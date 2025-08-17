名家分享》台灣年輕世代：成為中國宣傳的「特洛伊木馬」？

調查顯示，重度使用 TikTok 的年輕人對台灣民主制度的信任度較低，且在社群媒體上辨識宣傳與假訊息的能力不足。他們對網紅的信任程度是對傳統媒體的兩倍，更傾向將台海緊張歸咎於民進黨政府與美國，即使多數人仍承認中國應負主要責任。

◎以身嗜法。法國迷航的瞬間

【台灣年輕世代：成為中國宣傳的「特洛伊木馬」？】這是加拿大法語媒體下的標題。

而法國國會也於2025年三月成立調查委員會，邀請一些百萬網紅到國會說明TikTok現象。

在法國與歐盟，憂慮正逐漸浮現：TikTok 是否已成為假訊息的加速器與不透明的影響工具？（路透檔案照）

♦️以下為加拿大媒體文章翻譯:

台灣最新研究揭示，TikTok 對於推送親北京的敘事，扮演了關鍵角色，而使用該平台頻率越高的年輕世代，越容易接受這類觀點。

這項調查由台灣民主實驗室（DoubleThink Lab）與中央研究院合作，於 2025 年 3 月針對 2500 名受訪者進行。結果顯示，每日花費數小時使用 TikTok 的重度用戶，更傾向接受「中國併吞台灣」的想法，並對台灣民主制度產生質疑。

研究指出，TikTok 透過個人化推薦演算法，以潛移默化的方式深刻影響使用者的世界觀。

TikTok 隸屬中國『字節跳動』公司，長期被懷疑具備意識形態操控與審查機制，因此成為包括美國在內多國政府的關注焦點。

其短影片形式快速、易於消化，讓政治敘事得以在用戶不自覺的情況下廣泛傳播。2024 年 1 月總統大選前的數週，這種現象在台灣尤為明顯。

更值得關注的是，即使許多年輕人聲稱 TikTok 只是娛樂平台，他們依然在不知不覺中接觸到帶有政治色彩的內容。由於媒體識讀能力尚未成熟，他們難以辨識何者為宣傳。

研究主要作者 Eric Hsu 指出，許多政治訊息被巧妙嵌入看似與政治無關的影片中，例如淡化「與中國統一不會影響日常生活」或「台灣民主效率低落」等觀點的爭議性。

『對中國併吞台灣的冷漠傾向』

調查顯示，重度使用 TikTok 的年輕人對台灣民主制度的信任度較低，且在社群媒體上辨識宣傳與假訊息的能力不足。他們對網紅的信任程度是對傳統媒體的兩倍，更傾向將台海緊張歸咎於民進黨政府與美國，即使多數人仍承認中國應負主要責任。

這群人也更容易相信「美國在台海戰爭時不會協防台灣」及「國家安全應讓位於經濟利益」等說法，甚至有人表示願意為了和平而犧牲部分民主自由。

Eric Hsu 分析，#北京的戰略並非直接讓台灣人相信專制優於民主，#而是逐步削弱對民主制度的信心，降低面對衝突時的抵抗意願。北京深知台灣人對民主的情感難以動搖，因此著力營造「被併吞也不會太痛苦」的心理氛圍。

在訪談中，不少青少年坦言對中國威脅感到無力。雖然多數仍反對被併吞，但認為台灣難以抵擋中國入侵。這種無力感，加上長期接觸 TikTok 的宣傳訊息，容易導致政治冷漠，削弱台灣社會的韌性。

研究也觀察到，重度使用 TikTok 的年輕人對民主價值的認同感偏低，更傾向接受民粹或親中的敘事，而非維持台海現狀。

該研究呼籲，媒體教育必須迅速改革，以應對新型態的資訊操弄。Eric Hsu指出，與傳統假新聞不同，TikTok 上的問題內容往往摻雜部分真相與情緒操作，目的是引發焦慮、猜疑與撕裂社會。

光是「事實查核」，已不足以應對，必須教導年輕人識別那些即使不完全虛假、卻帶有操控意圖的敘事。他呼籲學界、教育界與政策制定者合作，並建議將研究成果轉化為教材，與台灣教育部協力推廣，提升青少年的媒體素養與抵禦力。

♦️以下為法國媒體文章翻譯:

TikTok 在法國每月使用人數達 1500 萬。根據法國視聽與數位通訊監管局（Arcom）的數據，法國 11 至 12 歲的兒童中，有一半擁有 TikTok 帳號，儘管該平台註冊年齡限制為 13 歲。

