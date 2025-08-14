黃澎孝練「孝」話》其實，中國只配幫俄國看緊後門—笑看中俄聯合海上巡航⋯

到底： 中俄「聯合海上巡航」，是俄國幫中國壯膽呢？還是中國幫俄國撐腰？

◎ 黃澎孝



7月30日，中國國防部發言人張曉剛大校宣佈：

「中俄兩國海軍將於8月位俄《符拉迪沃斯託克》附近海空域舉行“海上聯合-2025”演習。」

中國國防部發言人張曉剛。（取自貼文）

「聯演結束後，雙方部分參演兵力赴太平洋相關海域組織第6次海上聯合巡航。」

請繼續往下閱讀...

然後，8月13日，日本防衛省指出：「中國、俄羅斯6艘軍艦，9日起在日本北方的津輕海峽、宗谷海峽，以及日本南方的大隅海峽、宮古海峽現蹤。」

這已是中俄第六次聯合海上巡航。

坦白說：

我真為中國感到丟臉丟到大清帝國去了⋯⋯。

中國國防部那位「大校」發言人，所說的《符拉迪沃斯託克》不就是當年大清帝國的海參崴嗎？

中俄6艘軍艦在日本南北方海峽現蹤。圖為俄國2艘「閃電級」軍艦由西向東通過宗谷海峽，有再啟動聯合巡航之勢。（取自日本防衛省統合幕僚監部網站）

為什麼？到如今中國的國防部還不敢公開大聲說出《海參崴》的原名呢？

難道？中國那個「大校」會不知道：

▲ 俄文「符拉迪沃斯托克」，就是「控制東方」的意思嗎？

▲ 這個俄文地名是對中國多麼大的羞辱啊？

▲ 中國軍武如今不是超越俄國了嗎？

為什麼對俄國還要如此低聲下氣？唾面自乾呢？

更何況，中國海軍艦船數量不是已經超越美國？早就遙遙領先日本了嗎？幹嘛還要年年和俄國共組艦隊去日本周邊「巡航」呢？

到底：

中俄「聯合海上巡航」，

是俄國幫中國壯膽呢？

還是中國幫俄國撐腰？

其實

我們從中俄「海上聯合-2025”演習」是在俄國的《符拉迪沃斯託克》附近海空域舉行，就可「恍然大悟」：

原來，所謂的中俄「聯合海上巡航」，就是在幫俄國「符拉迪沃斯託克」（控制東方）！

換言之，就是幫俄國

看緊「東方後門」啦⋯⋯。

（作者為前國大代表）

本文經授權轉載自黃澎孝臉書：

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法