自由開講》產假延長是進步還是陷阱？從女性勞動處境質疑藍營修法的適切性

女英

當藍營立委高舉「向國際看齊」的大旗，提案將現行八週產假延長為十二週，表面上似是對母職的體貼、對幼兒健康的關懷，甚至引用國際勞工組織第183號《母性保護公約》來作背書。然而，若未深入理解台灣勞資市場的性別不平等現況，倉促將西方制度複製貼上，極可能反造成女性勞工的進一步邊緣化。

藍營立委提案延長產假，若未深入理解台灣勞資市場的性別不平等現況，極可能反造成女性勞工的進一步邊緣化。示意圖。（照片來源：shutterstock）

在台灣，「產假」屬於強制性休假，意味著一旦修法延長為十二週，女性在此期間即便願意返工，也無法合法出勤。這對勞方聽來或許像是保障，對資方而言卻可能是風險預期的加劇。長假期帶來的職缺調配、人力資源重置與訓練成本，對於原本就避諱聘僱育齡女性的職場文化，恐怕只會更加加深其歧視與排除。

托盟透過網路民調顯示，66.5％民眾認為強制產假延長恐造成女性更嚴重懷孕歧視。（資料照）

根據托育與就業政策催生聯盟的觀察，當前女性勞工普遍處於「高流動、低保障」的就業型態，不少人從事派遣、約聘或短期雇傭工作，並非享有完整勞動條件與育兒資源的正式僱員。在這樣的結構中，單方面延長強制產假，不只無法讓女性「充分休息、安心育兒」，反倒可能讓她們在求職過程中更易被篩除在外。

修法倡議者常援引日本、韓國等案例，強調他國早已實施更長的產假與育兒假，但忽略了其配套機制的全面性。例如日本雖有產後八週內的共同育嬰假制度，卻伴隨男性育嬰津貼、公司規模適用規則與工時彈性調整的全套改革。台灣若僅「延長假期」而無其他社會制度協調，終將成為「讓女性自己承擔育兒責任」的另一次政策包裝。

事實上，真正進步的性別政策，從不只是增加假期長度而已，而在於是否打破「只有女性該請假育兒」的刻板假設。產假制度的改革，必須同時檢討父職參與的法制障礙、托育公共化的不足、以及雇主聘用女性的制度性風險。若只強化母職角色，不僅無益於家庭照顧責任的均分，甚至可能讓「育兒是女人的事」更加制度化。

民團呼籲政府，應將更多的強制產假優先給配偶，改成「雙照顧」模式，並將產假調整為強制、彈性2模式，讓雙親共同承擔照顧責任。（資料照）

我們不反對對產後身體修復與心理調適的充分保障，但呼籲立法者在推動修法前，應以性別主流化與勞資共構的觀點審慎評估——延長產假是否在現行制度下可能變相造成女性勞動參與的縮減，是否有機會透過「產後八週強制＋彈性育兒假搭配托育津貼」的方式，避免法令僵硬化帶來的負面效應。

在性別平權尚未落實、職場歧視仍未解除的台灣，任何打著「為媽媽好」名義的修法，都應該被反覆追問：「這真的是女性自己要的嗎？」

（作者為社工）

