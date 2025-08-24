黑熊學院》台灣「刺蝟島」 瞭解台灣的防空系統

搭配短、中、長程的防空飛彈系統，使得台灣在反制來自空中的襲擊上，有著先天獨厚的優勢。加上這幾年來政府不間斷地構築各種針對不同空層威脅的防空系統，更使得台灣本島的平均飛彈部署密度，在世界上也是名列前茅，「刺蝟島」的別稱並不是浪得虛名。

◎黑熊學院

台灣有「刺蝟島」之稱，但你瞭解台灣的防空系統嗎？



大多數人對於防空系統與空襲間對抗的想像，可能源自於電影或是動畫，尤其多以好萊塢式的空戰電影均會因應劇情需求，營造出「砲火四射」進而誇大進攻方或防守方的部分優勢。

台灣為什麼是「刺蝟島」 一篇難懂台灣防空系統。（取自貼文）

現實與想像當然有很大的差距。但若以台灣這座海島的地理位置來看，部署在地面與高山的雷達站台，確實足以構成良好的空域監視環境。



尤其搭配短、中、長程的防空飛彈系統，使得台灣在反制來自空中的襲擊上，有著先天獨厚的優勢。



加上這幾年來政府不間斷地構築各種針對不同空層威脅的防空系統，更使得台灣本島的平均飛彈部署密度，在世界上也是名列前茅，「刺蝟島」的別稱並不是浪得虛名。



我國現有的防空系統有：



・愛國者防空飛彈系統（PAC-2/3）

・天弓三型飛彈

・天兵防空系統（Skyguard）、先進防空地對空飛彈系統（NASAMS）

・天劍一／二型飛彈

・復仇者飛彈系統



向美購得的「愛國者飛彈」，就是目前世界上自 1990 年代起經歷過最多戰場實證的防空飛彈系統之一。（資料照）

★ 防空層次逐漸明確，需加強新興威脅應對與系統整合



多年來，我國除了向美國購買各式防空系統外，也由我國自研出相對應的武器系統。



以向美國購得的「愛國者飛彈」，就是目前世界上自 1990 年代起經歷過最多戰場實證的防空飛彈系統之一。



「愛國者飛彈」近年不斷地進行性能提升，使其性能符合現代化標準外，相對來說也是我國在國際地位不斷遭受中國打壓下，所能取得最不受地緣關係影響的區域防空系統。



不論是射程射高較遠的愛國者二、三型飛彈、最新購入的 NASAMS，或是海軍所使用的標一、標二型飛彈；



還是小至作為野戰部隊野戰防空的刺針飛彈系統，這些均為美軍在全世界各地的衝突中淬煉的經驗所研發而成的高效防空系統，其可靠性、殺傷力、妥善率均為世界一時之選。



陸軍神弓操演的「復仇者」飛彈發射車，搭載的就是刺針防空飛彈。（中華民國陸軍臉書）

全世界有許多國家樂於採用、甚至可說是排隊搶著要購買與我國同級的美製裝備，背後原因應不言可喻。



隨著國造陸射劍二、天弓及美製愛國者三型 MSE、NASAMS 系統的導入後，我國正在逐步淘汰服役年限過長、性能不足的舊式防空系統。



不過，當前俄烏戰爭、以哈衝突中都出現的無人機威脅，面對這種低價又低速的目標，若都使用飛彈去擊落，成本將會入不敷出，這是我們當前必須面對的最大問題。



→全面瞭解我國防空系統與優劣勢，全文按這裡





請繼續往下閱讀...

本文經授權轉載自黑熊學院臉書

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法