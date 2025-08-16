晴時多雲

評論 > 社群

矢板明夫觀點》小粉紅「狂洗」楊蘭蘭是台灣人 標準的認知作戰

楊蘭蘭應該是中國權貴的家人。把她說成台灣人，並順便抹黑一下民進黨，是巧妙的移花接木，也是認知作戰的一種手法。
矢板明夫

矢板明夫

2025/08/16 19:30

◎ 矢板明夫

前幾天在澳洲發生了一場車禍，肇事者是一位年輕女子，名叫楊蘭蘭。她駕駛勞斯萊斯豪車，把對方司機撞成重傷後，支付了驚人的高額保釋金。同時，被爆出帳戶裡面有天文數字般的巨額存款。

澳洲華裔女子楊蘭蘭（右）駕駛勞斯萊斯撞賓士後，在疑似保鑣的陪同下離開警局。（取自X，本報合成）澳洲華裔女子楊蘭蘭（右）駕駛勞斯萊斯撞賓士後，在疑似保鑣的陪同下離開警局。（取自X，本報合成）

這位大小姐到底是何許人也？在中國國內外的華文圈引起了廣泛的討論。有人說她是中國前國家主席楊尚昆的重孫女；也有人說她是前外交部長楊潔篪的孫女；還有人說她是國家主席習近平的私生女。

正當大家議論紛紛的時候，在網易等中國國內的各大主要網站，突然出現了一篇文章，說這位楊蘭蘭「是台灣人」。文章是這樣寫的：

在網易等中國主要網站，突然出現了一篇文章，說這位楊蘭蘭「是台灣人」。（取自貼文）在網易等中國主要網站，突然出現了一篇文章，說這位楊蘭蘭「是台灣人」。（取自貼文）

「楊蘭蘭現年23歲（2002年生於台北）持有澳大利亞永久居留權，長住悉尼德寶灣兩套臨海別墅。

她爸是楊正雄，台灣正雄集團老總，同時擔任台灣工商協進會理事。媽媽是林淑惠，正雄文教基金會執行長，同時兼任台灣佛教慈惠基金會董事。這家企業涉黑涉政，牽扯弊案，在台灣臭名昭著。

2015年，正雄集團承接台北信義區軍眷村改建項目，楊正雄通過虛報建材價格套利2.4億台幣，並向賴素如行賄800萬台幣，最終項目以《驗收合格》名義通過，村民入住後頻繁出現牆面開裂、漏水等問題。

2020年蔡英文競選期間，正雄集團以“新世代產業基金”名捐贈5000萬台幣，“換取”政策；2022年台南市長選舉中，向賴清德陣營提供3000萬台幣“政策諮詢費”。直接干預地方政務。」

對台灣社會稍有了解的人就會知道，這篇寫的煞有介事的文章中，有太多與事實不符的地方。比如說：文章中提到，楊蘭蘭的父親在2015年台北市的眷村改造時，向前國民黨籍台北市議員賴素如行賄，但實際上賴素如在2014年底就已經落選。還提到2022年的台南市長選舉，其父為賴清德陣營提供政策諮詢費，但實際上賴清德當時已經是副總統，並沒有參加2022年的台南市長選舉。

此外，我在台灣網上也沒有查到「正雄集團」或「正雄文教基金會」。最有名的楊正雄，是一位前桌球選手。

楊蘭蘭應該是中國權貴的家人。把她說成台灣人，並順便抹黑一下民進黨，是巧妙的移花接木，也是認知作戰的一種手法。

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

