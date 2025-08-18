自由開講》因應美關稅壓力 台灣機會與挑戰

◎林正二

美國川普總統日前宣布將徵收台灣進口商品20%的關稅，晶片等進口品為100%的關稅，並鼓勵我擴大對美國的投資，在美國設廠或有此計畫者，可以豁免。雖然美政府未要求我開放那些美國產品進來，但應會希望我消除一些貿易障礙。

對此，謹提出擴大投資、調整經濟體質等因應方案如后：

美國對晶片等進口品為100%的關稅，在美國設廠或有此計畫者可豁免，台積電已在美國投資設立新廠。（彭博檔案照）

一、擴大對美國的投資：以「互助互補」、「互利共生」為原則，擴大美國缺乏、台灣特有的產品在美國投資生產，如成熟晶片等。除了台積電在美國建廠外，我可以在根留台灣、確保經濟安全的原則下，盤整那些電子、資通訊等廠商，有能力在美國投資建廠，獎助他們在美國建立完整的半導體、資通等供應鏈，台美通力合作，藉此促進美國製造業的整合與強化，實現美國再次強大的美夢。

其餘台灣很發達的紡織、成衣、機器產業等亦可在美國鐵鏽州設廠，即可免除20%關稅，又可增加美國就業人口，強化美經濟體質，進而提升台美關係。

二、調降關稅壁壘：政府應盤整那些被過度保護、對提升經濟產值功能不高的產業，如汽車工業等，降低美國汽車及其他物品等的進口關稅，提高美轎車等的進口數量。全國行政機關可大量增加首長等公務用的美國轎車、休旅車等。

三、排除非關稅障礙：在確保安全原則下，減少美國進口品不必要的查驗等行政程序，化減美對我貿易障礙的批評；儘量減少對匯率的操控與我國外銷產業的補貼；免除美國進口產品需轉移相關技術的規例。

我國鎖定將向美採購各式飛彈，圖為漢光演習期間，有8組愛國者飛彈車進駐松山機場及大直周邊地區部署。（資料照）

四、增加美國在台灣的投資：為縮小台美貿易逆差，以強化國家安全、提升人民生活品質及促進台灣工業化與現代化為原則，鼓勵美國無人機、核動力潛艦、小型核能模組等軍工複合體產業等在台灣合資產製；先進科學產品、全自動電器品如機器人、通訊衛星、多功能手機、新式家電產品，以及先進交通工具如電動車、無人駕駛車等產業的合作。

五、擴大對美國商品的採購與進口：除了武器、軍需物品的加強採購外，我應增加有助台灣國家安全與人民健康以及促使台灣更現代化的物品進口，如汽油、天然氣、醫療器材、新創藥品、波音飛機、通訊器材、先進工業產品、黃豆與大豆等農產品的進口。

因應台美關稅新制，建議擴大對美農產品的進口量。（法新社檔案照）

六、出口產品往多元化方向發展：政府可調查審視那些產業更適合外銷到美國以外的國家，以協助這些廠商產製、擴展產品至歐洲、亞洲與中南美洲等別的國家，以減少20%關稅對我國產業的衝擊，並縮小我對美的貿易順差，並。

美國高額的「對等關稅」考驗雖大，惟這正是以增進對美經貿投資力促經濟上進的機會。台灣以往面對不斷的挑戰，屹立不搖，這次更可將危機變為機遇，改變我國經濟體質，提升台灣總體經濟產值。

（作者為退休駐美外交人員）

