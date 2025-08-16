晴時多雲

評論 > 社群

許美華頻道》台灣黑科技乖乖 來自護國神山的心意

這是我人生中，收到第一包來自護國神山的乖乖，而且是看守最先進的EUV機台，收到禮物時真的很開心。
許美華頻道

許美華頻道

2025/08/16 11:30

◎ 許美華

今天（0815）大家都在講台灣黑科技乖乖！我也有！

這是幾個月前，在大罷免如火如荼的時候，我意外收到一份禮輕卻情意深重的感人禮物：
「來自台積電EUV機台加持過的綠色大包乖乖！」

幾個月前，臉友Freedom Huang有一天私訊我：
「台積電任職EUV研發的學弟想送妳一包台積乖乖，表達敬意！」

大罷免如火如荼的時候，收到來自台積電EUV機台加持過的綠色大包乖乖！（取自貼文）大罷免如火如荼的時候，收到來自台積電EUV機台加持過的綠色大包乖乖！（取自貼文）

還轉傳他學弟給我的訊息：

「1. 眼前看似微不足道的舉動，可能影響著未來成千上萬。
（這句在感謝奇遊團當年反紫光的正義）

2. 乖乖就像傳統台灣人，累積著善的念與信仰，不求利益只求平安順利。」

臉友說學弟是有紮實技術背景的的博士工程師，「進台積電前，我給他鼓勵，也講了進台積電可能會遇到的狀況，很多年過去了，學弟沒漏氣，做到中階主管表現很好，真的很棒！」

這是我人生中，收到第一包來自護國神山的乖乖，而且是看守最先進的EUV機台，收到禮物時真的很開心。
而且，更讓我感動的是，我問這位台積工程師，「我發文寫乖乖禮物的故事，可以tag你嗎？」
結果，他二話不說，「沒問題，我可以露本名」。

我記得那幾天，剛好拔羅波的琪琪、還有新竹舉牌媽媽Lydia，都用毫無遮掩的面容面對社會大眾。

送來乖乖的台積工程師那句話「你可以說出我的名字」，重重的打動我，就跟志工一樣拿下口罩、帽子了

他說，「我們公司其實很尊重政治立場，沒聽說有啥限制，只要不談到公事就好」

後來，是我自己覺得應該要保護他，所以力勸他還是不要露出本名。

於是，這位台積工程師給了我他的暱稱「鐵牛」。

「鐵牛是我高中綽號，職場上應該沒人知道XD」

之前一直忙罷免，沒時間跟大家分享我得到第一包台積乖乖的故事；今天趁著乖乖第一次遠赴美國德州的新聞，謝謝鐵牛。

尤其是才剛爆出2奈米製程遭內鬼洩密的糟糕事件。感謝台積電內部許多忠誠的朋友們。 （資料照）尤其是才剛爆出2奈米製程遭內鬼洩密的糟糕事件。感謝台積電內部許多忠誠的朋友們。 （資料照）

尤其是台積電才剛爆出2奈米製程遭內鬼洩密的糟糕事件。

把這篇發文，送給鐵牛，還有我認識、不認識，台積電內部許多忠誠的朋友們。

以下是鐵牛寫的。

「一份來自護國神山祈願的祝福」

#乖乖守護台灣
#乖乖成功驅除國家惡質垃圾

（作者為反紫光奇遊團成員）
本文經授權轉載自許美華臉書



