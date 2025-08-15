李忠憲的思考》從蔡英文到賴清德：批評、傳承與台灣的選擇

從蔡英文到賴清德，傳承與批評都是民主的養分，但必須在智慧與耐心中運作。這才是我們最終要守住的東西。

◎ 李忠憲



最近很多人批評賴清德，不少人因這些批評而更加感到憂慮或心煩。不少批評的確有他的道理，但批評之後，我們可以得到什麼東西？

最近很多人批評賴清德，不少人因這些批評而更加感到憂慮或心煩。（資料照）



有人分享我「無私與忠誠」那篇文章，大部分都很正面，但也有人批評我，也標注了我，隱約說我在洗腦：



「重點是為何在史上最好政績，蔡英文卸任都還有近6成民調，他把民進黨選成558? 少了300萬票? 他把國會選成51席，讓藍白從43到62席，增加19席，民進黨從61到51席，減少10席? 不要說，這1年後，這4年後，還剩多少?

重點不是誰沒有離開，而是

#為何這些人離開

#2027要換誰才能讓這些人回流? 才能守住台灣?!」

對自己的總統不滿，希望能夠換人，這是民主國家的常態，蔡英文第一任結束以後不也是這樣嗎？

2024年520蔡英文卸下總統，交棒給賴清德。（資料照）

賴清德得到這些結果，跟蔡英文沒有關係嗎？如果蔡英文是台灣的盛世，為什麼卸任不到一年，台灣就搖搖欲墜？

每個人都有他（她）的優點或缺點，當年我覺得換蔡英文是一種愚蠢的選擇，現在我覺得試圖要換下賴清德，恐怕也不是高明的做法。

賴清德的出生和訓練讓他變成那個樣子，蔡英文其實也一樣，台灣的命運就放在這些的人身上。

看我寫的文章都是正面積極，鞏固領導中心，但我也寫了很多有的沒的沒有貼出來。

許多寫文章的人喜歡上位指導，但我沒有那種習慣，我覺得我就是一個教授，能力和視野就在這裡，我沒有批評對象所掌握的資訊與資源，因此在評論時也需保持謹慎。

想到之前2023年馬斯克接受法國媒體的採訪，當一位法國記者問他是否有一天想成為美國總統時——儘管由於他出生在南非，法律上這是不可能的——

馬斯克回答：「我不想。你知道，人們有時會想像美國總統擁有極其強大的權力。所以，在某種程度上，當然是的。但美國憲法規定，總統的職權非常有限。事實上，當總統有點像是一艘大船的船長，但只有一支很小的槳或舵。你被指控一切，而你什麼也做不了。」

出生礦工家庭、三個月就沒有父親的賴清德總統曾經自己說：每次我手上的牌都很差。他對人生的感慨大概是這樣吧，但最後他當上了台灣的總統，而不是我們。

從蔡英文到賴清德，傳承與批評都是民主的養分，但必須在智慧與耐心中運作。（圖翻攝自蔡英文IG）

試圖想要切割蔡英文或賴清德的說法，我覺得是充滿問題，同個政黨前後任的總統彼此之間的關係是密不可分，這在政治學上並不成立

我理解批評賴清德的人，並不都是要真的把他換下來。然而，批評的力道需要拿捏得宜——過重，可能傷及團結；過輕，則可能放任問題惡化。這就是人文科學的難題：在複雜的社會互動中，平衡不同價值與後果，比證明一道 NP-complete 問題還難。

批評是民主的重要力量，但若想讓批評真正成為改進的動力，而不是內耗的起點，就必須兼顧事實、情感與時機。

領導人會更替，但台灣需要的是能守護共同價值的智慧與耐心。

從蔡英文到賴清德，傳承與批評都是民主的養分，但必須在智慧與耐心中運作。這才是我們最終要守住的東西。

（作者為資安學者）

本文經授權轉載自李忠憲臉書

