評論 > 社群

名家分享~親子共學會》20歲的第一票 為什麼我反對重啟核三廠

今天，我以反方代表的身分，站在「核三重啟公投」的意見發表會現場，因為在了解核能的過程中，我一次又一次發現，核能的風險深刻影響著我們這一代與好幾代人。
名家分享

2025/08/15 13:00

◎ 社團法人台灣親子共學教育促進會

20歲的第一票：為什麼我反對重啟核三廠

【我是誰、為什麼站在這裡】

我是吳亞昕，今年20歲，8月23日將投下人生中的第一票。

核三重啟公投案反方代表吳亞昕。（取自貼文）核三重啟公投案反方代表吳亞昕。（取自貼文）

今天，我以反方代表的身分，站在「核三重啟公投」的意見發表會現場，因為在了解核能的過程中，我一次又一次發現，核能的風險深刻影響著我們這一代與好幾代人。

【核三廠的致命事實】

1. 建在活動斷層上。

• 核三廠場址下方是恆春活動斷層，距離反應爐不到900公尺。

• 這不是意見，而是台電地質調查與地質科學界的確認。

2. 耐震設計不足

核三可能面臨的地震加速度達1.384g，是921地震的三倍。

• 原始設計只有0.4g，後來補強到0.72g，仍不到國際核能安全標準。

• 斷層錯動不只是「搖晃」，還會造成地表變形與建築倒塌──再高的耐震係數也沒用。

屏東核三廠場址下方是恆春活動斷層。（資料照）屏東核三廠場址下方是恆春活動斷層。（資料照）

3. 國際上怎麼做？

• 美國：一旦發現核電廠下方有活動斷層，直接除役並遷走核廢料。

• 日本：明文規定不允許重啟。

台大地質系陳文山教授說：「廠區底下有活動斷層，是非常危險，且不是人為力量可以改變的。」

【核廢料──從未解決的炸彈】

• 至今無最終處置場：十多年前的選址計畫卡在地方反對，沒有任何進展。

• 國際困境：除芬蘭因特殊地質成功找到處置場，多數國家依舊束手無策。

• 根本性問題：不先停用核電，就無法封頂核廢料總量，也無法真正開始處理。

這是世代正義的問題──核廢料的危險要持續幾千、甚至幾萬年，我們沒有資格把這風險全數交給後代。

【能源供應的迷思】

• 重啟核三，頂多供應3%~5%的電力，離政治人物喊的「核能占比10%」還差一半以上。

• 剩下的5%~7%從哪裡來？是打算重啟核一、核二嗎？

如果只是為了短期的缺電恐慌，就把高風險留給恆春與全台沿海居民，這不是負責任的能源政策。

【這不只是能源問題，更是社會公平】

• 住在核電廠附近的人，承擔的風險遠高於用電利益。

• 一位19歲朋友說得很好：「如果我因為怕缺電投下同意，卻讓恆春人承擔最大風險，我會覺得自己很自私。」

• 核能的使用與社會正義息息相關，我們不能成為只顧自己、不顧別人的人。

【我的三個關鍵問題】

1. 核廢料最終要放哪裡？ 誰承擔風險？

低階核廢料於核三廠內暫時存放。（資料照）低階核廢料於核三廠內暫時存放。（資料照）

2. 什麼叫「安全無疑慮」？ 在活動斷層上的核電廠，真的能做到嗎？

3. 核三的短期供電 vs. 長期風險：值得嗎？

【能源轉型需要誠實面對】

再生能源是台灣未來的方向，推動過程會遇到問題，但我們應該正面解決，而不是污名化。

• 沒有一種能源是完美的，但我們可以選擇風險可控、符合公平正義的路徑。

台灣不能再重複過去的錯誤，也不能把責任丟給下一代。

【結論：我的第一票，投不同意】

8月23日，公投的真正問題是：

我們要選擇哪一條能源路徑，才能對自己的未來負責？

對我來說，重啟核三不是答案。

因為核廢料無解、場址危險、耐震不足、電力貢獻有限，這不是負責任的能源選擇。

所以，我會投下「不同意」。

拒絕把數百年、甚至數萬年的風險，留給我們與下一代。

本文經授權轉載自社團法人台灣親子共學教育促進會臉書

