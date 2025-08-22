自由開講》守護民主、愛護國家 我的台灣我決定！

◎郭健國

台灣是我們共同的名字，也是民主自由最美的風景。民主不是理所當然，而是每個人都該珍惜並捍衛的日常。

在這座寶島上，我們每天都在享受一種無價的自由。走在台北的巷弄、漫遊墾丁的海岸、獨自旅行於山林之間，我知道：這是台灣，一個民主自由、治安安定、讓人放心的地方。

台灣沒有宵禁，夜市成為外國觀光客最愛到訪地方，圖為高雄六合夜市。（資料照）

這裡沒有宵禁，沒有言論審查，也沒有因為穿著或信仰而被限制行動的焦慮。家人放心讓孩子深夜回家，朋友從國外來總說：「你們的自由好自然，這裡太有安全感了。」

這，就是我們用幾十年努力換來的生活樣貌。台灣，不只是個地名，它是一種精神，是全世界難以複製的民主實驗室。言論自由、生活自由、選擇未來的自由，在這裡已融入每一口空氣。無論你是老農、工程師、舞者還是學生，只要身在台灣，就能安心說話、自由呼吸。

我們是亞洲少數幾個真正擁抱民主價值的國家。我們的人民可以用選票下架不適任的政客，也能走上街頭和平表達意見。我們可以批評政府、討論憲政、辯論國是，而不用擔心被消失或審查。

這些自由，是我們最珍貴的資產，也是讓台灣能夠面對世界、走進國際的底氣。

然而，這樣的幸福並非理所當然。當外力想以非民主的方式干預我們的制度，當內部有聲音試圖分化彼此、動搖社會共識，我們要挺身而出，大聲說：「我的台灣我決定！」拒絕顛覆自由，拒絕撕裂社會！

民主沒有藍綠之分，只有願不願意守護的選擇。我們可以在政見上不同，但我們絕不能對基本價值妥協。2400萬人，都是這座島的主人。

台灣對新住民友善，更有自信地擁抱世界、走進國際。（資料照）

不論是原住民、新住民、外省、閩南或客家，我們都在這塊土地上呼吸、生活、奮鬥。我們不只是保衛家園，更是在傳承一種價值，讓未來的台灣依然能自信地擁抱世界、走進國際。

這個時代，需要的不只是政治人物，更需要有信念的人民。企業家、教育者、藝文創作者、公務人員與每一位勞動者，都是守護民主的重要一環。我們要讓孩子在校園裡學會思辨、在社群裡學會包容，也要讓世界看見，台灣不只是生產晶片的地方，更是一個讓自由扎根、讓人性發光的國度。

讓我們一起，珍惜這片土地的可愛與可貴。讓民主不只是一張選票，而是一種日常、一種驕傲、一種熱血沸騰的生活方式。這個台灣，是我們用心守護的福爾摩沙，也是我們願意交給下一代最好的禮物。

（作者為碩士在職專班學生）

