晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》產假延長是進步還是陷阱？從女性勞動處境質疑藍營修法的適切性

2025/08/18 11:30

◎ 女英

當藍營立委高舉「向國際看齊」的大旗，提案將現行八週產假延長為十二週，表面上似是對母職的體貼、對幼兒健康的關懷，甚至引用國際勞工組織第183號《母性保護公約》來作背書。然而，若未深入理解台灣勞資市場的性別不平等現況，倉促將西方制度複製貼上，極可能反造成女性勞工的進一步邊緣化。

藍營立委提案延長產假，若未深入理解台灣勞資市場的性別不平等現況，極可能反造成女性勞工的進一步邊緣化。示意圖。（照片來源：shutterstock）藍營立委提案延長產假，若未深入理解台灣勞資市場的性別不平等現況，極可能反造成女性勞工的進一步邊緣化。示意圖。（照片來源：shutterstock）

在台灣，「產假」屬於強制性休假，意味著一旦修法延長為十二週，女性在此期間即便願意返工，也無法合法出勤。這對勞方聽來或許像是保障，對資方而言卻可能是風險預期的加劇。長假期帶來的職缺調配、人力資源重置與訓練成本，對於原本就避諱聘僱育齡女性的職場文化，恐怕只會更加加深其歧視與排除。

托盟透過網路民調顯示，66.5％民眾認為強制產假延長恐造成女性更嚴重懷孕歧視。（資料照）托盟透過網路民調顯示，66.5％民眾認為強制產假延長恐造成女性更嚴重懷孕歧視。（資料照）

根據托育與就業政策催生聯盟的觀察，當前女性勞工普遍處於「高流動、低保障」的就業型態，不少人從事派遣、約聘或短期雇傭工作，並非享有完整勞動條件與育兒資源的正式僱員。在這樣的結構中，單方面延長強制產假，不只無法讓女性「充分休息、安心育兒」，反倒可能讓她們在求職過程中更易被篩除在外。

修法倡議者常援引日本、韓國等案例，強調他國早已實施更長的產假與育兒假，但忽略了其配套機制的全面性。例如日本雖有產後八週內的共同育嬰假制度，卻伴隨男性育嬰津貼、公司規模適用規則與工時彈性調整的全套改革。台灣若僅「延長假期」而無其他社會制度協調，終將成為「讓女性自己承擔育兒責任」的另一次政策包裝。

事實上，真正進步的性別政策，從不只是增加假期長度而已，而在於是否打破「只有女性該請假育兒」的刻板假設。產假制度的改革，必須同時檢討父職參與的法制障礙、托育公共化的不足、以及雇主聘用女性的制度性風險。若只強化母職角色，不僅無益於家庭照顧責任的均分，甚至可能讓「育兒是女人的事」更加制度化。

民團呼籲政府，應將更多的強制產假優先給配偶，改成「雙照顧」模式，並將產假調整為強制、彈性2模式，讓雙親共同承擔照顧責任。（資料照）民團呼籲政府，應將更多的強制產假優先給配偶，改成「雙照顧」模式，並將產假調整為強制、彈性2模式，讓雙親共同承擔照顧責任。（資料照）

我們不反對對產後身體修復與心理調適的充分保障，但呼籲立法者在推動修法前，應以性別主流化與勞資共構的觀點審慎評估——延長產假是否在現行制度下可能變相造成女性勞動參與的縮減，是否有機會透過「產後八週強制＋彈性育兒假搭配托育津貼」的方式，避免法令僵硬化帶來的負面效應。

在性別平權尚未落實、職場歧視仍未解除的台灣，任何打著「為媽媽好」名義的修法，都應該被反覆追問：「這真的是女性自己要的嗎？」

（作者為社工）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書