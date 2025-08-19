晴時多雲

自由開講》美要南韓「選邊站」 台灣更須強化國防

2025/08/19 15:00

◎邱世長

根據《自由時報電子報》於8月5日報導不能再『兩邊說謝謝』！傳美國逼李在明對台海議題表態之報導，美方近期要求南韓總統李在明，必須在美國和中國之間「選邊站」，並在「台海議題」上明確表態，不能再「兩邊說謝謝」。

南韓若想戰略模糊 猶如痴人說夢

韓媒近期引述政府人士說法，稱美方近期要求李在明必須在美國和中國之間選邊站，並在台海議題上表態。（美聯社檔案照）韓媒近期引述政府人士說法，稱美方近期要求李在明必須在美國和中國之間選邊站，並在台海議題上表態。（美聯社檔案照）

南韓若想採取戰略模糊，還想在美國和中國兩邊遊走，試圖在兩方都獲利，這是痴人說夢。台灣何嘗不是如此？

李在明曾接受美媒專訪，被問到他是否會協防台灣，他聲稱「要等外星人入侵地球時才會思考答案」。若是翻譯成白話文，只要外星人不侵犯地球，他就不考慮協防台灣。

美國川普會接受這種答案嗎？當然不可能！在川普眼中，「不是朋友，就是敵人！」

台灣也面臨與南韓相同處境，台灣部分人士不想強化國防武力，深怕刺激到中國，反對增加國防預算，令人難以苟同！

台灣提高國防實力 是為保護自己

台灣提高國防實力，不是要「侵犯他國」，而是「尋求自保」，總不能老是期盼美國保護，自己卻不付出任何代價。

台灣向美國採購先進M1A2T戰車，圖為M1A2T實彈射擊。（資料照）台灣向美國採購先進M1A2T戰車，圖為M1A2T實彈射擊。（資料照）

台灣目前向美國採購的先進武器，例如F-16V戰機、M1A2T戰車、愛國者飛彈、MQ-9B無人機、以及神盾驅逐艦等，哪一項軍備不是價格高昂，但台灣為了自保，能夠不去購買嗎？

另外，台灣自行研發國機國造與國艦國造，甚至發展國造武器，例如軍用無人機、 雲峰飛彈、天弓飛彈等，都是政府花大錢，奠基國防實力，期盼達成「國防自主」！台灣人能不支持嗎？

南韓總統李在明曾公開表示，我們只需無論台灣海峽發生什麼事，都與南韓無關，我們只需對中國和台灣，都說聲謝謝就可以了！可惜，美國不同意，逼李在明表態，你到底要親美？還是親中？沒有模糊空間！

漢光41號實戰化演習後，國軍仍將不斷檢討精進。（資料照）漢光41號實戰化演習後，國軍仍將不斷檢討精進。（資料照） 

台灣自己是「台海危機的主角」，如果不想提升國防經費，自己強化國防武力，美國接受嗎？「自助而後人助！」台灣面對即將發生的台海危機，態度必須更積極！

台灣必須學以色列，對方若知道犯台會付出慘重的代價，自然不敢輕舉妄動！不是嗎？

（作者為教育人員）

