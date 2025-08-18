晴時多雲

評論 > 投書

自由開講》不能讓台灣屏東成為下一個「福島」

2025/08/18 09:30

◎ 陳逸南

依自由時報8月14日A3版「《重啟核三公投》吳亞昕︰黃政治立場改變 就能接受風險？」報導指出，民眾黨力推的「重啟核三公投」第四場發表會昨日舉行，由民眾黨主席黃國昌對決女學生吳亞昕。

中選會舉辦第4場核三重啟公投電視發表會，正方代表為民眾黨主席黃國昌（右），反方代表是20歲的首投族吳亞昕（左）。（中選會提供）中選會舉辦第4場核三重啟公投電視發表會，正方代表為民眾黨主席黃國昌（右），反方代表是20歲的首投族吳亞昕（左）。（中選會提供）

吳質疑，二○一八年黃國昌也曾擔任反核代表，並宣稱追求非核家園是其不變的價值，今天當黃選擇站在重啟核三的那一邊，難道是因為核廢料的風險變小了，還是因為政治立場的改變，風險就能夠被接受了？核廢料至今沒有找到最終處置場，且核三廠下方是活動斷層，該怎麼面對核災風險？

吳亞昕現場唸出歷經福島核災廿一歲青年（按福島核災發生時為六歲孩童）的信，拒絕將同樣的苦難留給未來世代。（取自公視YT）吳亞昕現場唸出歷經福島核災廿一歲青年（按福島核災發生時為六歲孩童）的信，拒絕將同樣的苦難留給未來世代。（取自公視YT）

又指出，「吳亞昕說，福島核災至今已十四年，仍有二．四萬居民無法回到家鄉，甚至有許多青年得到甲狀腺癌；她也在現場唸出歷經福島核災廿一歲青年（按福島核災發生時為六歲孩童）的信，拒絕將同樣的苦難留給未來世代。

前述女學生吳亞昕認清核廢料最終處置問題，目前仍然無法解決，以及核災風險的真相，是一件值得重視的事，年輕人表現大智慧，發現「不反核」政客抱著「能騙就騙」的詐騙話術，來欺騙人民，應該多加警覺。

為了解詩人與政客對於核災風險與世代正義的不同觀點，兹將日本福島核電廠災變後即刻、災變後六個月、災變後一年，多喜百合子詩作（李魁賢譯），其中三首詩摘句如下：資料來源：李魁賢編譯《世界女詩人選集》第93~114頁（2013年2月出版），後來李魁賢先生又將多喜有關福島核災的創作中譯出版《世紀悲歌》2022年2月23日。

春天已逝（災變後即刻），2011年3月11日福島核電廠四部機組有三部熔毀。
盛開的櫻花，一陣風，通通散落。
是核能完啦？還是人類？（災變後六個月），
福島孩童質問：繼續暴露的世界 還有希望嗎？
是核能完啦？還是人類？

為了活下去 給我們正確的資訊吧（災變後一年），聲稱福島安啦的大人們，聽聽孩童要「活下去」的聲音吧！福島已沒有孩童會說將來要「成名」 要「成為富翁」，只想「活下去」！

平心而論，對照著2018年及現在的黃國昌先生對於核電廠安全、核廢料最終處置問題，以及核災風險的論述，以及福島核災發生時孩童現年21歲，他寫給吳亞昕的信，令人感到「大人們」如果是善變的政客，無視核災風險，將給未來世代留下災難，是沒有天理、公道。

日前藍白立委喊出口號「核三投同意、電價更美麗、能源更有力、經濟有戰力」可能又是「詐騙話術」的政治大騙術。（資料照）日前藍白立委喊出口號「核三投同意、電價更美麗、能源更有力、經濟有戰力」可能又是「詐騙話術」的政治大騙術。（資料照）

日前藍白立委喊出口號「核三投同意、電價更美麗、能源更有力、經濟有戰力」可能又是「詐騙話術」的政治大騙術。在823「重啟核三」公投時，期盼台灣公民們提高警覺且本諸良心，投下「不同意票」，俾實現世代正義，

我們絕不能讓台灣屏東成為下一個「福島」。

（作者為仲裁人）

