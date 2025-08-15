晴時多雲

自由開講》資訊戰「分化」新招 中共「假台派」帳號引戰

2025/08/15 11:30

◎ 林宇馨

資訊戰（Information Warfare）是一種透過操控資訊的產製、傳播與接收，影響對手認知、情緒與決策，以達成政治、軍事、經濟或社會目的的作戰方式。它不僅包含假訊息與錯誤訊息的散播，也涵蓋輿論操控、心理戰與認知作戰。在數位時代，資訊戰的戰場早已深入社群媒體與影音平台，藉由演算法與病毒式擴散，在短時間內大量影響輿論，並且能精準鎖定特定族群。

中共長期將資訊戰視為對台統戰與武力威懾的輔助工具，試圖在真正衝突發生前，先侵蝕台灣社會的信心與團結。近年來，中共對台資訊戰的手法不再是粗糙的謾罵或單一假新聞，而是進化成更難辨識的「反串」與「語境滲透」。台灣國安單位統計，今年前3個月就已偵獲超過五十一萬則敵對爭議訊息與三千六百多組異常帳號，多數來自中共網軍，且結合人工智慧生成內容，使假訊息更具有迷惑性與擬真性。

抖音平台出現多個「反串」帳號，其中「sb.taiwan 寶島日記TEAM TAIWAN」偽裝成台派，不斷傳播「似是而非」假訊息短片，聲稱美國開始舔台，將賴清德總統髮型改成金正恩。（圖取自抖音）抖音平台出現多個「反串」帳號，其中「sb.taiwan 寶島日記TEAM TAIWAN」偽裝成台派，不斷傳播「似是而非」假訊息短片，聲稱美國開始舔台，將賴清德總統髮型改成金正恩。（圖取自抖音）

近期在抖音平台出現的「sb.taiwan 寶島日記TEAM TAIWAN」便是一個典型案例。該帳號表面上打著「台派」旗號，甚至附上總統府信箱連結，發表支持台灣士兵、反對特定政黨的言論，看似立場鮮明、抗中挺台，實際上卻在影片中穿插大量「似是而非」的訊息與刻意扭曲的畫面。

例如，它挪用二〇二三年賴清德出席「信賴台灣姐妹會」的舊畫面，製造出賴在南部風災期間跳舞慶祝的假象，並配上中國口音旁白，藉以醜化國家領導人；甚至將賴的髮型改成北韓領導人金正恩的模樣，以視覺諷刺削弱民眾對其尊重。更誇張的是，帳號虛構「美國開始舔台」的情節，聲稱川普辦公室掛上賴清德照片，完全無任何事實依據。

這種反串手法並非直接攻擊目標，而是先假裝與受眾立場一致，利用信任基礎滲入錯誤訊息。當支持者事後發現被誤導，情緒會由憤怒轉為失望，進而對政府、政黨乃至整體抗中立場產生懷疑。長期下來，這種作法不僅會激化群眾情緒，也會侵蝕社會信任，製造認知混亂，模糊敵友界線，讓原本一致的抗中共識被內部分裂所取代。

外媒報導，台灣研究人員憂心，TikTok或許正在成為北京潛移默化影響台灣社會的一種工具。（路透檔案照）外媒報導，台灣研究人員憂心，TikTok或許正在成為北京潛移默化影響台灣社會的一種工具。（路透檔案照）

面對這種更具隱蔽性與迷惑性的資訊戰，台灣必須加快反應速度，對假訊息與反串內容進行即時澄清，並推廣媒體識讀教育，讓民眾能辨識立場偽裝與語境滲透的技巧。同時，政府、民間與社群平台需建立跨平台的情資共享與封鎖機制，阻斷惡意帳號的擴散路徑。

資訊戰的危險在於它無聲無形，卻能改變人心，當中共從高分貝謾罵進化到低調反串，台灣社會更需提高警覺，不僅要判斷訊息立場，更要驗證內容真偽，才能守住資訊主權與民主的最後防線。

（作者為學生）

