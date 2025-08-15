名家分享~台灣資訊環境研究中心》中共散播7類民主失敗論

利用台灣民主重要元素、特性、制度、價值辯論設計論述內容、攻擊民主政治，試圖說服讀者台灣民主無法保障人權、落實公平正義、不適合台灣，可能降低讀者民主滿意度或民主支持，進而使讀者放棄民主。

◎台灣資訊環境研究中心

◆ 台灣民主失敗論：利用台灣民主重要元素、特性、制度、價值辯論設計論述內容、攻擊民主政治，試圖說服讀者台灣民主無法保障人權、落實公平正義、不適合台灣，可能降低讀者民主滿意度或民主支持，進而使讀者放棄民主

賴清德當選總統後，中共散播7類民主失敗論，降低民主支持。（取自貼文）



◇ 賴清德當選後，中共及其引用對象傳播 7 類 22 項台灣民主失敗論：內戰、私利、外部治理、少數暴力、退步、邪教、戒嚴

請繼續往下閱讀...

◇ 中共攻擊的「武器」：民主多元本質、政黨政治、台美外交、轉型正義、國安政策、社會運動⋯

◇ 中共攻擊的「目標」：選舉正當性、執政正當性、公民運動正當性、言論自由、司法獨立⋯

◆ 中共利用台灣民眾對民主的支持強化總統、執政黨破壞民主的印象，使「民主」和「民主進步黨」脫鉤

台灣上月的罷免案因中國官方與媒體的罕見高調介入，演變為一場充滿「抗中」與「親中」路線爭議的複雜博弈。（路透檔案照）

◇中共（相較說服讀者放棄民主）更強調台灣民主被破壞，符合台灣民眾多數支持民主的現狀，是以民主支持者為受眾，增加資訊操弄論述接受度的作法

◇ 中共論述訴諸民主社會普遍認同的基本原則（如言論自由、司法獨立），使民主支持者無法直接拒絕其說法，以此吸引讀者

本文經授權轉載自台灣資訊環境研究中心 IORG臉書







熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法