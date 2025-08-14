晴時多雲

許美華頻道》回應重大議題前三思︰到底要傳達什麼訊息？要達成什麼目的？

重要議題，務必設定回答基調，請不要放任部會首長臨場發揮、即席演講。 「講話可以有個人風格，但請不要添加未經討論的個人意見。 任何政府官員公開發言，都是代表執政團隊，不是個人發表意見。」
許美華頻道

許美華頻道

2025/08/14 15:00

◎ 許美華

看了經濟部長郭智輝關於核三延役的發言風波。這件事，真的是可以避免的，只要政府官員對自己的角色，有足夠的認知和意識。

民調顯示有75%恆春居民贊成核三延役，經濟部長郭智輝答詢時竟回：「你把敦親睦鄰費拿掉，你看他要不要支持？」引發爭議。（資料照）民調顯示有75%恆春居民贊成核三延役，經濟部長郭智輝答詢時竟回：「你把敦親睦鄰費拿掉，你看他要不要支持？」引發爭議。（資料照）

郭部長上週在立法院答詢國民黨屏東縣立委蘇清泉說「屏東恆春半島四鄉鎮民調，有高達75%居民贊成核三延役」，當場回這樣，「若把敦親睦鄰費拿掉，看他們（屏東鄉親）還會不會支持」

郭部長這個回答不是完全沒有事實根據，但卻形同回嗆屏東鄉親，「愛錢所以接受核三」，自己把整個議題扁平化、情緒化。

果然，包括民進黨籍的屏東縣長周春米，都出面指陳郭部長失言，因為屏東人覺得被誤解、誤讀，感到憤憤不平。

民進黨籍的屏東縣長周春米，都透過臉書回應郭智輝說法的。（取自屏東縣長周春米臉書）民進黨籍的屏東縣長周春米，都透過臉書回應郭智輝說法的。（取自屏東縣長周春米臉書）

被出征的郭部長今天（0813）解釋說，進行社會科學研究，必須要參考變數的關係，假設把補助的應變數拿掉，是否70％的居民都會支持，「我只是提出這樣一個討論方向」。

媒體追問郭智輝是否會為失言道歉，郭智輝回應，「你認為這是失言嗎？你認為我在講社會調查時把應變數拿出來再進行調查，這個會是失言嗎？」

郭部長否認失言的委屈感，我可以理解；但是，其實失言與否，很多時候要看講話的口氣，還有聽者的感受。

有幾個很基本的善意提醒，給郭部長跟未來的執政黨部會首長參考。

關於核三延役的發言風波，建議政府官員回應重大議題時要思考：「到底要傳達什麼訊息？要達成什麼目的？（資料照）關於核三延役的發言風波，建議政府官員回應重大議題時要思考：「到底要傳達什麼訊息？要達成什麼目的？（資料照）

以下這點最重要，我很想畫紅線，講三次！
請政府官員事先思考，回應重大議題時：

「到底要傳達什麼訊息？要達成什麼目的？
到底要傳達什麼訊息？要達成什麼目的？
到底要傳達什麼訊息？要達成什麼目的？」

「因為公開發言可能引起的討論和爭議極大，所以重要議題的發言內容，需要經過內部充分討論、模擬。

重要議題，務必設定回答基調，請不要放任部會首長臨場發揮、即席演講。」

「講話可以有個人風格，但請不要添加未經討論的個人意見。
任何政府官員公開發言，都是代表執政團隊，不是個人發表意見。」

以上，不只適用政府部門，也適用動見觀瞻的大企業。

台積電如何回應重大議題？每次法說會，魏哲家雖然講話直率，但講話的基調，絕對是經過內部謹慎討論過的。

政府部會首長的公開發言，就是執政團隊的法說話，好好準備就不容易亂踩雷。不要每次都變法會被公審，真的會讓人欲哭無淚。

（作者為反紫光奇遊團成員）
本文經授權轉載自許美華臉書