多項研究顯示，TikTok 已成假訊息滋生的溫床。2020 年 1 月至 3 月間的一項研究發現，平台上與新冠疫情相關的影片中，有 20% 至 32% 含有錯誤或誤導性內容。2022 年，新聞評鑑機構 NewsGuard 的分析更進一步證實了這點，指出 TikTok 上多達 20% 的新聞類影片帶有誤導資訊。

傳統媒體習於檢驗消息來源、進行事實查核，但TikTok不同， 其內容散播完全依賴一套不透明且高度個人化的推薦演算法。首要目標是讓用戶參與度呈現最大值，而非確保資訊真實性；平台既沒有資訊優先排序機制，也缺乏明確的內容標示系統。所以只要影片夠勁爆，就會持續被推播，即使其內容真偽未經查證亦然。

Facebook 與 Twitter的擴散方式主要依靠使用者的手動分享與互動，而 TikTok 則會立即將內容推送給大量觀眾，無需使用者主動傳播。

TikTok 的短小且具有吸引力的影片格式有助於散播，但卻阻礙了批判性分析。與 YouTube、Facebook 或 X（Twitter）這些能提供長影片、詳細文章或討論串的平台不同，TikTok 採取的是速度至上的邏輯，影片通常介於 15 到 60 秒之間。

造成的現象是：

▲ 沒有時間深入探討或提供資訊背景，

▲ 使用者被動接收內容，不花心思驗證，

▲ 衝擊力強的假訊息往往比詳細的澄清訊息更具說服力。

TikTok 對年輕世代的觀念塑造影響深遠，尤其因為平台缺乏多元觀點的交流與思想碰撞。與其他社群媒體類似，TikTok 的演算法傾向強化「同溫層」，讓使用者被局限於與自身信念一致的資訊環境中，進一步鞏固既有觀點，降低了接觸不同意見的可能性。

這一現象在社交媒體對年輕人激進化影響的相關研究中早有揭示。研究指出，某些激進組織利用演算法漏洞，透過情緒化且具強烈衝擊力的內容，成功傳播其意識形態，影響年輕用戶的認知與態度。

『TikTok——民主的威脅？』

TikTok 長期被指控為中國利益說項，如今成為多國政府嚴密監管的焦點。2023 年 7 月，法國參議院發布報告，警告該平台透過其中國母公司字節跳動（ByteDance）收集用戶數據，存在間諜活動與輿論操控風險。

更近期的 2025 年 2 月，歐盟反資訊操作機構 Viginum 公布報告指出，境外勢力利用 TikTok 的內容審核漏洞，試圖干預羅馬尼亞總統大選，凸顯該平台在國際政治中的潛在威脅。

全球已有多個國家決定限制或禁止 TikTok，原因主要集中在以下三方面：

1. 國家安全與數位主權

美國於 2025 年 1 月禁止 TikTok，理由是擔心使用者資料可能被中國政府取得。印度則早在 2020 年，因與中國的邊境緊張局勢而採取同樣措施。

2. 維護文化價值

阿富汗、巴基斯坦、尼泊爾與約旦等國認為 TikTok 上部分內容不適當，或可能引發社會與宗教緊張，因而暫停該平台。

3. 保護青少年與打擊暴力內容

阿爾巴尼亞於 2024 年暫停 TikTok，指控其助長青少年霸凌行為，成為歐洲首個全面暫停 TikTok（一年）的國家。索馬利亞則因該平台傳播與恐怖主義相關的內容而決定禁止其運作。

『法國與歐盟該如何管制 TikTok？』

2023 年 3 月，法國以國家安全風險為由，禁止在公務員的工作裝置上安裝包括 TikTok 在內的「娛樂性」應用程式。

同時，歐盟推出了《數位服務法》（Digital Services Act, DSA），要求線上平台在演算法透明度與資料儲存方面承擔更多義務。若不遵守，企業可能面臨高達其全球年營業額 6% 的罰款。

2024 年 2 月，歐盟委員會正式啟動程序，調查 TikTok 是否違反《數位服務法》，特別是在保護未成年人與廣告透明度方面。這是歐盟在新規範下的第二次此類調查，第一次對象是 X（Twitter）。

目前調查結果尚未公布，且此類程序沒有固定期限。DSA 賦予歐盟委員會處以經濟制裁的權力。

然而，在歐洲全面禁止 TikTok 將是一項極端措施——DSA 並未規定此種做法——且需要複雜的政治決策。

目前，歐盟的立場是尋求一種微妙平衡：一方面保護使用者，尤其是青少年；另一方面維護數位自由。

本文經授權轉載自以身嗜法。法國迷航的瞬間臉書

