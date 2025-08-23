自由開講》美食進軍全球 讓世界看見台灣軟實力

◎ 鄭宗宜

2024 年，臺北名列全球米其林星級餐廳最多城市第十名，以人口比例計更居前列，顯示台灣餐飲的實力與創新潛力。

筆者長期國際差旅，結合企業管理與行銷專業觀察，美食不僅是文化，也是出口導向產業。台灣憑藉多元融合的風味、豐饒物產與成本優勢，已具備全球競爭力，但仍需有系統的國際化策略與政策支持。

鼎泰豐進軍國外餐飲市場，圖為在杜拜所開分店。（鼎泰豐提供）

成功案例眾多，證明台灣美食國際化可行性：

鼎泰豐：美國17家分店平均單店年營收2,740萬美元，居全美連鎖餐飲榜首，等於美國營收超過台幣136億元。

八方雲集：在加州展店後，進軍德州設中央廚房，可支援30–50門市，快速拓展。

八方雲集今年持續積極展店，截至7月底美國店數已達12家。（八方雲集提供）

大成集團：今年度宣布投資美國 AmyFood，計畫興建新工廠生產台灣特色食品。

奇美食品：波蘭新廠生產當地口味水餃，開幕一年內，月產量破千萬顆，將積極擴張至全歐盟。

這些企業展現了台灣食品透過在地化可跨越文化與供應鏈障礙，在全球市場取得成功。

而基於專業，提供後續跟隨者策略建議，需參考Uppsala 模型：中小企業成功出海的良好藍圖！

瑞典Uppsala國際化模型指出，企業國際化應循序漸進、降低不確定性，重點在累積市場知識。對中小企業具體可行的四步驟：

1. 先出口：鎖定資訊落差小的市場，如亞裔集中區的超市或線上平台，收集數據與回饋。

2. 在地合作：與熟悉法規與文化的當地夥伴合作，降低進入成本。

3. 成立據點：開設示範店或分公司，掌握品牌與通路經營。

4. 當地製造：銷售穩定後建立生產基地，成為區域供應中心。

此模式能幫助企業避免「一步到位」投資風險過大的失敗風險，穩步累積國際化能力。

另一方面提出政策建言：

1. 建立海外推進平台：政府跨部門整合資源，提供品牌行銷、法規、通路與 AI 應用等顧問支援服務。

2. 推動在地化合作：針對已有成果的業者，提供投融資與國際夥伴媒合，解決文化與口味落差、在地能量不足等問題。

3.塑造國家美食品牌：在美、歐、中東、東南亞 設立「台味好食中心」，讓世界「從餐桌上認識台灣好滋味」，並帶動觀光與文化輸出。

日本壽司與國家品牌結合，圖為知名連鎖壽司「壽司郎」（スシロー）。（路透檔案照）

韓國K-Food、日本拉麵與壽司皆與國家品牌結合，用餐飲食品的品牌認同與文化輸出帶動國內產業升級與國際能見度。台灣若結合企業的漸進式國際化與政府平台支持，不僅能在國際市場立足，更能擴大產業基礎，實現經濟、文化與國家形象的多贏共好。

（作者為科技公司執行長、國立臺北大學企業管理學系系友會秘書長、企管博士候選人）

