自由開講》老師也有階級制度？ 終結「代理教師」的制度歧視！

2025/08/15 08:30

◎ 張睿銓

日前在「偏遠地區學校教育發展條例修正草案公聽會」中，某位國家教育研究院研究員竟發言表示「學士後專班是為代理教師開後門漂白」，令人難以置信。這是對代理教師的公然歧視，也企圖藉由取消代理教師進修成為正式教師的機會，剝奪早已遭受嚴重差別待遇的代理教師之權益。

根本的問題，其實是不應該將全職教師區分為正式教師和代理教師。圖為教師甄試情形。（新北教育局提供）根本的問題，其實是不應該將全職教師區分為正式教師和代理教師。圖為教師甄試情形。（新北教育局提供）

然而，根本的問題，其實是不應該將全職教師區分為正式教師和代理教師。現行如此的制度性劃分，對代理教師來說，是一種汙名化和標籤化的作法，造成一般人對代理教師的觀感是「他們就是考不上正式教師」的一群人，好似能力就是不夠好，所以差別待遇是合理的。只是，如果代理教師能力真的不好，為何容許他們在校園裡教學生、處理行政工作？這是一個極大的矛盾。

因此，理想的做法應該是，凡通過甄選制度的教師都應視為正式教師，權利和義務就是以正式教師法規規範，不再有正式教師和代理教師之分。可以回歸一般的考選過程（一次甄選，有正取、備取和零錄取），不需要一招、二招、三招……無止境地招下去，不斷製造出臨時、次等的代理教師形象。我們要讓同樣都是在學校教書、同樣盡心付出的教師，不再遭遇階級之分的荒謬處境。

再者，教育部不應再限制只有在校生（有學籍）才能修師培教程。現在這個時代，大部分都已經有大學畢業的學歷，研究所學歷也不在少數；目前限在校生才能修教程的門檻，造成已有學位之有志之士必須再讀一次研究所，才有機會修教程，實際上是一種浪費教育資源的作法。單就三招、未有教師證的代理教師而言，更是情何以堪，成為正式教師的機會難上加難。

教育部不應再限制只有在校生（有學籍）才能修師培教程。（資料照）教育部不應再限制只有在校生（有學籍）才能修師培教程。（資料照）

以上兩個變革互有關聯，也可能先放寬修課資格，再檢討教師任用機制；當然，也需要再設想其他配套措施。但無論如何，過往時空之下，主事者創造出「代理教師」這個特殊角色卻又歧視之，設定了修教程高門檻反讓現今各領域專業人士無法進入教職，這些對教師一職的形象和進修權益都已造成極大傷害。在國家越來越少人願意進入學校當教師的國安困境之下，主事者實在應該痛定思痛，從根本思考病原，還給教職應有的教育轉型正義。

（作者為非政府組織教育政策專員）


