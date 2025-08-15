晴時多雲

評論 > 社群

黃澎孝練「孝」話》1945/08/15二戰終戰 國軍如何「光復台灣」

1945/08/15二戰終戰 國軍距離台灣還有1445公里要怎麼「光復台灣」呢？今天是二戰終戰80週年，就中國戰場而言，日軍的最終攻勢止於貴州的獨山。
黃澎孝練「孝」話

黃澎孝練「孝」話

2025/08/15 16:30

◎ 黃澎孝

1945/08/15二戰終戰

日本首相石破茂8月15日在終戰80週年追悼會上發表演說。 （美聯社）日本首相石破茂8月15日在終戰80週年追悼會上發表演說。 （美聯社）  

國軍距離台灣還有1445公里要怎麼「光復台灣」呢？

今天是二戰終戰80週年，就中國戰場而言，日軍的最終攻勢止於貴州的獨山。

換言之，自從

▲1937 年 11 月 26 日國軍在淞滬戰役戰敗。

▲1938 年 1 月 31 日，首都南京失守。

▲1938 年 10 月 27 日，武漢會戰戰敗

▲1940年2月13日，桂南會戰失敗

▲1944年12月2日，貴柳會戰戰敗。

日軍不但完全全佔領了中國沿海各地，甚至於，已經大迂迴從廣西一路沿著黔桂鐵路北上，進逼獨山，距貴陽60公里，距離陪都重慶僅僅400公里。嚇得國民政府準備再度「遷都」到西康。

為了擋住日軍的攻勢，蔣介石急調老牌影星秦漢的父親孫元良將軍，率所部第二十九軍前往獨山截擊 。

二戰末期的貴州獨山戰役，國軍由孫元良將軍率所部第二十九軍前往截擊日軍。（取自維基百科）二戰末期的貴州獨山戰役，國軍由孫元良將軍率所部第二十九軍前往截擊日軍。（取自維基百科） 

黔桂邊區防守司令韓漢英更召開秘密軍事會議，指示撤退後，將獨山城內房屋放火燒盡，實行「焦土抗戰」。

隨後，中國軍隊在美國陸軍航空隊的支援下，與日軍在「獨山—河池」一線膠著對峙至1945年8月15日終戰為止。

我絲毫沒有貶損國軍的意思，以當年中國和日本的軍力落差，堪稱遠遠不如今日之烏克蘭與俄羅斯的差距。其實，弱勢的一方堅持屢敗屢戰才是真正的了不起。

但是，我們也不要「神話」抗戰，更不要「謊話」抗戰。

歷史的事實是：

80年前的1945/08/15

國軍與日軍的最終停戰線，就是在貴州的獨山。

獨山距離貴州省會貴陽60公里。貴陽距離國民政府首都南京以目前中國陸路交通距離是1585公里。

因此，到抗戰結束為止，國軍都未能「光復」首都南京是可以理解的。

高市圖舉辦《歷史裂縫中的台灣與世界─終戰80紀念》主題書展區，吸引民眾閱讀。（高史博提供）高市圖舉辦《歷史裂縫中的台灣與世界─終戰80紀念》主題書展區，吸引民眾閱讀。（高史博提供）

但是，以目前的交通工具，貴陽直飛台北的空中飛行距離是1445公里。因此，如果說80年前的抗日戰爭光復了台灣！？那就未免扯得太遠了吧！？

（作者為前國大代表）

本文經授權轉載自黃澎孝臉書

