晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

李忠憲的思考》從蔡英文到賴清德：批評、傳承與台灣的選擇

從蔡英文到賴清德，傳承與批評都是民主的養分，但必須在智慧與耐心中運作。這才是我們最終要守住的東西。
李忠憲的思考

李忠憲的思考

2025/08/15 21:00

◎ 李忠憲

最近很多人批評賴清德，不少人因這些批評而更加感到憂慮或心煩。不少批評的確有他的道理，但批評之後，我們可以得到什麼東西？

李忠憲的思考》從蔡英文到賴清德：批評、傳承與台灣的選擇最近很多人批評賴清德，不少人因這些批評而更加感到憂慮或心煩。（資料照）

有人分享我「無私與忠誠」那篇文章，大部分都很正面，但也有人批評我，也標注了我，隱約說我在洗腦：

「重點是為何在史上最好政績，蔡英文卸任都還有近6成民調，他把民進黨選成558? 少了300萬票? 他把國會選成51席，讓藍白從43到62席，增加19席，民進黨從61到51席，減少10席? 不要說，這1年後，這4年後，還剩多少?

重點不是誰沒有離開，而是
#為何這些人離開
#2027要換誰才能讓這些人回流? 才能守住台灣?!」

對自己的總統不滿，希望能夠換人，這是民主國家的常態，蔡英文第一任結束以後不也是這樣嗎？

2024年520蔡英文卸下總統，交棒給賴清德。（資料照）2024年520蔡英文卸下總統，交棒給賴清德。（資料照）

賴清德得到這些結果，跟蔡英文沒有關係嗎？如果蔡英文是台灣的盛世，為什麼卸任不到一年，台灣就搖搖欲墜？

每個人都有他（她）的優點或缺點，當年我覺得換蔡英文是一種愚蠢的選擇，現在我覺得試圖要換下賴清德，恐怕也不是高明的做法。

賴清德的出生和訓練讓他變成那個樣子，蔡英文其實也一樣，台灣的命運就放在這些的人身上。

看我寫的文章都是正面積極，鞏固領導中心，但我也寫了很多有的沒的沒有貼出來。

許多寫文章的人喜歡上位指導，但我沒有那種習慣，我覺得我就是一個教授，能力和視野就在這裡，我沒有批評對象所掌握的資訊與資源，因此在評論時也需保持謹慎。

想到之前2023年馬斯克接受法國媒體的採訪，當一位法國記者問他是否有一天想成為美國總統時——儘管由於他出生在南非，法律上這是不可能的——

馬斯克回答：「我不想。你知道，人們有時會想像美國總統擁有極其強大的權力。所以，在某種程度上，當然是的。但美國憲法規定，總統的職權非常有限。事實上，當總統有點像是一艘大船的船長，但只有一支很小的槳或舵。你被指控一切，而你什麼也做不了。」

出生礦工家庭、三個月就沒有父親的賴清德總統曾經自己說：每次我手上的牌都很差。他對人生的感慨大概是這樣吧，但最後他當上了台灣的總統，而不是我們。

從蔡英文到賴清德，傳承與批評都是民主的養分，但必須在智慧與耐心中運作。（圖翻攝自蔡英文IG）從蔡英文到賴清德，傳承與批評都是民主的養分，但必須在智慧與耐心中運作。（圖翻攝自蔡英文IG）

試圖想要切割蔡英文或賴清德的說法，我覺得是充滿問題，同個政黨前後任的總統彼此之間的關係是密不可分，這在政治學上並不成立

我理解批評賴清德的人，並不都是要真的把他換下來。然而，批評的力道需要拿捏得宜——過重，可能傷及團結；過輕，則可能放任問題惡化。這就是人文科學的難題：在複雜的社會互動中，平衡不同價值與後果，比證明一道 NP-complete 問題還難。

批評是民主的重要力量，但若想讓批評真正成為改進的動力，而不是內耗的起點，就必須兼顧事實、情感與時機。

領導人會更替，但台灣需要的是能守護共同價值的智慧與耐心。

從蔡英文到賴清德，傳承與批評都是民主的養分，但必須在智慧與耐心中運作。這才是我們最終要守住的東西。

（作者為資安學者）
本文經授權轉載自李忠憲臉書

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書