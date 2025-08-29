自由開講》哪個政黨搞集權 全民要認清

◎ 陳啟濃

罷團大將網紅八炯在網路指出「419」遊行的符號就是引用納粹的象徵圖騰，和透露自己曾經「研究納粹」，引發各界的責難。國民黨主席朱立倫撿到槍，大力抨擊要共同唾棄極端，拒絕仇恨。

網紅八炯於4月19日在總統府前的凱達格蘭大道遊行，圖騰仿效納粹德國帝國鷹。（資料照，合成圖）

朱立倫對納粹主義的批評，相信是現今先進民主國家的普世價值。然而相較先前朱立倫用「納粹」比喻賴清德總統，是否也要鄭重道歉。因為這樣的比喻，除了傷害國家總統的形象，更是嚴重羞辱了台灣人用民主選舉的方式，選出自己國家的總統。

請繼續往下閱讀...

此外朱立倫藉八炯的「研究納粹」事件，擴而大之，加重對目前台灣執政團隊的誣蔑，提出「執政者用國家的力量，去圍剿、清算所有不同立場的聲音時，這就是台灣民主正在面臨的真實警訊。」朱立倫有如專業的演員，說出這一番歪理，臉不紅，氣不喘。

國民黨主席朱立倫用「納粹」比喻賴清德總統，是否也要鄭重道歉。（資料照）

聲討他人不能對納粹存有錯誤的認知，卻又百般對台灣的民主制度質疑、抹黑與斲傷。將民主的台灣跟獨裁專制的納粹相提並論，又是存何居心。當然是要挽救自己的黨籍立委在立法院的毀憲亂政的行為找的合理性，對民主的人民罷免權利，也將其污名化為是「執政者的清算、圍剿不同立場的聲音。」

身為最大在野黨的領袖，放任黨籍立委擴權，破壞憲政體制，等同讓政府完全受制於立法院，淪為集權體制的發號命令者。還有理由跟人民瞞騙，罷免是民進黨政府要完全執政，不想受到任何監督。全民要認清到底是哪個政黨在搞集權，要破壞「人民有權政府有能」的憲政精神。

（作者為政治評論員）

