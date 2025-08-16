晴時多雲

自由開講》仇恨教育不是愛國：從徐曉冬之怒看中共洗腦機器的陰影

2025/08/16 17:30

◎ 衛重華

當一位在中國家喻戶曉的格鬥家徐曉冬，選擇站出來公然對抗國家宣傳體系，批評愛國電影如《南京照相館》與即將上映的《731》，其言辭之激烈與直白，並非情緒失控的戲劇化發洩，而是中國無數家長內心深處的壓抑與恐懼的寫照。他公開表示不會讓自己孩子觀賞這些片子，因為自己從小到大就活在「抗日、反美」的洗腦中，如今「太夠了」，他要拒絕這種代代複製的仇恨循環。他的抗拒不是對歷史真相的否認，而是對國家操弄歷史的反抗。

中國家喻戶曉的格鬥家徐曉冬。（擷取自微博）中國家喻戶曉的格鬥家徐曉冬。（擷取自微博）

在沒有電影分級制度的中國，這類血腥暴力的影片可被堂而皇之地帶進校園，當作「教育工具」播放給尚未建立健全心理防線的孩童。徐曉冬指出，這樣的內容不只對兒童心理造成創傷，更可能激發日後的暴力行為或社會偏差心態。換言之，當國家選擇以「仇恨」作為主旋律的文化工具時，所塑造出的不再是理性而堅定的國民，而是情緒化、偏執、充滿敵意的潛在施暴者。

更值得警惕的是，中共這套操作早已成為系統性洗腦的一環。不論是學校教材、主旋律影視、社群媒體審查，皆環環相扣，構築出一座拒絕反思、排斥異見的「精神防火牆」。而當少數像徐曉冬這樣的聲音冒出來時，官方不是選擇檢討這些文藝作品背後的政治意圖與教育適切性，而是將異議者視為「不愛國」、「精神病」乃至「境外勢力的共謀」。這就是中共政權下「愛國」的真正內涵：一種不能質疑、不能反對、只能服從的政治儀式。

中國官方媒體的大力宣傳的「南京照相館」，在中國票房上已突破10億人民幣。（取自臉書）中國官方媒體的大力宣傳的「南京照相館」，在中國票房上已突破10億人民幣。（取自臉書）

愛國不該建立在扭曲歷史與灌輸仇恨的基礎上。紀念歷史與反思創傷，本應是為了避免重蹈覆轍，而不是反覆操弄、重播屠殺場景，只為鞏固政權的合法性與民族主義的情緒綁架。當電影成為洗腦工具，當孩子成為政治情緒的接收器，當家長連拒絕觀看都可能被打上「反黨」標籤，這個國家的未來，是否只剩下被「剪裁過的記憶」與「設計好的敵人」？

徐曉冬的吶喊，是警鐘，是一道罕見的裂縫，讓人看見鐵幕下仍殘存的清醒。但真正的改變，不能只靠一人之勇，而需千萬人民共同發聲、抵抗、解構那一套以「愛國」之名行「奴化」之實的教育系統。唯有如此，下一代才可能不再在電影與課本中學會仇恨，而是在歷史中學會選擇自由。

（作者為軍人）

