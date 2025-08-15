自由開講》請否決自欺欺人的「核三重啟公投」

◎ 楊憲宏

8/23公投主文為「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認安全無疑慮之後繼續運轉」，這是個無意義的公投，因為這是基於違背科學與理性的假設，所做出來泛政治化的虛假陳述，頭腦清醒的公民應該投票反對這種自欺欺人的公投。

8/23公投主文夾帶了「安全無疑慮」這個暗示性的字眼，讓人以為重啟核三是安全的。（資料照）

主要的問題出在「經主管機關同意確認安全無疑慮之後」這個陳訴，夾帶了「安全無疑慮」這個暗示性的字眼，讓人以為重啟核三是安全的，事實上，主張贊成的政治、企業、學者，在論述上，也都刻意淡化重啓核三有可能是不安全的質疑。他們用「經主管機關同意確認安全無疑慮之後」來逃避責任。

想要重啟核能發電的人，應該拿出核能是安全的論述，問題是他們所拿出來的是「過去四十年，台灣核電廠沒出事」這樣的虛假宣傳，事實上，在國民黨一黨獨大的時代，因為核能而受害的人都被掩蓋，求助無門。現在出來主張重啟核能的台電高階主管應該捫心自問，他們曾經如何虧待那些在歲休時，進入高輻射區工作為他們去「吃輻射劑量」的臨時工「核能吉普賽人」？這些吃了太高劑量的臨時工，後來如何得病往生，他們關心過嗎？難道重啟核三，還要繼續這樣不仁不義的為害嗎？

反核是為了反獨裁。因為核能發展就是一個「刼貧濟富」的專制工具。台灣發展核電的當年，就是獨裁者要利用核能發電製造出研發核彈所需的鈽239原料。經過40年，台灣含鈽239的高階核廢料（spent fuel），已經超過5000噸，濃縮之後可以製造的核彈，這可以讓台灣擠身核武國家而且排名在前段班。重啟核三，主管機關的安全審查必然要列入，如何面對這些可製造核彈，繼續上升存量的難題。

雖然，美國駐台官員、退休將領發表美國願意協助台灣發展核電，也願意協助處理核廢。這都是空口白話，沒有可以取信的實際方案。反而像是為美國核電廠來推銷產品。

執政黨很明白說出發展核電的條件是，確定安全、核廢料可以處理、民眾充分被告知。圖為核三廠內的低階核廢料約有1萬桶。（資料照）

執政黨很明白說出發展核電的條件是，確定安全、核廢料可以處理、民眾充分被告知。這三項議題目前無一走在理性、科學的軌道上。

擁核者宣稱，未來科技一定可以解決安全與核廢料的問題，實情並非如此。連埋在蘭嶼低階核廢料超過十幾萬桶年年增加，歴任總統簽字承諾都解決不了，最後以每年編列「敦親睦鄰」預算，以全民埋單「贖罪券」方式來處理抗議。這種「敦親睦鄰」贖罪金豈只用在蘭嶼？

科學、理性是什麼？就是認真的去追找科技的有限性。舉例來說，所謂核廢可以用高科技解決，其中一項最先進的是美國科技界人士數年前曾經來台訪問在中研院演講，指出可以用撞擊機打碎放射性核種（包括鈽239這種萬年不死的毒物）。可是，技術及成本困難都仍然不能克服。《核三公投前的Ｎ個提問》公共電視「我們的島1314集」（2025/7/14）播出的質疑，才是真的的科學與理性的良心紀實。現在還可以從youtube 中觀看到，特別北中南的地質學者都舉證了核三廠周邊正在被海底斷層及泥火山入侵，台灣人還能不辯義理，自蹈災難陷阱嗎？

《核三公投前的Ｎ個提問》公共電視「我們的島1314集播出的質疑，才是真的的科學與理性的良心紀實。（取自YT）

同樣的技術、成本難局也都發生在新的核能發電設施，已經被一再「稱讚」的SMR或MSR（小型核電機組、熔鹽核電機組）目前仍然在測試階段，有人聲稱在2028年可以商業運轉，其實是在炒作股票。比較可信的是MSR在2030有可能商轉，但是並非最佳的TH-U cycle,（釷-鈾循環），而是問題較多的PU-U cycle （鈽-鈾循環）。而燃料來源是個大挑戰。美國有所謂利用既有高階核廢經再處理技術（reprocessing）轉成MSR可利用之燃料，是個很好的理論構想，也有人去測試，但是都沒能持續，主要是成本太高，不符合商業運轉。

小型模組化反應爐（SMR）目前仍在測試階段。（法新社檔案照）

<「先進」未必比較好（”Advanced” Isn’t Always Better） > 在2021年發表，作者萊曼博士（Dr. Edwin Lyman）當時為憂思科學家聯盟核電安全主任，他曾經表示：「用過核燃料必須再處理，就是經化學處理，以取得鈽和其他超鈾元素，繼而以取得的元素，再製成為新核燃料。鈽和超鈾元素亦可以用於核武。再處理和回收使這等材料之時，該等放射性物質易於遭轉移或盜用，因而增加核武擴散和恐怖主義的風險。使用高含量低濃縮鈾燃料的高溫氣冷式反應爐，遠比輕水反應爐更容易造成核武擴散，部分原因在於燃料製造系統會帶來額外維安挑戰。」

台灣多年來無法處理高階核廢料（事實上，美國也有處理困難度），其中最大問題就是，再處理就碰到核武製造的挑戰。難道，未來台灣要加入核武國家行列？這次公投主張者是否想過？這何嘗不是打開潘朶拉盒子的一個「蝴蝶效應」。

「經主管機關同意確認安全無疑慮」這句話根本不會發生，因為大多數的疑慮，多年來無解，不會在公投之後就有出路了。這將讓台灣持續瞎忙、內耗，核能電廠在台灣不論既有的或新創的，可見的未來都如同一盆「枯死的盆栽」，卻有人執意要澆水，實在很無言。

最荒謬的是還有企業人士，以AI的全球競爭，都要消耗巨大電力為由主張發核電，事實上，「耗電的AI」其實是錯誤的設計所導致，那些自稱以「受大腦啟發的計算」（brain inspired computing ），事實上，所謂神經網路的設計，其實並非腦科學認可的技術，簡單說，人類大腦的真實聯結，十分省電。「耗電的AI」就與腦科學背道而馳。未來一定走向「省電的AI」之路。台灣若在此時瘋耗電AI，瘋建核電，未來一定欲哭無淚。

不過歷史總是充滿「擦槍走火，跌跌撞撞」（misfiring and muddling through），台灣總是走著最坎坷的路，如同摩西帶領以色列人出埃及之後，仍然在曠野徘徊了40年，那些離開埃及的以色列人還曾經熔煉金牛來崇拜，而不信上帝。「核能金牛」如今也閃閃發亮在台灣，這樣的虛假終將幻滅，請頭腦清醒的台灣人出來投反對票，讓台灣人少走一點寃枉路。

（作者是台灣關懷中國人權聯盟理事長、前總統府人權委員會委員）



