名家分享~莊秉潔》核電非常貴 成本最高風險最大

藍白推動核三延役主要論述是核電便宜，其實正好相反，是目前所有發電方式最貴的，如果以乾儲照顧十萬年，每度成本98元。其中人事費及回饋金，每度就需要20 元

◎ 莊秉潔

#藍白推動核三延役主要論述是核電便宜，其實正好相反，是目前所有發電方式最貴的，如果以乾儲照顧十萬年，每度成本98元。其中人事費及回饋金，每度就需要20 元。如果考慮這幾年的通膨大於公債殖利率，費用又更高。若再加上核災保險，又更高。

核三於5月17日正式除役，藍白推動於823舉行延役公投。（資料照）



這每度20 元的推估很簡單，大家可以看一下有沒有錯：

1）. 回饋金：核一核廢回饋金一年有7000多萬。如需支付10萬年，合計為7兆元（7000多萬*10萬年）。以2009至2014核一廠所有機組幾乎都是全年滿載運轉時期為例，核一廠平均每年所有核能機組的總發電量為100億度電，以運轉40年計，為4,000億度。以10萬年總回鐀金費用計7兆元，平均每度需支付17.5元。

2）. 人事費：我們來簡單算一下，看管高階核廢料的最終處理場所需的人事費。我們編列管理人員每天三班，每班二人，24小時來監管這最終處理場，至少6人之人事費來算。根據行政院主計處統計，2017年電力及燃氣供應業的薪資中位數年薪高達119.6萬元。十萬年所需的人事費為7,176億元（119.6萬元/人*6人*10萬年）。平均每度核一之高階核廢需支付1.79元。

3）. 上面二者合計，每度就需要19.29元。

4）. 而之所以台電估計核廢基金只需每度新台幣0.17元，是因為只有編列核能發電後端營運12年、監管50年的費用。也就是說從現在+62 年，約2087核廢基金就會用盡，屆時就沒有錢再支付看管核廢所需的人事費、回饋金及土地租借費。#請問有那一個地主或鄉長可以接受，2087 後免費放核廢料9萬9千9百38 年。

5）. 乾儲費用：上還沒有納入業務費、設備費及土地租金。如果以核廢基金編列了521億來作50年的乾儲為基礎。假設我們找不到核廢最終處置場，我們只好每50 年來更換一次乾儲設施（乾儲設施設計壽命為50年），如此十萬年的乾儲費用就是104 兆元。這三核電廠合計共發了13380 億度電，平均每度電產生的核廢料的十萬年的乾儲設備費用高達78元。再加上上述的人事費及回饋金，每度核廢十萬年的看管費達98元。

#如果再考慮通膨及利息（公債殖利率）收入，公債殖利率方面（以 2024 為例）：平均約為 1.43%，低於同期通膨率（2.2%），代表實質殖利率為負值，投資人購買 10 年期公債的 #實質回報被通膨侵蝕。而定存更糟，這幾年一年期定存利率約0.77%，低於通膨更多。也就是說未來每50年興建乾儲的費用折成現值，會高過目前編列的521億。如此一來，核電成本又更高了。

#如果再加上核災保險，核電成本又高非常多

以這成本，核煤在台灣都不是選項。#主要是核電的真實成本在台灣每度在20 元以上，甚至到98元。這成本還有許多更便宜的無碳能源選擇，如氫能或光儲或天然氣+CCS。

（作者為中興大學環境工程系教授）



註︰經濟部估算 後端營算總費用

各電廠核廢回饋金計算列表：

本文經授權轉載自莊秉潔臉書

