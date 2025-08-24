自由開講》台海若爆衝突 菲律賓：不會袖手旁觀

◎ 衛重華

菲律賓與印度海軍近日首度在南海展開聯合巡邏，正值地緣局勢持續緊張之際。菲律賓總統小馬可仕訪問印度時，在接受當地媒體專訪中公開指出，若台海爆發衝突，菲律賓不可能袖手旁觀，因為地理位置決定其必然被捲入。

菲律賓總統小馬可仕（左二）8月初抵達新德里訪問，印度外交部國務部長馬蓋里塔（左三）在機場迎接。（法新社檔案照）

他進一步強調，台灣有大量菲國公民，戰事將立即引發人道危機，菲方勢必要進入當地尋找並撤離人民。此番談話，不僅是對台海安全的表態，更是將人道責任與國防安全緊密連結。

小馬可仕同時表明，菲律賓急需與包括印度在內的理念相近國家深化戰略夥伴關係，以確保區域安全穩定。此訪期間，菲印雙方建立了戰略夥伴關係，並簽署多項軍事合作協議，特別在國防合作領域加強交流，更與印度討論採購更多布拉莫斯超音速巡弋飛彈，顯示馬尼拉在面對中國威脅時，正多元化其軍事依賴與合作網絡。



菲律賓將與印度討論採購更多的布拉莫斯反艦飛彈。（歐新社檔案照）

對此，我國外交部表達誠摯感謝，肯定小馬可仕總統對區域和平與人道價值的重視，並承諾持續與菲國保持緊密協調與溝通。這種公開支持，不僅有助於台灣在國際上凝聚更多同盟聲援，也突顯台菲在印太安全架構中的互補性與共同利益。

然而，中共則對此極為不滿，迅速發出警告，要求菲律賓「不要玩火」，並提出所謂嚴正交涉。這種強硬反應，恰恰印證了菲律賓在地緣戰略上的關鍵地位，也顯示中共在南海與台海議題上企圖以恫嚇手段孤立台灣、分化周邊國家的慣用伎倆。

綜觀此事，菲律賓此舉等於明確將自己置於「印太安全共同體」的前線，並在與印度的合作下，強化自身的防衛能力與戰略縱深。這不僅對中共的南海擴張構成牽制，也為未來可能的台海危機預先佈署人道與軍事應對方案。這是一種務實且前瞻的戰略選擇，更傳達出一個訊息：面對威權威脅，區域國家唯有團結合作，才能守住和平與自由的防線。

（作者為軍人）

