抵抗。我們必須在社會層次建立「民主免疫系統」——一套能辨識、隔離與反擊灰色滲透的全民心防機制。

灰色地帶作戰，媒體尤為關鍵，圖為北京一家購物中心外大螢幕播放中國圍台軍演新聞節目。 （法新社檔案照）

媒體在此當中尤為關鍵，報導若未經查證即散播不實質詢與惡意言論，恐怕無異於成為資訊作戰的在地協力者；反之，公正嚴謹的新聞將是民主防線的重要一環。

全民皆兵，從城市到社群的心防動員

台灣無法選擇不備戰，因為敵人不會因為我們「理性溝通」就放棄侵略意圖。我們也不能再容忍政黨以「反對黨」的名義胡亂刪除國防預算，阻礙國軍備戰。現在，我們需要的是一種新的社會角色認知——每一位市民，都是資訊戰的前線戰士；每一個社群帳號，都是灰色作戰的防線節點。

我們要求執政黨積極備戰、推動改革；我們也要求在野黨合理監督，而非作為敵對國家的「議會代理人」。同時，我們也必須對國軍給予支持、對滲透言論勇敢揭穿，並持續監督所有藍白政黨是否涉及親共言行或妨害國防準備的行為。此刻，沒有中立，沒有冷漠的空間。

立法院國民黨團提案將潛艦國造第三階段後續艦籌建的20億元凍結50％，將待「海鯤號」潛艦完成海測且通過後，向立院院會進行專案報告，經同意後始得動支。（台船提供）

結語：從英國學到的，不只是軍力，更是國家意志

英國所展現的，是一個民主國家在危機前夜的自覺。台灣面臨的則是正在燃燒的火線。真正的戰爭，未必從開戰那天才開始，而是從我們是否準備好面對敵意、守護主權的那一刻起就已展開。

現在不是對抗未來的戰爭，而是參與一場正在進行的戰爭。台灣的每一座城市、每一個帳號、每一條新聞標題，都是灰色戰場的一部分。而我們每一位市民，也都必須做好作戰準備。

（作者為開業建築師）

