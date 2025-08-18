自由開講》中國2軍警船相撞 南海緊張的荒謬鬧劇

◎ 鄭語緣

民主礁惡意摩擦釀笑柄

中國海警3104號，日前在南海追逐菲律賓巡邏艦時，撞上自家飛彈驅逐艦「桂林號」（舷號164）。（法新社檔案照）

中國於2025年8月11日在南海民主礁（中稱黃岩島）東方約十海浬公然挑釁鄰國海上活動，海警3104號船高速追逐菲律賓海巡「蘇祿號」（Suluan），並從右舷艉部進行危險攔截。惟在惡意製造摩擦之際，竟與海軍052D型驅逐艦「桂林號」（舷號164）正面相撞。最終反倒由被追逐的「蘇祿號」出手救援落水人員並提供醫療援助。撞擊影像清晰可見海警船艏樓嚴重受損、失去航行能力，成為近年南海對峙中荒謬的一幕。

灰色地帶衝突維繫九段線幻象

民主礁自2012年起被北京實質控制，長年部署海警與海上民兵阻止菲漁民進入傳統漁場。此種「前線執法」實為軍、警、民兵混編行動，蓋因威權體制下軍警界線模糊，遂成對外擴張的灰色地帶工具。中國仍聲稱擁有九段線範圍內主權，不顧2016年國際仲裁裁定其主張無效，持續以製造衝突、封鎖與阻截周邊國家船舶，意在鞏固其非法主張，營造具備該地區事實上支配權假象。

軍警協同失序與戰略反噬

中國慣以海警「白船」出面，軍艦「灰船」作後盾，藉以對鄰國施壓並維持「非軍事化」的外交話術。惟桂林號此次直接介入攔阻行動，已完全抹消執法與軍事界限，對區域安全升高風險。這起自撞事件，表面是操船意外，實則反映威權體系自負與封閉文化的惡果。威權政體決策素倚強硬手段鞏固內部合法性，基層單位遂競相爭功，終至引火燒身。如此失序不僅損及中國國際形象，更可能促使周邊國家加快安全合作。

菲律賓巡邏艦蘇祿號，遭中國軍警船艦夾擊，不僅靈活閃避成功，還導致中國軍警船艦相撞。返回馬尼拉後，全員授勳。（取自菲海防臉書）

臺灣防衛的自省課題

備戰方能止戰，為民主國防核心價值。觀此事件，臺灣應深知防衛不僅在追求船艦噸位更在制度韌性。面對中國灰色地帶衝突，除須即時攝影存證，以凝聚國際輿論與法理支撐；更應強化海軍與海巡間之指管情監偵（C4ISR）系統互通，使指揮鏈穩固、行動可控。

（作者從公）

